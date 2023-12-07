慶祝南美洲歷史悠久的橄欖樹

雖然橄欖樹與地中海盆地有著廣泛的聯繫，但它在美洲也有著深厚的根基。

第一批橄欖樹隨著西班牙傳教士來到大陸，在從阿根廷到加州的許多前殖民地建立了立足點。

然而，南美洲這些有數百年歷史的橄欖樹的歷史基本上被遺忘了，估計其中 70% 的橄欖樹已被砍伐以種植其他作物。

Sudoliva，一個致力於記錄和保護美洲百年樹齡的組織 推廣歐陸式橄欖油文化正在努力在第二屆遺產橄欖樹競賽中改變這一現狀。

創辦人 Gianfranco Vargas 表示 Olive Oil Times 該活動是 2017 年發起的一項學術和文化倡議，旨在保護美洲橄欖種植區健康的百歲樹。

詹弗蘭科·巴爾加斯 (Gianfranco Vargas) 與聖馬丁·德波雷斯 (San Martin de Porres) 在秘魯利馬種植的百歲樹（照片：Eliete Vera）

樹木被提名參加比賽，並由評審根據樹木的大小、健康狀況和年齡進行評估，這是使用歷史文獻和非侵入性桑坦德方法確定的。

桑坦德方法 桑坦德方法由桑坦德銀行行長開發，他是一位狂熱的千年橄欖樹收藏家，桑坦德方法是一種估算橄欖樹年齡的非侵入性程序。 此方法使用雷射從各個點測量橄欖樹的半徑和直徑，並使用這些數據來估計樹的生長時間。

然而，巴爾加斯說，最重要的標準是該地區百年橄欖樹的文化和歷史意義。

今年比賽的最大贏家是位於智利北部阿扎帕山谷的薩沃納遺產橄欖樹。 根據歷史數據， “它可能是 450 多年前種植的，被認為是南美洲最古老的橄欖樹之一，」巴爾加斯說。

事實上，歷史文獻顯示這棵樹是在 1550 年種植的，比人們認為橄欖樹到達南美洲早了十年。

“有了這些數據，該地區可能當時就種植了橄欖樹，早於歷史記載橄欖樹進入秘魯、智利和阿根廷，」他說。

比賽還表彰了墨西哥城種植的一棵橄欖樹，被認為是美洲最古老的橄欖樹之一。

豪爾赫·隆巴迪·阿拉塔 (Jorge Lombardi Arata) 與智利阿扎帕山谷的薩沃納遺產橄欖樹（照片：Eliete Vera）

“根據歷史文獻，[特拉瓦克遺產橄欖樹]可能是由傳教士馬丁·德·瓦倫西亞種植的，可能是美洲大陸最早種植的橄欖樹之一，已有近500 年的樹齡，」瓦爾加斯說。

根據他的研究，巴爾加斯表示，西班牙傳教士出於宗教原因將橄欖樹帶到了新大陸。

因此，在整個非洲大陸的歷史使命地點都可以找到百歲樹，包括秘魯東部的雨林和哥倫比亞的山區。

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“許多宗教團體的檔案都顯示對橄欖油的緊急需求，因為天主教徒最神聖的聖禮是聖幕的一盞燈，它代表上帝的存在，」瓦爾加斯說。

“教會說， “我們需要橄欖油； 我們需要種植橄欖樹； 我們需要這個產品，因為否則我們就沒有上帝的存在，」他補充道。

後來，秘魯南部和智利北部開始商業化橄欖種植，那裡的樹木在氣候和土壤中茁壯成長。 這種橄欖在秘魯被稱為 Botija 橄欖，在智利被稱為 Azapa 橄欖，成熟時收穫，並成為當地飲食文化不可或缺的一部分。

瓦爾加斯表示，南美洲的百歲樹也講述了困擾該大陸的不平等的故事。

由於第一批樹木是出於宗教目的而引進的，西班牙王室禁止土著居民種植這些樹木，後來又禁止非洲人照料它們。 然而，隨著樹木的商業化，這種情況發生了變化。

為此，蘇多利瓦認可了同樣位於阿薩帕的 Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage 橄欖樹，以防止該地區不平等的遺產被遺忘。

“來自阿薩帕的 Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage 橄欖樹也得到了認可，那裡有一個非常重要的莊園，最初由本地或原住民奴隸種植，後來由非洲裔奴隸種植，」瓦爾加斯說。

“我們的想法是讓這段歷史永存。」他補充道。 “比賽結束後我們的下一個目標是製定有利於他們的規則或法律。”

Sudoliva 法官測量樹木並使用歷史文獻來確認它們的年齡。 （照片：艾利特·維拉）

自 2017 年以來，Sudoliva 已對美洲的 51 棵百歲樹進行了編目，並與阿根廷、智利、墨西哥和秘魯政府合作制定保護這些樹木的立法。

“在秘魯，我們已經制定了上屆競賽中的第一部法律，保護莫克瓜地區數百年歷史的橄欖樹，」瓦爾加斯說。

“在智利，基於這次競賽，我們上週已經與阿里卡地區的立法者進行了接觸，以製定一項保護阿薩帕谷橄欖樹的法律，」他補充道。

Sudoliva 也與墨西哥和阿根廷政府合作，保護兩國的百歲樹。

蘇多利瓦策略的另一個面向是幫助農民和其他照顧百歲樹的當地人圍繞這些樹發展美食和文化旅遊業。

由於許多樹木因經濟原因而被砍伐，因此創造經濟價值是確保樹木保護的一種方式。

“我們希望它成為一個 “百年橄欖樹之路，」他說。 “這就是我們正在做的工作，以便這條樹路線最終與兩個方面聯繫起來，即宗教方面和美食方面，其中美食方面基於每個國家的當地美食。”