八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的樹木生產特級初榨橄欖油，以造福社區和環境。
八月9，2024
該國的主要橄欖產區受到熱浪和乾旱的襲擊。預計產量將降至歷史低點。
七月24，2024
去年，隨著義大利距離實現歐洲永續發展目標越來越近，超過 6,000 公頃的橄欖園轉變為有機農業。
七月20，2024
傳統上僅限於收穫季節，翁布里亞的生產商、餐廳老闆和旅遊官員正在努力將特級初榨橄欖油變成全年的吸引力。
Jun.6，2024
透過阿爾貝拉米項目，義大利橄欖農可以產生碳信用並在國際市場上出售。
Jun.6，2024
來自貨物裝卸行業的新任執行長計劃專注於擴大其在關鍵市場的影響力，並繼續開發尖端技術。
Jun.5，2024
義大利國家研究中心的一項分析發現了弗羅西諾內的兩個以前未知的品種。
Jun.3，2024
農民協會、研究人員和機構正在聯手在普利亞重新種植對木桿菌有抵抗力的橄欖樹。
Jun.2，2024
繼承家族橄欖農場後，Tommaso 和 Angela Fiore 兄妹繼續繼承家族遺產。
可以。 28，2024
L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年歷史的翁布里亞橄欖傳統象徵
這棵千年樹象徵著意大利中部地區的恢復力，多年來，許多樹叢因反复霜凍而受損。
可以。 23，2024
該活動重點關注坎帕尼亞和義大利的特級初榨橄欖油，也舉辦了有關烹飪、健康、旅遊和科學的會議。
3月13，2024
消費者調查顯示義大利人購買的特級初榨橄欖油減少，其他數據證實超市銷售下降。
3月7，2024
研究人員將島上橄欖樹的起源追溯到克里特島和義大利大陸，並發現了 21 個新品種。
3月6，2024
這些發現可能會解開十年來的政策和理解，苛養木桿菌是普利亞橄欖快速衰退症候群的主要原因。
2月29，2024
這種新變種是在一個已經受到小葉緣焦枯病菌嚴重影響的地區檢測到的。
2月26，2024
除了保護義大利的自然景觀和促進傳統作物的種植外，該法律還試圖透過經濟誘因遏制農村人口外流。
2月22，2024
2023/24 作物年度的橄欖油產量受到南部豐收的推動。
2月19，2024
在西西里島東南部，Vernèra 背後的生產商有著共同的社會責任感和環境永續發展意識。
31月，2024
吉廖島和卡布里島的種植者正在修復已有數百年歷史的橄欖樹，以復興衰落的文化並保護獨特的島嶼景觀。