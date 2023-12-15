認識義大利中部復興廢棄橄欖林的新創企業

倡議 恢復義大利廢棄的橄欖園 近年來，隨著人們對這一問題的認識不斷增強， 橄欖樹的環境價值.

各種組織致力於透過為追求企業社會責任計畫的公民和公司製定橄欖樹收養計畫來實施復原計畫。 當地社區珍惜恢復的樹林作為新的集體空間。

在托斯卡納，新創公司 Ager Oliva 成立，旨在為該地區數百萬棵廢棄的橄欖樹注入新的生命。 氣候變化，與旨在 抵消他們的二氧化碳排放.

“對橄欖樹的熱愛是由生產橄欖油的祖父遺傳給我的。 從我還是個孩子的時候起，我的願望就是在這個領域創建一家自己的公司。」經濟學家兼 Ager Oliva 創始人 Tommaso Dami 說。 Olive Oil Times. “當我閱讀有關我們地區數百萬棵廢棄橄欖樹的數據時，我意識到我可以做一些事情來解決這個問題。”

“土地廢棄是由於缺乏代際更替，」他補充道。 “許多人發現自己繼承了小塊或大塊土地，但由於先前的工作和家庭責任以及負擔不起土地而無法管理這些土地。 不斷增長的生產成本。 於是，我就萌生了異地收養的想法，並在2020年之後成為了具體的項目。”

緊隨其後 義大利解除了 Covid-19 大流行封鎖之後，達米與永續旅遊專家安娜·索托（Ana Soto）和攝影師兼無人機飛行員科西莫·盧內蒂（Cosimo Lunetti）創建了一個團隊。

在創建網站並建立社交媒體資料後，他們開展了一項廣告活動來測試市場的反應，這在義大利和國外都非常積極。 然後，他們於 2021 年 - 月創立了創新農業新創公司。

“我們開始恢復皮斯托亞、蒙特卡蒂尼和佛羅倫薩的橄欖樹林，特別是位於蒙塔爾巴諾山麓靠近 列奧納多·達·芬奇的出生地，”達米說。

達文西出生地的橄欖樹林由阿傑奧利瓦 (Ager Oliva) 進行修復後

“在該新創公司成立後的短短三個月內，首批 700 棵樹就全部被恢復。 在這些橄欖樹中，有 400 棵被 CPL Concordia 採用，這是一家總部位於艾米利亞-羅馬涅的大公司，專門從事能源系統管理，」他補充道。 “他們在當地報紙上閱讀了有關我們項目的文章後聯繫了我們，並很快成為了我們的客戶。 他們已經支持我們三年了，從明年開始，他們將評估是否加入我們在意大利的新種植計劃。”

他們的新項目包括在托斯卡納和義大利其他地區的休耕地上種植橄欖樹，並在接下來的幾年裡管理新的樹林。

其目的還在於擴大 特級初榨橄欖油 生產。 Ager Oliva 團隊目前正在洽談接管拉齊奧 3,000 公頃未開墾土地的管理事宜。

“透過為橄欖樹種植園提供資金並委託我們進行多年管理，這些公司有機會透過零公里、基於自然且經過科學驗證的系統來補償二氧化碳，」達米說。

“他補充說，我們不僅為他們提供了一種抵消碳排放的方法，還為他們提供了與員工一起在現場進行團隊建立活動並保護生物多樣性的方法。 “透過後一種選擇，他們可以獲得生物多樣性積分並將其作為禮物送給員工。”

繼在 2023 年世界經濟論壇年會上介紹 Ager Oliva 後，團隊將第二次出席活動，以公佈最新進展和即將推出的項目。

該新創公司已經恢復了 12 公頃的橄欖樹，主要是已有數百年歷史的橄欖樹，並計劃在明年內恢復另外 25 公頃的橄欖樹。

根據佛羅倫薩大學和佛羅倫薩國家研究中心的計算，近三年來，已從環境中去除了 500 多噸二氧化碳。

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這個新創公司的計畫可以獲得公司和個人的支持，他們在每個收穫季節都會得到由回收的橄欖樹生產的高品質特級初榨橄欖油的補償。 他們的水果在皮斯托亞省誇拉塔的兩階段最先進的磨坊中進行壓榨。

“除了我們三個人之外，還有辦公室工作人員和外部合作者，」達米說。 “我們擁有一個結構良好的組織，使我們能夠管理許多植物，同時考慮到我們正在擴大要恢復和管理的樹林數量。”

