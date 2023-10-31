全球橄欖油產量將連續第二年下降

整個地中海盆地的收穫工作正在進行，初步產量估算已經在統計中。

根據對農民、磨坊主和地方官員的採訪，全球七個最大的橄欖油生產國預計1.97/2023作物年度產量為24萬噸，比去年減少23%，比平均水平低-%前四個作物年份。

去年，西班牙、義大利、突尼西亞、希臘、土耳其、摩洛哥和葡萄牙的橄欖油產量合計佔全球橄欖油產量的 72%。 在過去的四個作物年度中，這一數字為 82%。

因此，2023/24年度全球橄欖油產量可能最終低於2.94/2022年度的23萬噸，這是自2016/17年度以來的最低產量。

西班牙橄欖油產業策略顧問胡安·維拉爾表示，全球產量可能降至 2.4 萬噸，比 18/2022 年減少 23%，比前四個作物年度的平均產量低 24%。

來源： Olive Oil Times, 國際橄欖理事會

雖然西班牙、義大利、突尼斯、摩洛哥和葡萄牙的生產商預計今年收成較好，但預計產量增幅將比土耳其和希臘預計的大幅下降幅度要小。

以下是生產者和官員對七個主要生產國本作物年預期的總結。

西班牙

後 去年歷史上收成不佳西班牙官員樂觀地認為2023/24作物年度將有所改善。 產量預計將從 664,033 噸攀升至 765,362 噸。

儘管與去年相比增長了 15%，但產量預計仍比前四個作物年的平均值低 34%。 結果，橄欖油 預計價格將繼續上漲 到五月。

夏季和秋季的一些降雨意味著世界上最大的橄欖油生產國收到了一些 擺脫歷史性乾旱.

然而，春季炎熱的氣溫損壞了一些開花的樹木，導致世界上最大的橄欖油產區安達盧西亞的果實產量減少。

總體而言， 安達盧西亞產量預計將增加 比去年增長7%，達到550,600萬噸。 然而，這仍然比前四個賽季的平均值低 40%。

該國中部的生產商也報告了早春霜凍的損害，這也降低了潛在的坐果率。 儘管如此，卡斯蒂利亞-拉曼恰的農民和磨坊主， 埃斯特雷馬杜拉省巴倫西亞自治區、加泰隆尼亞和阿拉貢也預計今年將獲得豐收。

意大利

義大利農民和官員預計 產量突破290,000萬噸 2023/24年度，一些大型生產商預計產量將超過300,000萬噸。

如果這項估計的下限得以實現，則產量將比去年增加 23%，但仍比前四次收成的平均值低 4%。

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產量的成長主要是由於該國南部地區的良好條件，包括普利亞、卡拉布里亞和西西里島地區，這些地區的產量約佔義大利產量的 70%。

在托斯卡納等其他橄欖油生產非常重要的地區，收穫看起來非常具有挑戰性，但也有一些明顯的例外。

“橄欖生長季節很好，品質看起來不錯。 與該地區其他農場相比，我們也預計產量會更高。」托斯卡納中部生產商總經理 Luca Perotti 說。 阿齊恩達·波梅蒂， 告訴 Olive Oil Times.

“這些[積極的]估計主要歸功於我們對再生農業實踐的關注，並得到了技術和該領域豐富經驗的支持，」佩羅蒂解釋道。

突尼斯

產量為 預計產量220,000萬噸橄欖油 突尼斯生產商預計 2023/24 作物年度產量將大幅反彈 上季180,000萬噸.

“這次在關鍵時刻下了雨，這有助於改善情況。」製片人和總經理 Hédi Belkhodja 出口商布拉雷吉亞， 告訴 Olive Oil Times.

