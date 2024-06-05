義大利新橄欖品種的發現刺激了應用程式開發
Jun.5，2024
…在 IBBR 中列出-CNR 資料庫在 佩魯賈。我們與專家品嚐者一起品嚐了這些樹生產的橄欖油，發現其品質確實很有趣。因此，我們已經投資於它們的傳播。 — Pierluigi Turchetta，弗羅西諾內橄欖農 資料庫…
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…在 IBBR 中列出-CNR 資料庫在 佩魯賈。我們與專家品嚐者一起品嚐了這些樹生產的橄欖油，發現其品質確實很有趣。因此，我們已經投資於它們的傳播。 — Pierluigi Turchetta，弗羅西諾內橄欖農 資料庫…
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…並由國家研究委員會地中海農業和森林系統研究所保存 （中國北車）的 佩魯賈. “除了保護種質外，該系列還旨在用於其生物學和農藝學評估以及……
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…來自同一品種的年輕植物。“這些植物是領土、遺產、傳統、文化的象徵，”我們的專家認為。 在 Latium 的 Villa Adriana，Panneli 與橄欖種植合作社 ACO 和 晨晨 研究所…
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…香草的味道。 一項研究由 晨晨 of 佩魯賈 讓 Castello Monte Vibiano Vecchio 成為首批使用 DNA 識別來認證特級初榨橄欖油的人之一。“我們從……
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