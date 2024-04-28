秘魯和智利北部的高溫、果蠅阻礙了收成

反常的溫暖天氣導致了前所未有的果蠅氾濫，並使智利北部和秘魯南部本已不佳的收成前景雪上加霜。

“地中海果蠅瘟疫正在智利北部和秘魯南部造成嚴重破壞，」智利北部阿薩帕谷橄欖種植者協會主任馬克西莫·卡爾·帕尼亞瓜說。

當厄爾尼諾現象發生並出現過度熱浪時，地中海果蠅和其他害蟲的繁殖和傳播條件就會增加。 - Gianfranco Vargas，Sudoliva 總裁

入侵種——近親 橄欖果蠅 – 以 200 多種不同類型的水果和蔬菜為食。雖然柑橘和核果是其最常見的食物來源，但眾所周知，雌性也會捕食橄欖。

卡爾發現了地中海果蠅開始侵擾該地區一些橄欖樹的證據，在結很少果且未採收的橄欖樹上發現了更明顯的存在。

秘魯橄欖油生產商、Sudoliva 文化協會主席 Karl 和 Gianfranco Vargas 將地中海果蠅的傳播歸因於反常的溫暖天氣。 厄爾尼諾現象.

“當厄爾尼諾現象發展並出現過度熱浪時，地中海果蠅和其他害蟲繁殖和傳播的條件就會增加，」巴爾加斯說。

卡爾補充說，溫暖的天氣增加了更多果蠅幼蟲成年並能夠繁殖的機會。

該地區最近經歷的熱浪進一步阻礙了秘魯橄欖的收成，目前產量預計將低於預期 估計700至1,000噸 幾個月前，就在收穫開始之前。

“收成非常糟糕，」巴爾加斯說。 “最初，我們預期收穫量為正常量的 10%。現在，我們預計收穫百分之五。

雖然高溫是產量下降的主要原因，但巴爾加斯也擔心地中海果蠅侵擾的影響，特別是對 該地區的百年樹.

“秘魯上一次發生地中海果蠅襲擊是在 1925 年至 1940 年間。 “這就是為什麼在秘魯塔克納，你看不到像在阿里卡那樣有數百年曆史的橄欖樹。

卡爾表示，雖然先前的厄爾尼諾現象曾導致智利北部出現小型地中海果蠅侵擾，但這些都很快就得到了控制。

他補充說，智利此前已經執行了一項長期計劃，並達到了該國果蠅滅絕的地步。有些人估計需要五年時間才能控制目前的感染。

“智利實現了這一目標，但此後卻陷入了困境，」他說。 “當局放鬆了控制地中海果蠅的系統。

他認為當局和農民必須在八月橄欖樹開始開花之前採取果斷行動，以避免再次發生 收成不好 以及害蟲的進一步傳播。

卡爾也擔心，如果不迅速遏止疫情，地中海果蠅將蔓延到該國中部，那裡是智利大部分橄欖油的產地。

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卡爾表示，智利當局先前曾透過從一個橄欖園到另一個橄欖園，採用殺死蒼蠅的治療方法，成功消滅了地中海果蠅。

當局還試圖透過對圈養的地中海果蠅進行輻射並將其釋放到山谷中來控制蟲害。受輻射的蒼蠅是不孕的，其想法是它們將與其他蒼蠅交配，並產下永遠不會孵化的卵。

目前，智利每月可以照射 14 萬隻蒼蠅，但卡爾估計當局必須將這一閾值提高到 30 萬隻，才能控制蟲害。

根據他所看到的證據，卡爾認為這種感染起源於秘魯北部種植的柑橘和熱帶水果，並透過非法走私水果和蔬菜傳播到秘魯南部和智利北部。

“有 100 多條非正式道路穿過邊境進入智利，那裡沒有檢查，貨物，特別是水果，就進來了，這造成了我們今天遇到的問題，」他說。

卡爾認為，更多的人員守衛邊境可能有助於打擊走私，但他表示，潛在的經濟狀況總是會讓在智利市場銷售非法走私的秘魯水果更有利可圖。

同時，秘魯南部也正在實施類似的消滅措施，消滅地中海果蠅；卡爾表示，這些計畫並未完全成功，這進一步加劇了局勢。

“對我們來說，與秘魯同行密切合作以消滅每個山谷的地中海果蠅非常重要。