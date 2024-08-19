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Italy

製作

八月19，2024

恢復托斯卡納廢棄橄欖林的許多價值

Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的樹木生產特級初榨橄欖油，以造福社區和環境。

生產者簡介

八月19，2024

風土、有機農業為西西里農民帶來了屢獲殊榮的成果

總部位於阿格里真託的納魯 (Naru) 的生產商將其世界大賽的成功歸功於可持續種植的當地橄欖品種。

食品與烹飪

八月11，2024

普利亞地區特級初榨橄欖油出產優質索托利 (Sottoli)

用橄欖油保存新鮮水果和蔬菜的文化習俗在普利亞已經延續了幾個世紀，並在全世界越來越受歡迎。

製作

八月9，2024

義大利嚴重乾旱導致橄欖樹在收穫前受損

該國的主要橄欖產區受到熱浪和乾旱的襲擊。預計產量將降至歷史低點。

製作

七月24，2024

義大利有機橄欖種植持續擴大

去年，隨著義大利距離實現歐洲永續發展目標越來越近，超過 6,000 公頃的橄欖園轉變為有機農業。

商業

七月20，2024

翁布里亞開闢了全年油脂旅遊之路

傳統上僅限於收穫季節，翁布里亞的生產商、餐廳老闆和旅遊官員正在努力將特級初榨橄欖油變成全年的吸引力。

商業

Jun.6，2024

義大利碳信用額供應商獲得國際認證

透過阿爾貝拉米項目，義大利橄欖農可以產生碳信用並在國際市場上出售。

新聞簡報

Jun.6，2024

Pieralisi 任命新首席執行官

來自貨物裝卸行業的新任執行長計劃專注於擴大其在關鍵市場的影響力，並繼續開發尖端技術。

橄欖品種

Jun.5，2024

義大利新橄欖品種的發現刺激了應用程式開發

義大利國家研究中心的一項分析發現了弗羅西諾內的兩個以前未知的品種。

製作

Jun.3，2024

具有抗木聚醣病菌能力的樹林是阿普利亞橄欖油的未來

農民協會、研究人員和機構正在聯手在普利亞重新種植對木桿菌有抵抗力的橄欖樹。

生產者簡介

Jun.2，2024

屢獲殊榮的兄弟姐妹感謝父親選擇 Coratina

繼承家族橄欖農場後，Tommaso 和 Angela Fiore 兄妹繼續繼承家族遺產。

新聞簡報

可以。 28，2024

L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年歷史的翁布里亞橄欖傳統象徵

這棵千年樹象徵著意大利中部地區的恢復力，多年來，許多樹叢因反复霜凍而受損。

展會、比賽

可以。 23，2024

第一屆 OlivitalyMed 節在奇倫托取得成功

該活動重點關注坎帕尼亞和義大利的特級初榨橄欖油，也舉辦了有關烹飪、健康、旅遊和科學的會議。

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新聞簡報

3月13，2024

高價正在改變義大利人對橄欖油的看法

消費者調查顯示義大利人購買的特級初榨橄欖油減少，其他數據證實超市銷售下降。

橄欖品種

3月7，2024

卡布里島的古老橄欖樹林是生物多樣性的寶庫

研究人員將島上橄欖樹的起源追溯到克里特島和義大利大陸，並發現了 21 個新品種。

商業

3月6，2024

研究發現木黴可能不是造成普利亞橄欖樹破壞的原因

這些發現可能會解開十年來的政策和理解，苛養木桿菌是普利亞橄欖快速衰退症候群的主要原因。

商業

2月29，2024

當局在普利亞地區發現木桿菌菌株感染葡萄藤和杏仁

這種新變種是在一個已經受到小葉緣焦枯病菌嚴重影響的地區檢測到的。

商業

2月26，2024

義大利新法確立了農民在保護環境中的作用

除了保護義大利的自然景觀和促進傳統作物的種植外，該法律還試圖透過經濟誘因遏制農村人口外流。

製作

2月22，2024

義大利農民和生產者確認產量反彈

2023/24 作物年度的橄欖油產量受到南部豐收的推動。

生產者簡介

2月19，2024

第四代西西里農民慶祝當地品種

在西西里島東南部，Vernèra 背後的生產商有著共同的社會責任感和環境永續發展意識。

製作

31月，2024

義大利小島上的農民恢復古老的樹林和當地生產

吉廖島和卡布里島的種植者正在修復已有數百年歷史的橄欖樹，以復興衰落的文化並保護獨特的島嶼景觀。

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