加州收緊水資源法規可能會刺激橄欖種植

儘管 厄爾尼諾現象的發展 東太平洋的氣候將導致 2023 年加州潮濕天氣，氣候專家預計金州將繼續變得更熱、更乾燥。

據州長加文紐森 (Gavin Newsom) 辦公室稱，由於天氣原因，天氣變得更加炎熱和乾燥 氣候變化 到 10 年，該州的供水量可能會減少多達 2040%。

如果充分灌溉，橄欖樹會消耗大量的水。 種植者是否節約用水取決於他們如何管理果園，而這並不總是那麼容易做到。 - Caitlin Peterson，PPIC 水政策中心副主任

加州公共政策研究所 (PPIC) 估計該州 40% 的水用於農業。 隨著國家頒布更嚴格的水法規並鼓勵提高用水效率，一些農民已經押注於抗旱橄欖作為未來的作物。

“橄欖並不是唯一可以承受少量赤字灌溉的樹木作物，但橄欖因其耐旱性而脫穎而出，」PPIC 水政策中心副主任 Caitlin Peterson 告訴我們。 Olive Oil Times.

“它們可以在土壤貧瘠的非常貧瘠的土地上生長，而加州的許多主要木本作物，如杏仁、核桃或核果，就無法做到這一點，」她補充道，

彼得森表示，食用橄欖和油橄欖都具有抗旱能力。 在暫時減少灌溉後，食用橄欖可以迅速恢復果實大小，甚至在盛夏減少最多 50%。 然而，它們可以承受更嚴重的減產，但產量會小幅下降（百分之十）。

對於油橄欖來說，一些用水限制是有益的，因為它們可以控制植物的生長，使果園能夠在樹籬中生長。 水分脅迫會減少果實的大小，但這對石油生產來說不太重要。

“雖然這種情況在加州並不常見，但橄欖傳統上是在旱作系統中種植的，」彼得森說。 “這意味著不需要灌溉和間隔樹木以避免爭奪土壤水分。”

“橄欖非常適合這種系統，這一事實充分說明了它們的適應性，以及即使在缺水的情況下也可以進行管理調整以保持生產力的潛力，」她補充道。

彼得森表示，旱作橄欖在加州尚未被證明具有經濟可行性。 儘管如此，隨著某些地區灌溉用水的減少，它們可能還有更大的發揮空間。

橄欖水系統是在加州最近的乾旱狀況和人們對乾旱的持續擔憂的背景下出現的。

彼得森說，證據明確顯示氣候變遷正在導致加州乾旱更加頻繁和嚴重。

更炎熱的乾旱會從土壤和植被中吸取更多的水分，這可能會造成植物脅迫的循環，進一步加劇乾旱狀況。

一份詳細的 PPIC 政策簡報強調了有關乾旱和農業的問題及其影響，特別是在加州的聖華金河谷。

PPIC 強調，持續的乾旱會導致可用水量減少和作物需水量增加。 簡報描述了動態情況， “氣候變遷加劇的快速乾旱正在限制水資源的供應並增加農作物的用水需求。”

“對像我們在 2012 年至 2016 年看到的那樣的長期乾旱的擔憂是，你不能跳過對樹木作物的灌溉季節，」彼得森說。 “我們看到許多杏仁園在乾旱期間被撤掉，因為種植者沒有水，如果不生產，就無力維護它們。”

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“如果你的樹木尚未接近其生產壽命的終點，那將是一個巨大的損失，」她補充道。

地下水是供水時需要考慮的另一個因素。 地下水曾經是種植者的乾旱儲備。 過去，當地表水變得稀缺時，種植者可以根據需要從地下抽出盡可能多的水來彌補差額。

現在這是不可能的，因為加州正在開始實施 2014 年永續地下水管理法案。

“為使地下水利用達到可持續水平而減少抽水對於農業的長期生存至關重要，特別是在聖華金河谷等地區，」彼得森說。

然而，她警告說，聖華金河谷的 200,000 萬至 365,000 萬公頃灌溉土地（約佔聖華金河谷總面積的 10%）可能會停產，以減少需求。

“我們估計，由於《可持續地下水管理法案》、氣候變遷和更嚴格的環境法規的綜合影響，到 20 年，僅聖華金河谷的供水量就會比目前的情況減少 2040%。」 。

“當你在《永續地下水管理法案》的基礎上加上乾旱時，事情就會變得更加難以管理，」她補充道。 “我的猜測是，你可能會開始在邊緣地區看到更多的橄欖園，這些橄欖園不再能支撐更渴的樹木。”

A report 與永續地下水管理法相關的供水減少預測，過渡將充滿挑戰。

增加供水的努力包括地下水補給、水交易和管理日益嚴重的水資源短缺的方法。 彼得森強調，即使在最好的情況下，聖華金河谷也可能需要休耕約 202,000 公頃土地。

如報告所述，有前途的替代土地用途可能涉及太陽能開發、限水種植、習慣恢復、補給盆地和節水型新住房。

彼得森指出了有關橄欖農可利用的調節赤字灌溉的詳細研究和指導。 她建議大學資源是了解具體實踐的絕佳場所。

這些資源可以讓橄欖農準確地了解缺水時可以減少多少灌溉，以及在適當的生長和繁殖階段減少。

橄欖不像其他木本作物對缺水灌溉的時間敏感。 然而，彼得森建議，如果可能的話，最好還是避免某些階段。

關於加州橄欖水系統和用水的一些長期存在的神話很難擺脫。

“如果充分灌溉，橄欖樹會消耗大量的水。 種植者是否節約用水取決於他們如何管理果園，而這並不總是那麼容易做到，」彼得森說。

“我也認為人們往往過於關注 提高灌溉系統的效率 這是減少用水的關鍵，」她補充道。 “更有效率的輸送系統有助於減少每英畝的用水量，但我們忘記了這可能允許種植者種植更多英畝的土地，因為他們每英畝使用的水更少。 關鍵是要看總用水量，而不是每英畝的用水量。”