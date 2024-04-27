突尼斯特有橄欖品種的復原力

Chetoui 和 Chemlali 是突尼斯特有的兩種主要橄欖樹品種。橄欖種植者在 越來越炎熱和乾燥 北非國家讚揚其應對氣候變遷的能力。

儘管非洲最大的橄欖油生產國連續第二年遭遇熱浪和乾旱， 生產反彈 達到220,000萬噸，與五年平均持平。

隨著時間的推移，Chetoui 和 Chemlali 不斷進化並適應其原產地的特定氣候條件。 - Fermes Ali Sfar 出口經理 Donia Sfar

“這些樹木對氣候變遷的適應能力取決於多種因素，包括它們對當前氣候條件的適應性以及適應不斷變化的條件的能力。 費爾梅斯·阿里·斯法爾， 告訴 Olive Oil Times.

這家屢獲殊榮的家族企業背後的生產商在過去的五年裡一直致力於推廣這些當地品種的感官和健康品質。

Fermes Ali Sfar 的努力在 2024 年獲得了回報 NYIOOC World Olive Oil Competition，其兩個 Tesoro del Rio 有機單一品種品牌榮獲銀牌。

“Fermes Ali Sfar 成立於 1970 年，已傳承了三代，是一家專門從事橄欖油生產和自產產品營銷的家族企業。

“Fermes Ali Sfar 在突尼斯東北部的 Zaghouan 山腳下經營三個農場，佔地超過 485 公頃，種植著 25,000 棵橄欖樹，」她補充道。 “主農場配備了一台磨坊，繼續以傳統方式壓榨橄欖，使用花崗岩磨石和墊壓榨。

Fermes Ali Sfar 在突尼斯東北部的三個農場佔地 25,000 公頃，種植了 485 棵橄欖樹。 （照片：Fermes Ali Sfar）

Sfar 認為，該公司連續三屆世界大賽獲獎的成功源於對 Chetoui 和 Chemlali 的關注。

雖然這兩種本土橄欖品種仍然是最常種植的，但歐洲品種最近有所增加，如阿爾貝奎納 (Arbequina)、科拉蒂納 (Coratina) 和科羅內基 (Koroneiki)。

Coratina 在高密度種植園中茁壯成長，而 Arbequina 和 Korneiki 可以超高密度種植，政府和一些生產商 視為未來 該國的橄欖油產業。

“隨著時間的推移，Chetoui 和 Chemlali 不斷進化並適應其原產地的特定氣候條件，」她說。 “耐旱性是種植生存的關鍵因素，這意味著切圖伊和切姆拉利橄欖樹可以在缺水加劇的條件下生存。

這兩個品種對常見病蟲害的抵抗力也非常強，而由於突尼斯的氣候，這些病蟲害本來就不常見。多種因素的結合使突尼斯成為世界上最大的有機產品生產國 特級初榨橄欖油.

品質獎提高了突尼斯品牌特級初榨橄欖油的知名度。 （照片：Fermes Ali Sfar）

斯法爾說，切圖伊和切姆拉利除了具有抗旱和抗病能力外，還表現出顯著的物候靈活性。

“這些橄欖品種根據氣候變遷調整生長週期的能力是其復原力的關鍵要素，」她說。 “Chetoui 和 Chemlali 以其物候靈活性而聞名，這意味著它們可以通過調整開花和結果的時間來適應不斷變化的天氣條件。

Sfar 表示，儘管 Chetoui 和 Chemlali 橄欖品種具有復原力和適應性，但在突尼斯，持續生產高品質特級初榨橄欖油仍然是一個複雜且艱鉅的過程。

由於確保橄欖油的品質始於橄欖，她說公司收穫 “在最佳成熟時間”，通常會為了質量而犧牲數量。

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“我們的橄欖在收穫後會迅速加工，以避免變質和氧化，」斯法爾說。 “這種快速加工對於保留香氣、風味和風味至關重要。 有益化合物 我們的橄欖油。

“提取後，我們的橄欖油會在適當的條件下儲存，以避免氧化和變質並保持其質量，」她補充道。 “最後，我們嚴格執行品質控制，以確保我們的產品符合最高標準。

每年進行此過程需要時間和費用，從而增加了公司橄欖油品質獎的價值。

事實證明，特有的 Chetoui 和 Chemlali 品種能夠適應突尼斯不斷變化的氣候。 （照片：Fermes Ali Sfar）

“在頒獎典禮上獲獎 NYIOOC 只能成為巨大自豪和滿足的源泉，」斯法爾證實。 “這代表了對我們生產優質橄欖油的專業知識、技術和承諾的認可。

雖然絕大多數突尼斯橄欖油批量出口到西班牙和義大利，進行混合、裝瓶並以歐洲品牌銷售，但 Fermes Ali Sfar 是越來越多的生產商轉向 獨立包裝出口，為當地農民和磨坊主提供更多經濟價值。

“這些獎項為我們的品牌帶來了額外的可信度，使我們能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出，並吸引尋求品質和真實性的消費者的注意力，」斯法爾說。

“從這次勝利中獲得的認可可以開闢新的商機，」她總結道。 “這可能包括更強有力地擴大我們的國際市場影響力、進入新的分銷管道，甚至與更多公司建立合作夥伴關係。