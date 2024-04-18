Al Piglio 尋求挖掘弗羅西諾內低調風土的潛力

在過去的三年裡，伊麗莎白·佩特里尼 (Elisabetta Petrini) 和她的家人將義大利中部六公頃部分被忽視的古老橄欖園改造成屢獲殊榮的橄欖園。 特級初榨橄欖油 手術。

阿爾·皮格里奧 2023/24 年收成取得豐碩成果，其 Mezzogiorno 品牌（中等強度的有機 Moraiolo 單品種葡萄酒）在 2024 年榮獲銀獎 NYIOOC World Olive Oil Competition.

這裡有很大的潛力。種植者和整個生產鏈需要認識到可以取得很大的成就。這是一個獨特的領土，擁有獨特的遺產。 - Elisabetta Petrini，Al Puglio 老闆

“得知我們在此次大賽中獲獎，我們感到非常高興 NYIOOC 世界橄欖大賽，」她說。 “對我來說，這是夢想成真。

世界上最負盛名的優質競賽因其洋薊、無花果葉、橄欖葉、黑胡椒和咖啡的口感而受到讚譽。

“學習後作為 橄欖油侍酒師，研究管理生產過程的最佳方法，並不斷向更有知識和技能的人尋求建議，獲得這一認可不僅是一種巨大的滿足感，而且最重要的是，是不斷尋求改進的動力。 Petrini 補充道。

Al Piglio 與 Moraiolo 一起在羅馬以東約 55 公里的弗羅西諾內省種植 Rosciola 和 Leccino 橄欖。

“Rosciola 是一個美麗的當地品種，在我們的岩石山上茁壯成長，」佩特里尼說。 “它具有許多獨特的特徵，並且需要提早收穫，因為它比我們種植的其他橄欖品種成熟得早。

除了少數例外，弗羅西諾內北部皮利亞周圍的地區並不以生產特級初榨橄欖油而聞名。

“這是我們面臨的第一個挑戰，」佩特里尼說。 “當地的橄欖油文化植根於古老的做法，通常並不像我們今天所理解的那樣優先考慮品質。

與該國許多其他地區一樣，該地區有大量小型橄欖園為家庭所有。當生產時，這些樹林主要用於家庭自己的消費。修剪、施肥和收穫通常遵循代代相傳的方法。

“當我告訴當地人我們想先收穫羅西奧拉時，即十月初，有些人表示懷疑，」佩特里尼說。 “他們大多數都習慣在十二月收穫。

事實證明，尋找合適的橄欖研磨合作夥伴也具有挑戰性。 “這裡的大多數工廠只會在十月底才開業，」佩特里尼說。 “我們必須尋找其他地方，並在 Colline Pontine 地區找到了合適的工廠。

Petrini 需要 30 到 45 分鐘才能將橄欖從果園運送到磨坊。然而，她希望她最近在世界比賽中取得的成功能夠鼓勵工廠在本季早些時候開始開業。

“看看羅西奧拉和其他當地品種，」佩特里尼說。 “這裡有很大的潛力。種植者和整個生產鏈需要認識到可以取得很大的成就。這是一個獨特的領土，擁有獨特的遺產。

佩特里尼希望她在世界大賽中的勝利能鼓勵弗羅西諾內更多的生產商接受早期收穫。 （照片：阿爾·皮格里奧）

這種意識也體現在佩特里尼和她的家人圍繞橄欖園和葡萄園建造的旅遊勝地。

“當我們的客人在我們的套房過夜或來我們的餐廳享用晚餐時，我們會為他們提供來自義大利各地的特級初榨橄欖油清單，」她說。 “此外，我們也與他們討論特級初榨橄欖油的品質和特性。

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“我們一起品嚐了三種優質橄欖油，幫助他們辨別所代表地區之間的差異，」佩特里尼補充道。

在餐桌上，Al Piglio 的顧客會找到一瓶農場的特級初榨橄欖油，可以隨意使用。 “我在西班牙學到了這一點，那裡的知名餐廳總是向顧客提供一瓶隨時可用的高品質特級初榨橄欖油，」佩特里尼說。

對 Al Piglio 來說，今年 NYIOOC 獎項為成功的賽季畫上了圓滿的句號。 “我必須說，這次活動對我們來說可能比該地區的大多數人都要好一些，」佩特里尼說。 “就我們而言，上一季比前一季要好。

根據佩特里尼的說法， 氣候變化 從長遠來看，這是高品質橄欖油生產商面臨的最重大挑戰之一。

“我們無法扭轉某些動態，但我們可以嘗試適應和減輕影響，找到最佳解決方案來繼續改進我們的農業實踐，」她說。

這也是 Al Piglio 創立之初就考慮到永續發展的原因。 “由於我在能源領域的背景，採用滿足我們所有需求的光伏能源生產基礎設施是自然而然的，」佩特里尼說，並指出了其他永續選擇，包括不使用任何塑膠。

“除了氣候變遷之外，該地區乃至整個義大利面臨的主要挑戰是在市場上建立真正的形象，」佩特里尼說。 “這個國家的生物多樣性是無與倫比的，尤其是橄欖。

“我們在義大利提供的產品的多樣性、品質和獨特性是任何其他國家都無法比擬的，」她總結道。 “我們應該更加意識到這一點，並以以前只為葡萄酒保留的水平來重視它。