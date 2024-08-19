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可持續發展

製作

八月19，2024

恢復托斯卡納廢棄橄欖林的許多價值

Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的樹木生產特級初榨橄欖油，以造福社區和環境。

生產者簡介

八月19，2024

風土、有機農業為西西里農民帶來了屢獲殊榮的成果

總部位於阿格里真託的納魯 (Naru) 的生產商將其世界大賽的成功歸功於可持續種植的當地橄欖品種。

新聞簡報

八月13，2024

橄欖中心將舉辦首屆橄欖油永續發展會議

國際橄欖永續發展會議將討論從農業和碾磨到行銷和認證的可持續發展。

新聞簡報

七月24，2024

新工藝提高了橄欖葉萃取物的可持續性和酚類成分

一種新方法不使用有害化學物質，並產生一種在橄欖油生產和食品包裝中具有潛在用途的萃取物。

世界

七月8，2024

研究發現，用橄欖核製成的磚塊可以減少建築物的碳足跡

一項新研究表明，橄欖核廢棄物可以有效減少建築物的能源使用，顯示了循環經濟如何應用於建築領域。

新聞簡報

Jun.15，2024

五月標誌著高溫又一個破紀錄的一年

這項發現促使聯合國秘書長呼籲全球禁止化石燃料產業的廣告。

新聞簡報

可以。 28，2024

研究人員將橄欖園廢棄物轉化為生物塑料

將橄欖樹葉和樹枝轉化為生物聚合物將為橄欖種植者帶來環境、經濟和社會效益。

新聞簡報

可以。 27，2024

官員表示，提高用水效率對加州農民的未來至關重要

種植者需要節省更多的水並減少用水，因為從長遠來看，該州可能會變得更加乾旱。

生產者簡介

可以。 14，2024

創新和永續發展為 GangaLupo 帶來了勝利

團隊合作、負責任地使用資源和創新是阿普利亞 Coratina 單品種成功的基礎。

生產者簡介

可以。 13，2024

本土品種與百年樹木：奧利維安格羅夫斯的致勝秘訣

經過一番曲折的收穫後，伯羅奔尼撒生產商依靠傳統和現代的做法取得了屢獲殊榮的品質。

生產者簡介

可以。 13，2024

這位坎帕尼亞農民認為，永續發展和生物多樣性對商業有利

Case d'Alto 在伊爾皮尼亞採用本土品種生產有機特級初榨橄欖油。業主 Claudio De Luca 表示，專注於永續發展可以提高品質。

生產者簡介

可以。 7，2024

安達盧西亞有機農業的嘗試與勝利

Luque Ecológico 背後的第五代家族相信有機農業可以生產美味的特級初榨橄欖油，可以保護環境並減輕乾旱的影響。

世界

4月22，2024

橄欖加工副產品可以改善動物飼料

包含橄欖樹葉和橄欖油果渣的飲食不會對綿羊的健康或其牛奶品質產生負面影響，同時減少甲烷排放。

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新聞簡報

12月19，2023

COP28 氣候會議結束結果好壞參半

然而，世界各國已同意放棄石油和其他化石燃料，但沒有明確承諾完全淘汰化石燃料作為能源。

商業

12月14，2023

加州收緊水資源法規可能會刺激橄欖種植

雖然灌溉橄欖園仍需要大量的水，但日益嚴格的禁令，尤其是在聖華金河谷，可能為旱地橄欖園開闢一個新的利基市場。

商業

12月11，2023

哈恩有機農場開闢了銷售碳信用的道路

O.Live 從其 4.5 公頃的有機樹林中每公頃產生約 1,000 碳信用額，為生產者建立了增加收入的模型。

健康&养生

12月5，2023

歐盟計畫旨在為加工食品創造公平的競爭環境

MedDiet4All 計畫宣傳地中海飲食的好處，並傳達超加工食品對健康的不利影響。

世界

12月4，2023

COP28氣候高峰會在緊張局勢中拉開序幕

在杜拜舉行的 COP28 氣候會議引發了石油和天然氣公司在談判中角色的爭議。

生產者簡介

十一月27，2023

Loco Galbasa 背後的製作人實現童年夢想，世界一流品質

西西里品牌 Loco Galbasa 結合了對品質的追求和對環境永續發展的承諾。

世界

十一月1，2023

橄欖樹可以幫助應對氣候變遷

在為期三天的會議上，國際橄欖理事會強調了橄欖種植在實現全球淨零排放的努力中可以發揮的作用。

製作

10月31日，2023

加州農民種植樹籬以節約用水、改善土壤健康

樹籬可以改善土壤中的保水性，並為有益鳥類和其他害蟲捕食者創造自然棲息地。 農民說它們也增加了美學價值。

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