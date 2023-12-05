南歐菌株生產商費用飆升

生產成本上升給南歐橄欖油產業帶來壓力 連續第二年歉收 適用於地中海盆地國家。

最近的一項調查顯示，2020 年至 2023 年間，西班牙的橄欖油生產成本翻了一番。義大利、希臘等地區的情況也好不到哪裡去。

“過去兩年，橄欖種植在全球範圍內面臨挑戰和困難。」希臘橄欖油裝瓶商協會塞維特爾副主任 Stella Theodosiou 表示。 Olive Oil Times. “這些挑戰已經轉移到生產鏈的各個節點。”

“在後新冠時代，我們都被要求面對烏克蘭戰爭的後果，能源成本飆升，」她補充道。 “這些天它們仍然保持在非常高的水平。”

西班牙橄欖市協會 (Aemo) 在最新的橄欖生產成本更新中警告說，橄欖生產成本的深遠影響 橄欖油產量大幅減少 關於該部門的收入。

Aemo 調查顯示，2020 年至 2023 年間，生產一公斤橄欖油的成本幾乎翻了一番，從 3.20 歐元升至 6.22 歐元。

該協會表示，成本上升是由於生產下滑和投入成本增加所造成的。 例如，化學肥料和植物檢疫產品的價格比三年前上漲了 70%。 同時，能源價格上漲了 40%，而薪資上漲了 9%。

對橄欖農場而言，並非所有成本都同等重要。 高密度（集約化）或超高密度（超集約化）橄欖園的生產成本仍然明顯低於傳統或陡坡橄欖園的生產成本，部分原因是機械化。 儘管如此，過去幾年整個產業的成本仍大幅增加。

據義大利農業和食品市場服務研究所（Ismea）稱，今年義大利的橄欖油生產成本也仍然很高。

儘管如此，與前一年相比，2023 年前 - 個月仍略有下降，當時 據報告大幅增加.

Ismea 在其最新報告中指出 特級初榨橄欖油 對義大利產業至關重要的進口量與前一年相比減少了 25%。 儘管如此，其價值仍增長了 19%，凸顯了橄欖貿易價格的上漲及其對生產商和裝瓶商營運成本的影響。

自上一季以來，多個國家的產量下滑推高了原材料價格，為生產商、進口商和出口商帶來了進一步的不確定性。

在義大利，橄欖油 本季產量預計將超過 與前一階段相比，義大利橄欖油生產商的利潤可能仍然相對較低。

“義大利奧利維科拉生產者協會主席根納羅·西科洛(Gennaro Sicolo) 對當地媒體表示，按照目前的[產品]價格，在這次活動中，我們將比其他人收回更多的生產成本。

Sicolo 表示，整個地中海盆地的產量下降，尤其是西班牙， 葡萄牙, 摩洛哥 及 突尼斯 – 是回報率如此低的主要原因。 “這意味著義大利生產商無法向這些國家購買產品，」他說。

“最重要的是，我們還需要考慮銑削操作，據我們所知，銑削操作需要大量電力，」Sicolo 補充道。 “說到數字，去年我們的價格為每公擔（25 公斤）100 歐元。 如今，它很容易攀升至 27 至 30 歐元之間。”

廣告

狄奧多西同意了。 “運輸、包裝、橄欖加工廠的運作和橄欖油加工業的成本都增加了，」她說。

Thedodosiou補充說，該行業還受到利率和勞動力成本上漲的打擊。

儘管希臘上一季收成良好，但 2023/24 作物年度的產量預計將下降 顯著下降.

“希臘必須應對其影響 氣候變化，」狄奧多西說。 “因此，預計希臘橄欖園產量將減少約170,000萬噸。”

狄奧多西奧表示，希臘目前在橄欖油市場面臨著倒掛的骨牌風險，因為在橄欖油生產商需要更多銷售來支付營運成本的同時，消費者往往會減少在高價產品上的支出。

“標準化和品牌橄欖油出口公司的企業根據需求逐步管理原材料採購，從每個作物年度的-月開始，直到下一個作物年度的-月開始，」Theodosiou說。

“該行業按照國家和歐洲立法的嚴格框架運作，」她補充道。 “因此，每個品牌橄欖油的最終價格直接取決於原材料成本。”

“橄欖油標準化公司面臨的最大挑戰是維持其在國內和國際市場的配額。」Theodosiou 總結道。 “橄欖油消費的任何進一步減少都將導致所有鏈條環節功能失調。”