突尼斯埃爾巴坦 (美聯社)

關於收穫前關鍵幾週可能出現進一步降雨的可能性，貝爾霍賈指出： “在適當的條件下，總投票率有可能達到 美國農業部預測250,000萬噸。 正常情況下，應該接近200,000萬噸或220,000萬噸。”

幾個重要橄欖油產區的官員，包括斯法克斯和 加夫薩，由於該行業投資增加和氣候條件改善，預計今年收益率將反彈。

“今年，由於突尼斯因降雨滯留和高溫而經歷了惡劣的氣候條件，收穫活動被提前安排，」農業和水利資源地區政委塔赫爾·姆巴基(Taher Mbarki)告訴當地媒體。

希臘

後 去年豐產330,000萬噸, 希臘的橄欖油產量是 預計將大幅下降，初步估計200,000萬噸。

根據這項預測，希臘橄欖油產量預計將比去年下降近 40%，比前四個作物年度的平均產量低 28%。

卡洛佩迪，希臘（美聯社）

該國的生產者和官員將產量下降歸因於許多樹林進入了 “橄欖樹自然交替結果週期中的“小年”，加上該國某些地區的極端天氣事件以及橄欖樹的出現 橄欖果蠅 在其他人中。

克里特島約佔全國產量的三分之一，官員們預計該島的收成將是有史以來最糟糕的之一。 溫暖潮濕的夏季為橄欖果蠅的繁衍生息創造了理想的條件，這對島上的樹林造成了前所未有的破壞。

同時，希臘其他島嶼和半島北部地區經歷了一個非常溫暖的冬天，導致許多樹木接受的寒冷時間少於來年春天結果所需的時間。

土耳其

之後 產量創歷史新高421,000萬噸 去年，土耳其成為世界第二大生產國，今年的收成是 預計將大幅下降.

國家橄欖油和橄欖油委員會主席穆斯塔法·譚 (Mustafa Tan) 表示 Olive Oil Times 預計180,000/2023作物年度產量僅24萬噸，比去年減少57%，比前四個作物年度的平均產量低33%。

該國許多生產商的組合進入 “橄欖樹自然交替結果週期的「小年」和該國某些地區的極端天氣事件導致產量下降。

土耳其西部和西南部的生產商表示，春季寒冷多雨的天氣沖走了花粉，損害了許多樹木的花朵，導致坐果率下降。 此外，該國一些地區的冰雹在開花期間損壞了樹木。

最後在土耳其東部 二月致命的地震 橄欖樹和磨坊嚴重受損，導致產量下降。

摩洛哥

摩洛哥官員和生產商 預計橄欖油產量將增加 與 10/2022 年收成相比增加 23%，估計總量達 171,600 噸。

如果產量預測實現，今年的收成將比前四個作物年的平均水平高 4%，使摩洛哥成為七大主要生產國中少數幾個產量高於平均水平的國家之一。

（圖：CHO集團）

儘管該國農業部預測今年的橄欖產量將達到與前一年相似的水平，但橄欖油產量仍在增加。

“這可以歸因於今年食用橄欖產量的減少，」農藝工程師兼協調員 Adil Bajoub Adil 說。 摩洛哥第一個橄欖油專業碩士學位， 告訴 Olive Oil Times.

“由於八月和九月的熱浪導致橄欖成熟過程加速，大多數生產商都計劃加工橄欖。」他補充道。 “此外，今年橄欖油的價格非常高，這鼓勵大多數生產商將全部產量專門用於橄欖油。”

一些官員表示，如果不是乾旱、極端天氣條件以及九月地震損壞該國不同地區樹木的影響，橄欖油產量可能會更高。

葡萄牙

葡萄牙官員和生產商估計 產量將持續保持上升趨勢 伊比利亞國家的產量達到約145,000噸。

如果預測得到證實，葡萄牙的產量將超過 去年總量125,000萬噸 成長了 16%，比前四年的平均值略多於 1%。

生產商將產量增加歸因於該國許多樹林進入了 “橄欖樹自然交替結果週期中的“年中”，以及潮濕的冬季和春季補充水庫和含水層。

然而，並非該國的每個地區都能均勻地享受這些好處。 產量的成長主要是由阿連特茹超高密度的樹林所推動的，其面積為 逐年增加.

同時，該國北部傳統橄欖園的產量也較前一年下降。

科斯塔斯·瓦西洛普洛斯為本報告做出了貢獻。