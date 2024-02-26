義大利新法確立了農民在保護環境中的作用

A 新法 義大利建立農民和農業合作社作為土地的守護者。

該立法界定了農業在保護環境、促進經濟活動的作用 有被遺棄風險的地區 並扭轉農村人口減少的趨勢。

根據法律，農民有責任維護農業用地，以防止水文地質風險， 極端天氣事件 和野火。

他們也被認為負責推廣 “農村生物多樣性”，以保護自然景觀，同時增加當地農作物的價值。

根據新法律，農民透過以下方式應對生物多樣性喪失： 保護棲息地 蜜蜂和其他授粉昆蟲，促進產生花蜜和花粉的草本覆蓋物和樹籬、樹木和其他原生植物物種的生長。

該法鼓勵地方當局部署具體項目和協議，以促進農民作為土地管理者的角色。

據 to 國家統計局國家統計局數據顯示，農業領域約有1.1萬家公司。其中，401,000 處專門從事農業，其中 330,000 萬處由一人經營。義大利農場的平均面積約 11 公頃。

該法律還設立了全國農業日，每年 11 月的第二個星期日慶祝該日 “提高人們對農業所發揮的基本作用的認識，農業在播種、照料、等待和收穫階段體現了生命的本質。”

中央和地方當局將透過電視和其他媒體的宣傳活動以及學校的活動來宣傳這一節日。

義大利立法者表示，農業 “對於滿足人類的基本需求以及實現國家的經濟、環境和社會福祉至關重要。”

進一步加強該類別的作用，政府也將每年負責頒發一個國家級獎項， 德農業文化， 拉丁文表達意思 “關於農業。”

該獎項將向採用創新農業技術或實踐的農民頒發 20,000 歐元的獎金，這些技術或實踐可生產出更優質的產品並減少對環境的影響。

新法的最終批准受到了農民工會的熱烈歡迎。

“這種有益的干預措施對大力重塑初級部門的形像做出了決定性的貢獻，初級部門的形象常常成為令人無法接受的環境污染指控的目標，不幸的是，在許多情況下，這些部門傳達的社區政策很少關注那些生產健康、高品質的產品。農業生產者聯合會 (Copragri) 主席 Tommaso Battista 表示：

同樣，義大利農民協會 (CIA) 主席克里斯蒂亞諾·菲尼 (Cristiano Fini) 指出，新法律引起了人們的關注 “關於[農民]的價值，這不僅在農業生產方面至關重要，而且從環境和生態的角度來看也很重要。”

“事實上，該部門的戰略角色不僅是為每個人生產健康安全的食品，還要確保農村地區的維護和發展；保護土壤和土地免受水文地質不穩定的影響；管理水資源；利用再生資源生產能源；保護景觀和生物多樣性，」他說。