Olive Oil Times 推出排名數據門戶

經過 10,000 年對來自 30 個國家的 - 種橄欖油的分析，世界上最大、最負盛名的橄欖油品質競賽已經積累了一些數據。

今天， Olive Oil Times 推出了一個綜合入口網站，用於編譯和呈現來自 NYIOOC World Olive Oil Competition嚴格的評審過程。此入口網站為用戶提供不同類別的詳細見解和排名。

可訪問於 橄欖油排名.org該入口網站列出了獲獎最多的生產商和品牌，並即時更新，以及按半球、國家、品種和有機分類列出的詳細歷史結果數據。

Curtis Cord是， Olive Oil Times 主編表示，該入口網站揭示了過去十年塑造橄欖油產業的有趣趨勢。

“我們希望用戶能夠從數字中看到該行業如何應對挑戰，在每一屆比賽中提供更出色的產品，」他說。我們將在此平台上提供更多背景和教育內容，以說明高品質特級初榨橄欖油對我們的健康、美食和文化的價值。”

世界橄欖油排名

新門戶補充了 World Olive Oil Competition“ 官方指南，最終目錄 最好的特級初榨橄欖油 每年被超過一百萬用戶引用。

2024 年比賽的結果將於 19 月 - 日星期二開始公佈， 組織者說。獲獎品牌和生產商將在官方指南中揭曉，特別報道 Olive Oil Times，並實時在 橄欖油排名 平台。