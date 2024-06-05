…在 IBBR 中列出-CNR 資料庫在 佩魯賈。我們與專家品嚐者一起品嚐了這些樹生產的橄欖油，發現其品質確實很有趣。因此，我們已經投資於它們的傳播。 — Pierluigi Turchetta，弗羅西諾內橄欖農 資料庫…

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