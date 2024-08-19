八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的樹木生產特級初榨橄欖油，以造福社區和環境。
七月24，2024
一種新方法不使用有害化學物質，並產生一種在橄欖油生產和食品包裝中具有潛在用途的萃取物。
七月8，2024
一項新研究表明，橄欖核廢棄物可以有效減少建築物的能源使用，顯示了循環經濟如何應用於建築領域。
Jun.15，2024
這項發現促使聯合國秘書長呼籲全球禁止化石燃料產業的廣告。
可以。 28，2024
將橄欖樹葉和樹枝轉化為生物聚合物將為橄欖種植者帶來環境、經濟和社會效益。
可以。 27，2024
種植者需要節省更多的水並減少用水，因為從長遠來看，該州可能會變得更加乾旱。
可以。 14，2024
團隊合作、負責任地使用資源和創新是阿普利亞 Coratina 單品種成功的基礎。
可以。 13，2024
經過一番曲折的收穫後，伯羅奔尼撒生產商依靠傳統和現代的做法取得了屢獲殊榮的品質。
可以。 13，2024
Case d'Alto 在伊爾皮尼亞採用本土品種生產有機特級初榨橄欖油。業主 Claudio De Luca 表示，專注於永續發展可以提高品質。
可以。 7，2024
Luque Ecológico 背後的第五代家族相信有機農業可以生產美味的特級初榨橄欖油，可以保護環境並減輕乾旱的影響。
4月22，2024
包含橄欖樹葉和橄欖油果渣的飲食不會對綿羊的健康或其牛奶品質產生負面影響，同時減少甲烷排放。
12月19，2023
然而，世界各國已同意放棄石油和其他化石燃料，但沒有明確承諾完全淘汰化石燃料作為能源。
12月14，2023
雖然灌溉橄欖園仍需要大量的水，但日益嚴格的禁令，尤其是在聖華金河谷，可能為旱地橄欖園開闢一個新的利基市場。
12月11，2023
O.Live 從其 4.5 公頃的有機樹林中每公頃產生約 1,000 碳信用額，為生產者建立了增加收入的模型。
12月5，2023
MedDiet4All 計畫宣傳地中海飲食的好處，並傳達超加工食品對健康的不利影響。
12月4，2023
在杜拜舉行的 COP28 氣候會議引發了石油和天然氣公司在談判中角色的爭議。
十一月27，2023
Loco Galbasa 背後的製作人實現童年夢想，世界一流品質
西西里品牌 Loco Galbasa 結合了對品質的追求和對環境永續發展的承諾。
十一月1，2023
在為期三天的會議上，國際橄欖理事會強調了橄欖種植在實現全球淨零排放的努力中可以發揮的作用。
10月31日，2023
樹籬可以改善土壤中的保水性，並為有益鳥類和其他害蟲捕食者創造自然棲息地。 農民說它們也增加了美學價值。