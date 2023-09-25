儘管面臨阻力，摩洛哥的橄欖收成預計將反彈

就在 2023/24 作物年度開始前幾個月，高溫、持續乾旱和歷史性地震困擾著摩洛哥的橄欖園。

我們預計產量將高於去年，這是災難性的。 - 拉希德·貝納利 (Rachid Benali)，摩洛哥跨專業橄欖聯盟主席

儘管該行業面臨重大阻力，但官員們仍然樂觀地認為，今年的收成仍將提高去年的產量 107,000 噸，遠低於去年 200,000/2021 年生產 22 噸 比五年平均低 8%。

“我們預計產量將高於去年，這是災難性的。」摩洛哥跨專業橄欖聯合會主席拉希德·貝納利 (Rachid Benali) 告訴當地媒體。

不過，他補充說，最終產量很大程度上取決於未來兩個月的降雨量。

據摩洛哥農業部稱，該國2022/23水文年的降雨量比前一年增加了22%，但總降水量仍比正常水平低32%。

最近，該國北部地區出現降雨，包括幾個著名的橄欖種植區，預計未來幾週會有更多降雨。

貝納利表示，雖然降雨將有助於該國 750,000 萬公頃雨養林中的石油積累，但在 - 月的花期造成了嚴重損害。

60% 至 70% 的橄欖樹遭受了春季灼熱氣溫的影響。 “由於這種普遍存在的氣候現象，橄欖花被燒毀了，」他說。

異常的溫泉過後是炎熱的夏季和被稱為“切爾吉”的大風，這對該國的一些橄欖樹造成了進一步的損害。

這種現像在 El Kelâa des Sraghna 中部地區尤為嚴重，一些地區 地方官員估計 由於風力和風力造成的廣泛破壞，產量可能比去年下降 80%。

在塔扎 (Taza)、蓋爾西夫 (Guercif) 和奧塔埃爾哈吉 (Outat El Haj) 等東部地區，擁有 186,000 公頃橄欖園的橄欖樹產量預計將繼續上升，儘管 一些農民反映 -月初的冰雹過後，損失慘重。

然而，在摩洛哥東北部的非斯-梅克內斯地區，該地區擁有全國三分之一的橄欖樹林，農業官員穆斯塔法·姆哈里告訴當地媒體，灌溉的橄欖樹沒有受到重大損害。

豪茲山區位於 6.8 月發生的 3,000 級地震的震央，該地震造成約 - 人死亡，當地農民仍在努力清理瓦礫並確定受損程度。

該地區估計有 124,200 公頃的橄欖園，約佔全國總面積的 10%。 根據 當地媒體報導位於高阿特拉斯山脈山麓的高密度樹林基本上沒有受到傷害。

在山區更遠的地方，小規模生產者擁有的傳統樹林受到更廣泛的破壞。

“居住在傳統黏土房屋中的山區社區受到的影響最大，」一位生產商告訴當地媒體。 “這些社區實行以水果和橄欖等樹木栽培為基礎的自給農業，以及藏紅花等草藥的生產，供自用或在當地市場上少量出售。”

再往南，位於地震震央下方的蘇斯-馬薩地區，產量預計也會反彈。 雖然該地區避免了最嚴重的地震，但仍感受到震動並對基礎設施造成損壞。 據報道，橄欖樹受到的損害最小。

在經歷了長達一年的乾旱之後，全國官員強調有必要投資橄欖園。 16.9 月，政府向摩洛哥跨專業橄欖聯合會提供 1.54 億迪拉姆（- 億歐元）用於投資灌溉。

據官員稱，該國 37.5% 的橄欖園得到了灌溉，總面積達 450,000 萬公頃。 儘管如此，這些樹林仍佔總產量的 50% 至 60%。

灌溉該國其他樹林將顯著增加產量，官員認為這將 改善摩洛哥的國際貿易平衡 並降低 國內物價持續高位.