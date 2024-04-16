托斯卡納生產商適應不斷變化的橄欖油格局

自15以來th 世紀以來，佛羅倫薩各地的橄欖農為強大的美第奇家族生產橄欖油，該家族統治了該地區幾個世紀。

如今，Lapo Gondi 的家庭農場， 法托里亞·迪·沃爾米亞諾，以其 Laudemio 品牌延續這項傳統。有機特級初榨橄欖油具有 獲得金獎 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我們不想放棄，這意味著事情必須改變。我們需要實現操作機械化，以降低生產成本並確保橄欖油生產的未來。 - Lapo Gondi，Fattoria di Volmiano 老闆

“在紐約獲勝首先是對我們做得很好的確認，是對我們旗艦產品 Laudemio 品質的認證 特級初榨橄欖油，」貢迪告訴 Olive Oil Times.

Fattoria di Volmiano 坐落在歷史名城佛羅倫斯附近的托斯卡納山丘上，佔地約 550 公頃。其古老的塔樓和宮殿位於青翠山谷的中心，是貢迪家族多元化農業和旅遊業的中心。

超過 70 公頃的土地是橄欖園，種植約 23,000 棵 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Leccio del Corno 和 Pendolino 橄欖樹。

當地商會正式承認沃爾米亞諾農場的歷史起源和橄欖油生產，並將其列入托斯卡納歷史遺產名錄。

“我們有古代文獻顯示，伏爾米亞諾 (Volmiano) 旗下的山梨糖醇公司 (Sorbitole) 如何在 1427 年為美第奇 (Medici) 家族生產橄欖油。

這是勞德米奧在過去幾年中第三次獲得金獎。 “Laudemio 是由我們最好的批次橄欖製成的混合物，並且達到了適當的平衡，」他指出。 “我們努力尋找辛辣和苦味之間的最佳平衡。

2023/24 作物年度 對於義大利中部的大部分地區來說都充滿挑戰，托斯卡納也不例外。 “今年的黃金是在一個複雜的季節結束時到來的，因為我們的收穫量僅為正常季節的 30%，」Gondi 說。

Fattoria di Volmiano 平均每年生產高達 22 噸特級初榨橄欖油。 “與平均年份相比，出現了顯著下降，」貢迪說。

“2020/21 年，我們度過了美好的一年，但在 2021/22 年，我們面臨霜凍和過熱的損害。因此，我們度過了充滿問題的幾年，最終在 2023/24 年取得了非常有限的成果，」他補充道。

拉波·貢迪（左）是托斯卡納幾個世紀以來的橄欖油生產商家族中最新的一個。 （照片：Fattoria di Volmiano）

生產成本 最近也有所增加，影響了 Gondi 等優質特級初榨橄欖油生產商的財務生存能力。

這些生產商在有機和永續農業方面進行了大量投資，並在橄欖加工和石油儲存設施方面採用了最先進的技術。

“勞動成本已經變得如此之高，以至於維持傳統的橄欖園沒有未來，」貢迪說。為了應對這一趨勢，該家族正在考慮擴建新的中等密度橄欖種植園。

“我們不打算放棄，這意味著事情必須改變，」貢迪說。 “我們需要實現操作機械化，以降低生產成本並確保橄欖油生產的未來。

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“我們地區有一些半集約化果園的典型例子，例如 Leccio del Corno 和 Maurino，」他補充道。 “這些種植園的利潤會更高，因為我們目前一切都是手工完成的，而且我們當然需要削減成本。

貢迪認為，近年來影響橄欖油產業的動盪長期來看可能利大於弊。

Fattoria di Volmiano 正在種植新的中密度樹林，以提高成本效率，同時保持品質。 （照片：Fattoria di Volmiano）

“隨著橄欖油價格上漲，我們可以期望人們更好地了解橄欖油是什麼及其實際生產成本，」他說。 “這將更容易向消費者解釋品質是有代價的。

為了實現收入來源多元化，Gondi 家族還提供莊園導覽服務、展示美麗鄉村、山谷別墅和專門品酒的機會。

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“我們向他們展示山谷並闡明我們農業活動的農藝要素，」貢迪說。 “此外，我們還引導他們前往演講廳，在那裡他們可以驚嘆於 Ridolfo del Ghirlandaio 的學生幾個世紀前創作的壁畫。

“隨後，我們的導遊將帶客人參觀工廠，在那裡我們可以解釋提取過程是如何發生的，」他補充道，並建議客人在收穫期間所有機器都在運行時，充分利用這次參觀。

“事實上，旅遊的最佳季節與收穫和橄欖加工季節並不重合，因此遊客並不經常看到工廠運轉，」貢迪說。

在農場品嚐期間，遊客可以品嚐到沃爾米亞諾生產的幾種特級初榨橄欖油。 “他們品嚐的所有橄欖油都非常出色，在活動期間，我們確保我們的客人了解差異並檢測質量，」Gondi 說。

“透過這些品嚐，我們的客人了解了為什麼我們的 Laudemio 具有如此卓越的品質；他們學會識別其高品質，」他補充道。

“我們的作用是幫助我們的遊客了解橄欖油的質量，並使他們沉浸在橄欖油周圍的文化中，」Gondi 總結道。 “透過這樣做，他們對投資高品質特級初榨橄欖油變得更感興趣。