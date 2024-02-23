世界貿易組織（WTO）公開譴責美國，本週稍早裁定美國未遵守先前的規定 取消關稅的決定 西班牙成熟黑食用橄欖進口。

經過近一年的審議，世貿組織表示，歐盟已經證明美國未能使其措施符合國際法 — — 主要是取消關稅。

世貿組織進一步證實，當局在決定對西班牙食用橄欖徵收關稅時所引用的美國法律不符合國際貿易法。它為歐盟對美國出口產品徵收報復性關稅打開了大門。

西班牙食用橄欖出口商和生產商協會（Asemesa）秘書長安東尼奧·德莫拉（Antonio de Mora）對這項裁決表示歡迎，但呼籲布魯塞爾徵收報復性關稅，直到美國取消關稅。

「[美國必須]消除 100% 的關稅，」他說。 “歐盟有必要採取緊急行動，對美國向歐盟出口的產品徵收報復性關稅，這是實現取消橄欖關稅的唯一途徑。”

然而，美國取消關稅的決定可能取決於美國聯邦巡迴上訴法院正在審理的另一起案件——Aceitunas Guadalquivir 訴美國成熟橄欖公平貿易聯盟。

參與該案的律師認為，既然世貿組織已經做出裁決，法院更有可能做出裁決，這項裁決將是確定的，因為美國最高法院不太可能審理上訴。

儘管如此，美國上訴法院目前正在審理此案的原告阿塞梅薩表示，損失 已經完成了 許多西班牙食用橄欖的傳統買家轉向其他國家。

“摩洛哥、埃及或土耳其等國家以及葡萄牙或希臘等共同體國家受益，對美國的出口減少了70%，這改變了自由競爭，並威脅到西班牙在這一領域明顯的全球領導地位，」德莫拉說。

根據 數據 西班牙農業、漁業和食品部的數據顯示，2023 年前 14 個月，西班牙對美國的食用橄欖出口總額比 2017 年（徵收關稅前的最後一年）減少了 39%。同期，西班牙供應美國食用橄欖的比例從 19% 降至 2023 年的 -%。

該部估計，自 208.6 年以來，對西班牙黑橄欖進口徵收的關稅已使生產商、包裝商和出口商損失總計 2017 億歐元。

然而，政府數據也為西班牙綠食用橄欖出口帶來了好消息，在美國和歐盟之間關於飛機製造商補貼的另一場爭端中，西班牙綠橄欖出口受到了 25% 關稅的打擊。這些關稅此後已暫停。

儘管對美國的綠色餐桌出口仍比 12 年之前低 2021% 徵收關稅，該部表示他們正在繼續攀登。