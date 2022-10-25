特級初榨橄欖油的味道

特級初榨橄欖油 (EVOO) 不僅僅是 最健康的食用油. 它也是發現數千種不同口味的工具。

它產自數百個不同海拔和氣候的國家 橄欖品種，每一種都提供特定和獨特的風味特徵。

除了地理，還有許多其他變量會影響風味表達 特級初榨橄欖油; 氣候、與其他植物的距離、耕作技術、加工技術和儲存設施都會影響風味。

此外，專業人員可以混合不同品種的油，或 品種, 以創造無限數量的香氣和口味。

了解 EVOO 口味

雖然任何人都可以學習品嚐和欣賞特級初榨橄欖油和所有潛在的風味，但它們也會由專業的品酒師進行評估，通常以小組的形式進行。

他們的工作傳統上由小組負責人協調，小組負責人總結品嚐結果並最終確認 橄欖油的類別 有問題，是否值得稱 特級初榨.

生產者使用面板來決定將哪些單一品種（由單一橄欖品種製成的油）組合成混合物。 還成立了品嚐小組來評估提交的 EVOO 的質量 比賽.

高品質特級初榨橄欖油的兩個最相關的特徵是 苦味 和辛辣，這表明存在 酚類化合物.

“我們的第一個任務是記錄特級初榨橄欖油的身份證，確認它是 無缺陷，評估水果味的存在，我們也可以將其描述為綠色或成熟，或者它們的強度，並評估苦味和辣味的存在，”專業人士 Simona Cognoli 橄欖油品嚐師 和創始人 油菜魚， 告訴 Olive Oil Times.

“品嚐 EVOO 至少與產品的物理化學分析一樣重要，”她補充說。 “當我帶他們參加培訓時，消費者首先會品嚐一些苦澀的特級初榨橄欖油，他們中的大多數人都覺得不舒服。”

“然後我帶他們參觀不同的特級初榨橄欖油口味，”Cognoli 繼續說道。 “最後一步，他們回到那個苦澀的 EVOO，它可能確實很苦，但也與它的特定音符很好地協調，他們甚至不再覺得它很苦，因為他們已經開始感知到它的全部香氣和它的味道。”

“這就是他們中有多少人發現苦澀是 EVOO 性格的一部分並最終愛上了它，”Cognoli 說。

香氣和味道

所有消費者都可以按照橄欖油品嚐師和廚師的步驟來 學習如何品嚐和比較特級初榨橄欖油，發現它們的氣味並嘗試將它們用作生調味料或烹飪原料。

“它們不僅賦予特定配方價值； 香氣和味道也為一道菜帶來了新的情感，”Cognoli 說。

根據他們的特點，專業廚師和業餘廚師都可以 為他們的菜餚增添風味 從香草到熱帶水果等等。

“有整個世界的氣味和味道可供探索，”Cognoli 說。

根據特定的 EVOO 以及它是如何包含在菜餚中的，這些註釋可以增加風味。 此外，使用油時，菜餚的溫度會影響香氣。

蝦仁配曬乾的西紅柿、大蒜、橄欖油

如此多種可能的結果意味著廚師和業餘愛好者應該在廚房裡依賴不止一個 EVOO。

“如果我們考慮特級處女 橄欖油作為配方成分，那麼我們不能對所有菜餚使用相同的 EVOO，”Cognoli 說。 “這並不是所有廚師都探索過的東西，也許是因為許多人還沒有發現我們擁有的各種出色的 EVOO。”

味道比味道更重要

鑑於圍繞 多酚的健康益處，許多生產商現在專注於用盡可能多的這些有機化合物製作 EVOO。

儘管如此，那些高水平 不一定翻譯 成高品質的產品。

“許多人關注早期收穫以加強多酚的存在，”Cognoli 說。 “但生產者必須小心，因為早期的橄欖不僅更難從樹上移除，而且還可能導致產品不平衡。”

一些早期收穫的 EVOO 會更快地失去香氣，這是愉悅和品嚐質量的重要組成部分，而用成熟水果生產的 EVOO 在一段時間內仍會保持足夠量的多酚。

莉娜·史密斯 (NYIOOC)

“EVOO 確實提供了相關的健康益處，但它本身並不是一種藥物，這意味著它的健康特徵應該伴隨著食用它的樂趣，”Cognoli 說。 “它不是每天食用的食物整合劑或藥丸。”

仍然， 優質特級初榨橄欖油 隨著新的技術和程序在該領域的應用以及隨後的轉型階段，生產正在發生重大變化。

“由於不斷增長的知識庫和發展 新技術，我們現在更有能力生產從感官和健康的角度來看都表現出色的特級初榨橄欖油，”Cognoli 說。

最重要的是，許多高質量的 EVOO 來自文化和歷史對產品不可或缺的地區。

“有一個可以探索的氣味和味道的世界，但也有一個美麗的世界 關於製片人的故事 和他們的土地，”科尼奧利說。