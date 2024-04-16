小型生產商和橄欖油旅遊在 Ercole Olivario 佔據中心舞台

Ercole Olivario，最佳義大利人競賽 特級初榨橄欖油，總結了第 32nd 6月-日版th 佩魯賈的聖弗朗西斯科阿爾普拉托禮堂是翁布里亞首都的文化地標。

Ercole Olivario 由義大利工業、手工業和農業商會聯盟 (Unioncamere) 推動，並與翁布里亞商會合作，是唯一專門針對橄欖油行業的全國性機構競賽。

近年來，該競賽不斷擴大，增加了幾項附帶舉措，旨在促進義大利橄欖油生產商的發展並支持以品質為導向的公司。

在閉幕活動中，翁布里亞商會秘書長費德里科·西斯蒂(Federico Sisti) 和主席喬治·門卡羅尼(Giorgio Mencaroni) 分別宣布了這一令人垂涎的獎杯的12 名獲獎者，獎杯由赫拉克勒斯·奧利瓦里烏斯神廟的微型複製品組成。

赫拉克勒斯·奧利瓦里烏斯神廟建於西元前二世紀，位於羅馬市中心。 （照片：埃爾科萊·奧利瓦里奧）

來自翁布里亞、撒丁島和普利亞的兩名製片人獲獎，特倫蒂諾-上阿迪傑、托斯卡納、 莫利塞、坎帕尼亞、卡拉布里亞和西西里島也獲獎。

一半獲勝的生產商 受保護的原產地標記 (PDO) 和 受保護的地理標誌 (PGI) 認證。

獲獎橄欖油將成為保質期監測計畫的主題，該計畫將與佩魯賈大學合作進行。

“在這一屆比賽中，我們推出了這個實驗研究項目，進一步證實了比賽的聲望。

“它是透過儀器和感官分析進行的，重點是有關決賽入圍特級初榨橄欖油的長期儲存的數據，」他補充道。 “該研究特別關注其健康特性，將為生產者和消費者提供有用的信息。

同時，在第四屆食用橄欖品質競賽中，來自西西里島、普利亞、拉齊奧和阿布魯佐的生產商獲得了八個獎項，每種加工方法各獲得一個獎項。

此外，三名 PDO 西西里農民和兩名托斯卡納和阿普利亞生產商在 La Goccia d'Ercole（大力神之滴）上獲得了獎項，該獎項專門針對意大利小規模生產商。

西斯蒂說，舉辦側面競賽的目的是為小規模生產商（其中一些生產商不符合大型競賽的最低產量要求）提供試驗機會，並讓專家小組對他們的特級初榨橄欖油進行評判。

“它確實成為了一個孵化器，我們在這裡發現優秀的特級初榨橄欖油，也是農民們有機會接受培訓，參加未來主要比賽，更好地面對全球市場競爭的一次經歷。

區域小組在前幾週舉行的品酒會上選出了 Ercole Olivario 的參與者。在一些地區，選拔是透過競爭進行的。

來自拉齊奧的 13 個品牌在贏得羅馬商會舉辦的 Premio Roma Evo 大賽後被錄取，而 - 個翁布里亞品牌則在當地商會舉行的 Oro Verde dell'Umbria 競賽中入選。

全國大賽評審團由來自義大利各參賽地區的 16 名專業品酒師組成，由評審團組長和一名協調員領導。

Federico Sisti（左）和 Giorgio Mencaroni（右）與 Marina Colonna 和 Andrea Caterina 在 32 號球場nd 埃爾科萊·奧利瓦里奧（Ercole Olivario）（照片：埃爾科萊·奧利瓦里奧）

該活動還看到了該活動的推出 關於油類旅遊的第一份報告 這是義大利 Città dell'Olio 協會、Unaprol-Coldiretti 財團和食品和葡萄酒旅遊領域領先專家 Roberta Garibaldi 合作的成果。

根據他們的研究，該國的油類旅遊業由大約 2 萬家公司組成，產值近 - 億歐元。

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該報告包含詳細數據、對該行業吸引力的其他見解以及開發油類旅遊接待項目的義大利公司的最佳實踐。

Ercole Olivario 主辦單位最近推出了 Giorgio Pellas 油類旅遊特別獎，該獎項頒給了西西里島的 Mandranova 公司。

“我們對這項認可感到非常高興，因為我們堅信油類旅遊的潛力。 Olive Oil Times. “我們公司靠近阿格里真托神廟谷，這是一個被聯合國教科文組織列為世界遺產的遺址和旅遊參考點。

“我們有一個接待結構，接待來自世界各地的人們，並讓他們參加迷你橄欖油品嚐培訓，」她補充道。 “這些培訓包括整個生產過程的解釋、特級初榨橄欖油的營養特性資訊以及食物搭配建議。

“我們希望參觀我們公司的人了解什麼是高品質特級初榨橄欖油及其生產背後的原因，」迪文森佐繼續說道。

活動期間，也向來自托斯卡納、莫利塞、特倫蒂諾-上阿迪傑、卡拉布里亞和翁布里亞的公司頒發了其他特別獎項，這些公司在女性和青年創業、數字通訊和包裝等各領域表現出色。

最後，產自撒丁島的本季最佳單一品種獲得了優異獎。

Ercole Olivario 每個類別的獲獎者是：

特級初榨橄欖油 – 淡果香

一級分類：莫倫西斯、瑪麗娜·科隆納、莫利塞

特級初榨橄欖油 – 中等果味

一級分類：GangaLupo、Azienda Agricola Bisceglie Maria、普利亞

第二分類：Alphabetum，Masoni Becciu di Deidda Valentina，撒丁島

特級初榨橄欖油 – 濃鬱果香：

頭等艙：Concordu、Nicola Solinas、撒丁島

第二分類：Torchia、Oleificio Torchia、卡拉布里亞

三級：Schinosa、Aziende Agricole Di Martino、普利亞

PDO/PGI – 淡果香：

第一分類：巴塔 DOP 翁布里亞 Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, 翁布里亞

PDO/PGI – 中等果味：

第一分類：Colleruita DOP 翁布里亞 Colli Assisi – 斯波萊托，Azienda Agraria Viola，翁布里亞

二級分類：Brioleum Garda DOP 特倫蒂諾、Azienda Agricola Brioleum、特倫蒂諾-上阿迪傑

三級：Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro，Società Cooperativa Agricola Agrestis，西西里島

PDO/PGI – 濃鬱果味：

頭等艙：希爾皮尼亞 DOP 伊爾皮尼亞 – Colline dell'Ufita、聖科馬約、坎帕尼亞

第二分類：Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, 托斯卡納

Goccia d'Ercole 得獎者是：

特級初榨橄欖油：

第一分類：Biologico，Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale，托斯卡納

二級分類：Rodonea、Società Agraria Petrizzelli Snc、普利亞

第三分類：Selezione del Conte，Tenuta il Corno，托斯卡納

原產地保護組織/原產地保護標誌：

一級分類：Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru，Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl，西西里島

二等分類：DOP Involio Nocellara del Belice，l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia，西西里島

第三個分類：Don Peppino IGP 西西里島，Azienda Agricola Sikulus，西西里島

Ercole Olivario 網站 社群媒體頁面提供了 2024 年獲獎者的完整清單以及預定賽事的資訊。