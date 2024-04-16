托斯卡納生產商適應不斷變化的橄欖油格局

Fattoria di Volmiano 採用新方法生產高品質特級初榨橄欖油。
自15以來th 世紀以來，佛羅倫薩各地的橄欖農為強大的美第奇家族生產橄欖油，該家族統治了該地區幾個世紀。
如今，Lapo Gondi 的家庭農場， 法托里亞·迪·沃爾米亞諾，以其 Laudemio 品牌延續這項傳統。有機特級初榨橄欖油具有 獲得金獎 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.
我們不想放棄，這意味著事情必須改變。我們需要實現操作機械化，以降低生產成本並確保橄欖油生產的未來。
“在紐約獲勝首先是對我們做得很好的確認，是對我們旗艦產品 Laudemio 品質的認證 特級初榨橄欖油，」貢迪告訴 Olive Oil Times.
Fattoria di Volmiano 坐落在歷史名城佛羅倫斯附近的托斯卡納山丘上，佔地約 550 公頃。其古老的塔樓和宮殿位於青翠山谷的中心，是貢迪家族多元化農業和旅遊業的中心。請參見：生產者簡介
超過 70 公頃的土地是橄欖園，種植約 23,000 棵 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Leccio del Corno 和 Pendolino 橄欖樹。
當地商會正式承認沃爾米亞諾農場的歷史起源和橄欖油生產，並將其列入托斯卡納歷史遺產名錄。
“我們有古代文獻顯示，伏爾米亞諾 (Volmiano) 旗下的山梨糖醇公司 (Sorbitole) 如何在 1427 年為美第奇 (Medici) 家族生產橄欖油。
這是勞德米奧在過去幾年中第三次獲得金獎。 “Laudemio 是由我們最好的批次橄欖製成的混合物，並且達到了適當的平衡，」他指出。 “我們努力尋找辛辣和苦味之間的最佳平衡。
2023/24 作物年度 對於義大利中部的大部分地區來說都充滿挑戰，托斯卡納也不例外。 “今年的黃金是在一個複雜的季節結束時到來的，因為我們的收穫量僅為正常季節的 30%，」Gondi 說。
Fattoria di Volmiano 平均每年生產高達 22 噸特級初榨橄欖油。 “與平均年份相比，出現了顯著下降，」貢迪說。
“2020/21 年，我們度過了美好的一年，但在 2021/22 年，我們面臨霜凍和過熱的損害。因此，我們度過了充滿問題的幾年，最終在 2023/24 年取得了非常有限的成果，」他補充道。
生產成本 最近也有所增加，影響了 Gondi 等優質特級初榨橄欖油生產商的財務生存能力。
這些生產商在有機和永續農業方面進行了大量投資，並在橄欖加工和石油儲存設施方面採用了最先進的技術。
“勞動成本已經變得如此之高，以至於維持傳統的橄欖園沒有未來，」貢迪說。為了應對這一趨勢，該家族正在考慮擴建新的中等密度橄欖種植園。
“我們不打算放棄，這意味著事情必須改變，」貢迪說。 “我們需要實現操作機械化，以降低生產成本並確保橄欖油生產的未來。
“我們地區有一些半集約化果園的典型例子，例如 Leccio del Corno 和 Maurino，」他補充道。 “這些種植園的利潤會更高，因為我們目前一切都是手工完成的，而且我們當然需要削減成本。
貢迪認為，近年來影響橄欖油產業的動盪長期來看可能利大於弊。
“隨著橄欖油價格上漲，我們可以期望人們更好地了解橄欖油是什麼及其實際生產成本，」他說。 “這將更容易向消費者解釋品質是有代價的。
為了實現收入來源多元化，Gondi 家族還提供莊園導覽服務、展示美麗鄉村、山谷別墅和專門品酒的機會。
“我們向他們展示山谷並闡明我們農業活動的農藝要素，」貢迪說。 “此外，我們還引導他們前往演講廳，在那裡他們可以驚嘆於 Ridolfo del Ghirlandaio 的學生幾個世紀前創作的壁畫。
“隨後，我們的導遊將帶客人參觀工廠，在那裡我們可以解釋提取過程是如何發生的，」他補充道，並建議客人在收穫期間所有機器都在運行時，充分利用這次參觀。
“事實上，旅遊的最佳季節與收穫和橄欖加工季節並不重合，因此遊客並不經常看到工廠運轉，」貢迪說。
在農場品嚐期間，遊客可以品嚐到沃爾米亞諾生產的幾種特級初榨橄欖油。 “他們品嚐的所有橄欖油都非常出色，在活動期間，我們確保我們的客人了解差異並檢測質量，」Gondi 說。
“透過這些品嚐，我們的客人了解了為什麼我們的 Laudemio 具有如此卓越的品質；他們學會識別其高品質，」他補充道。
“我們的作用是幫助我們的遊客了解橄欖油的質量，並使他們沉浸在橄欖油周圍的文化中，」Gondi 總結道。 “透過這樣做，他們對投資高品質特級初榨橄欖油變得更感興趣。