Ager Oliva 的另一個使命是在恢復的果園舉辦活動期間傳播特級初榨橄欖油文化並提高人們的環境保護意識。

Ager Oliva 團隊在康復前在皮斯托亞的橄欖園裡

“我們與支持者一起組織活動，其中包括公立學校的學生，」達米說。 “一些學校已經要求明年春天舉辦野餐和環境教育之旅。”

“我們將帶學生參觀達文西博物館，然後參觀橄欖園，在那裡他們將參加為期一天的環境和文化培訓，重點關注橄欖樹在該地區的關鍵作用以及特級初榨橄欖的好處石油，」他補充道。

Le Olivastre 於 2014 年在翁布里亞成立，旨在恢復特拉西梅諾湖畔古老的廢棄橄欖樹林。

義大利語“oleaster”一詞的女性化版本，即“野生橄欖樹”，是創始人為其非營利協會選擇的名稱，該協會最近增加了同名餐飲業務。

“我和我的兩個朋友從義大利其他地區搬到了佩魯賈省的特拉西梅諾河畔帕西尼亞諾，正如非本地人以新的眼光看待地方時經常發生的那樣，我們第一眼就愛上了這片風景，這確實具有獨特的美感，」聯合創始人 Emanuela De Stefanis 說道 Olive Oil Times.

“我們曾經沿著離家不遠的一些果園散步，那些廢棄的百年橄欖樹很引人注目，隨著時間的推移，我們開始想是否可以為這個歡迎我們的地方做一些有用的事情，」她補充道。

因此，他們決定收集那些本來不會被使用而掉落在地上的水果，並將它們運送到該地區的一家工廠以獲得一些特級初榨橄欖油。

“我們意識到，為了對社區有所幫助，我們應該讓我們的保護和生產活動保持連續性，」她說。 “然後，我們提出在家人和朋友的幫助下管理更多廢棄的私人和公共土地。 而且村裡的一些長輩也很友善地給我們提供了一些建議。”

對他們來說，開始學習和參與培訓成為品嚐師和修枝師並學習銑削技術是很自然的事情。 他們與一群農學家建立了合作夥伴關係並創建了協會。

Le Olivastre 背後的團隊（照片：Alessandra Baldoni）

“我們正值橄欖作物非常困難的一年，當時， 橄欖果蠅 全國各地都發生了這種情況，」德斯特凡尼斯說。 “我們在翁布里亞地區植物檢疫部門和其他專業人士的支持下組織了公開會議，向橄欖種植者（通常是業餘農民）解釋了橄欖蠅對果實的影響以及可用的預防和防禦系統。 我很高興地說我們成為了許多小農的參考點。”

第一座恢復的果園是歷史悠久的聖克里斯波爾托橄欖園，其歷史可追溯至 18 年th 世紀，其中包括 250 棵有數百年歷史的 Dolce Agogia 樹，這是特拉西梅諾湖的典型品種。

多年來，在志工和季節合作者的幫助下，Le Olivastre 成功地重建了六片橄欖樹林，種植了 1,500 多棵本土品種的橄欖樹。 他們的水果在卡斯蒂廖內德拉戈 (Castiglione del Lago) 擁有最新技術的工廠中進行壓榨。

如今，由 De Stefanis 與 Paola Sticchi 和 Antonella Panciarola 領導的協會包括義大利和國際成員。 除此之外，收養者還可以選擇他們的橄欖樹的名稱，並在收穫季節結束時獲得從恢復的果園生產的特級初榨橄欖油。

“採用者既有個人也有公司，”德斯特凡尼斯說。 “去年，一家大型特級初榨橄欖油裝瓶公司 Costa d'Oro 在企業社會責任計劃的框架內收養了幾棵樹，為每位員工一棵。”

該協會最後恢復的小果園之一地勢陡峭，可欣賞到美妙的湖景。 事實上，Le Olivastre 的目標之一是除了保護當地的生物多樣性之外，還保護景觀。

“我們正在對這片土地進行真正的恢復，我們的想法是在整個樹林中開闢道路， 用於輕度健行，”德斯蒂芬尼斯說。 “我們已經在橄欖林內組織了一些倡議，並邀請我們的成員提議社交活動，因為恢復的橄欖林應該成為社區的場所。”

“此外，我們最近恢復了聖費利西亞諾的一個菜園，在那裡我們生產藏紅花，這項活動讓我們接觸到了湖中的其他產品，」她補充道。 “然後，我們提出了以橄欖油為核心的我們自己的美食。”

“透過餐車，我們將優質的街頭食品帶到當地的活動中，這些食品是用其他農民從湖中生產的起司、麵包、葡萄酒和特級初榨橄欖油製成的。」De Stefanis 總結道。 “在這些場合，我們組織橄欖油品嚐會，目的是傳播高品質特級初榨橄欖油的文化。”