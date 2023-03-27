31 在倫敦完成侍酒師認證課程

本月早些時候，從伊斯坦布爾到渥太華的有抱負的橄欖油侍酒師齊聚倫敦布盧姆斯伯里區的 CIEE 全球研究所，參加 橄欖油 Sommelier Certification Program.

五天后，31 名參加者完成了課程，內容包括橄欖油質量評估、栽培和歷史、收穫和生產、 對健康的益處, 化學, 地區和 品種, 標準和等級、烹飪應用和消費者教育。

我認為是時候學習如何評估橄欖油的質量了。 我發現這門課程特別好。 超出我的預期。 - Mehmet Taki，資產經理兼橄欖油生產商

“該程序很棒； 一切都包括在內，”來自荷蘭的衛生、金融和文化部門非執行董事 Christianne Noordermeer Van Loo 告訴 Olive Oil Times.

經過近十年的學習，Noordermeer Van Loo 決定報名參加該課程 愛好是生產橄欖油 來自她在翁布里亞買下的一處房產上的小樹林。

“我對收穫期間的樂趣印象深刻，並擁有自己的樂趣 特級初榨橄欖油，“ 她說。 “很早以前就注意到了這個課程，當時就想入讀，但我覺得這不適合沒有任何知識或一知半解的人。 2022 年 - 月，我決定入學……他們讓我進去了。”

Noordermeer Van Loo 計劃在明年確定一個更合適的工廠來對她的橄欖進行改造。 她還想利用自己的知識來提高自己的感官技能，並進一步發展成為品酒師。

事實證明，該計劃在愛好農民中很受歡迎。 十年前在土耳其建立橄欖農場後，資產經理穆罕默德·塔基 (Mehmet Taki) 從伊斯坦布爾飛往倫敦參加該計劃。

“我認為是時候學習如何評估橄欖油的質量了，”他告訴 Olive Oil Times. “我發現這門課程特別好。 超出我的預期。 這是一個非常均衡的計劃，不僅限於品嚐橄欖油，還提供有關橄欖油各個方面的可靠信息，從農業到 貯存，包括新趨勢和實踐。”

Taki 計劃與他的農場員工分享他的技能，以提高他的產量。 “此外，還有一些與農業實踐和橄欖油加工相關的想法，我想在我的農場進行試驗並查看結果，”他補充說。

許多橄欖油專業人士和業餘農民參加了該計劃，以發展專業知識並幫助他們的企業。

Birger Vanacker 是比利時一家銷售特級初榨橄欖油的獨立熟食店的老闆，他參加了該計劃，以提高他對產品的掌握程度並教育他的客戶。

比爾格瓦納克

“由於橄欖油是我銷售的重要組成部分，因此我想了解更多有關它的信息，”他告訴 Olive Oil Times. “不僅讓我自己在品種中做出更好的選擇，而且還能更好地控制質量和品種。”

“我可以更好地告知我的客戶，並幫助他們根據自己的個人目的和口味偏好選擇合適的橄欖油，”他補充說。

Vanacker 計劃利用這種熟練程度來舉辦品酒研討會。 他訂購了 144 官方品酒杯 並將於 30 月 - 日舉辦他的第一堂課。

“我會運用我的知識來選擇我的品種，這看起來很明顯，”他說。 “但是，我也想通過講習班和演示對客戶進行教育，將我學到的知識傳授給他們，因為人們對特級初榨橄欖油的了解仍然不夠。”

儘管 Vanacker 已經從以前的經驗中對橄欖油有所了解，但他說該課程很有價值，因為演講者範圍廣泛，討論了他們的特定專業領域。

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“我不知道一些品嚐筆記表明橄欖油不好，”他說。 “有些我認為很正常的事情，實際上一點也不正常。”

與 Vanacker 之前的經歷相比，來自比利時的橄欖油侍酒師兼進口商 Guy Hendrickx 前往倫敦進一步研究 積極的感官品質 檢查後的特級初榨橄欖油 橄欖油缺陷 廣泛地。

“我是一名橄欖油侍酒師，也是優質意大利橄欖油的進口商，因此在工作中實施我學到的部分知識將相當順利，”他說。

“我最喜歡的部分是品嚐一些非常好的橄欖油，並開始品嚐一些非意大利橄欖油，因為我主要品嚐很多意大利橄欖油，”Hendrickx 補充道。

今年的倫敦橄欖油雜誌 Sommelier Certification Program 在零售商中很受歡迎。

伊麗莎白·基爾弗特 (Elizabeth Kilvert) 是兩家名為 The Unrefined Olive 的商店的老闆，她從渥太華前來了解更多有關橄欖油的知識，並將這種理解傳遞給她的顧客。

伊麗莎白·基爾弗特

“作為賣家，我們有責任盡我們所能學習並成為客戶的嚮導，”她說。 “我們需要傳遞對橄欖油的熱情。”

Kilvert 將該課程視為橄欖油行業對話的重要組成部分。 她相信生產者和消費者可以相互學習，幫助行業發展。

“我想傳授我所學到的知識，讓客戶踏上欣賞橄欖油的旅程，”她補充道。 “我認為每個人都需要更好地理解和使用橄欖油。”

當世界各地的與會者聚集在倫敦市中心以進一步發展他們的愛好或改善他們的零售選擇時，Marilena Joannides 帶著不同的目標從塞浦路斯趕來。

“在過去的 21 年裡，我一直致力於研究和推廣塞浦路斯的傳統美食，”她說 Olive Oil Times. “作為一名塞浦路斯烹飪專家，我參加了傳統產品的品嚐小組，其中包括橄欖油。”

“評估特級初榨橄欖油是我覺得自己擅長的事情之一，我想進一步發展這項技能，”她補充道。

瑪麗萊娜·喬尼德斯

Joannides 在她的電視節目以及國內和國際活動中推廣塞浦路斯美食，她說她將利用她從課程中學到的知識來教育世界各地的人們了解來自地中海東部島嶼的特級初榨橄欖油的感官和健康品質。

“除此之外，還有專業廚師的工作，因為這是一種具有巨大美食潛力的產品，”她說。 “我還想進一步學習有關特級初榨橄欖油感官分析的知識。”

大多數與會者以前都有過橄欖種植、石油生產和品嚐的經驗。 儘管如此，每個人都在計劃中學到了新的和令人驚訝的東西。

“我真的不知道您可以在橄欖油中聞到和嚐到這麼多不同口味的水果和蔬菜，”Noordermeer Van Loo 說。 “這完全是一個驚喜。”

“另一個驚喜是，儘管我周圍的當地農民告訴我，底部的沉積物是完全正常的，絕對沒有害處，但我現在明白了，這要好得多 過濾橄欖油 在裝瓶之前避免缺陷，”她補充道。

與此同時，Hendrickx 被提醒橄欖品種如何根據它們的種植地點和方式具有不同的感官屬性。

“我最驚訝的學習時刻是橄欖油是唯一能喚起情感的脂肪，”基爾弗特說。 “氣味和味道可以把你帶到田野、農場或記憶中。”

Joannides 驚喜地了解到全球橄欖種植的全部範圍，在六大洲的 58 個國家擁有商業果園。

對於瀧來說，最大的驚喜是項目的完備性，這是他在報名時沒有預料到的。

“這是我在五天內回顧了我 10 年的經驗，並在此基礎上學習評估橄欖油，”他說。 “我要是 10 年前就參加過這個項目就好了。”

橄欖油的下一個版本 Sommelier Certification Program 將舉行 紐約市 從 22 月 26 日到 - 日以及 舊金山 從25月29日到-日。