哈恩有機農場開闢了銷售碳信用的道路

對可持續和可持續發展的需求 有機橄欖油正在增加 在全球範圍內，一些市場研究表明，到 2031 年，該行業的價值將增加一倍以上。

然而，這些挑戰繼續阻止許多種植者轉向有機種植。

當農民想要轉向有機農業時，許多人很快就發現沒有經濟優勢…碳信用額是改變人們對有機農業心態的解決方案。 - José María Chica，O.Live 首席執行官

A 2018研究 西班牙研究人員進行的一項調查調查了有機橄欖種植者與傳統種植者相比所面臨的劣勢。

最重大的挑戰之一是與傳統樹木相比，有機樹木的產量較低，導致有機種植者需要更多的土地來生產相同數量的橄欖油。

這已經變得更加複雜 橄欖油原產地價格上漲與有機橄欖油相比，過去一年農民銷售傳統生產的橄欖油的利潤要高得多。

“與傳統農民相比，有機農民常常處於一定的劣勢，」該研究的作者寫道。 “有機農業的未來將取決於其經濟可行性。”

O.Live 執行長 José María Chica 大致同意這項評估，並正在開發一種在自願市場上出售碳信用的模式，以使有機橄欖種植更有利可圖。

何塞·瑪麗亞·奇卡（左）和他的父親何塞·奇卡

“當農民想要過渡到有機農業時，許多人很快就發現沒有經濟優勢，兩三年後，許多人又轉回傳統農業。” Olive Oil Times. “碳信用額是改變人們對有機農業心態的解決方案。”

O.Live 位於安達盧西亞省哈恩省，每年約佔西班牙橄欖油產量的三分之一，擁有超過 1,000 公頃的有機橄欖園和由太陽能電池板供電的最先進的磨坊、一座歷史悠久的磨坊和一些旅遊基礎設施。

Chica 相信碳信用額將為有機橄欖種植者提供 替代收入來源 維持這些做法並允許他們與該地區的傳統橄欖種植者競爭。

“我們為每公頃橄欖園發放 4.5 個碳信用額，」Chica 說。 一份碳信用額相當於一公噸封存的二氧化碳。

目前，歐盟合規市場中的一項碳信用額 行業 價格為 68.08 歐元（73.28 美元），比年初下降了約 15%。

根據現行法規，橄欖種植者可以證明四年前的封存排放量。 “我們總共擁有 18,045 個碳信用額，」他說。

三年前，奇卡的朋友開始透過他們的林業計畫出售碳信用額，之後奇卡萌生了開始銷售碳信用的想法。 他認為 O.Live 的 1,000 公頃橄欖園和覆蓋作物與他朋友的林業計畫非常相似，並開始調查這種可能性。

Chica 向馬德里理工大學的研究人員求助，以確定樹木和土壤吸收了多少二氧化碳，以及該公司在工廠種植、收穫和碾磨橄欖時排放了多少碳。

他補充說，種植者需要徹底了解這個過程，包括計算工人開車上班的排放量以及各種農場設備的排放量。

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在做出這個決定後，奇卡邀請了第三方來驗證研究結果，他們也這麼做了。 隨後，奇卡將這項研究交給了一家單獨的公司，該公司根據研究結果產生了碳信用。

一旦學分得到認證，它們就會在公開註冊表中發布 blockchain奇卡表示，這創造了市場的透明度和問責制。 積分保留在區塊鏈上，訂單和發票也在那裡發布，因此積分的流動是非常公開和可見的。

奇卡將他在自願碳市場上出售碳信用所得的資金重新投資回農場，以繼續提高其永續性。

“碳信用的理念是額外性，」他說。 “每一年，你都必須變得更好。 你必須做一些事情來提高。”

Chica表示該公司的做法 免耕農業，將修剪的樹枝堆肥，並使用此堆肥給土壤施肥。

馬、山羊和蜜蜂支持的生態系統比單一農場更有效地固碳。 （照片：何塞瑪麗亞奇卡）

該公司還在橄欖樹林裡養了山羊、蜜蜂和馬，它們以草為食，自然地為樹木施肥。

“當然，我們是有機的，所以我們不使用任何殺蟲劑、殺蟲劑或殺菌劑，」所有這些都需要大量的能源來生產，他說。

工廠繼續秉承永續發展理念，採用太陽能板，並採用最新技術來更有效地利用能源。 該公司還使用了 橄欖核作為生物燃料 加熱工廠使用的水。

目前，Chica 向西班牙當地公司出售碳信用額，其中包括今年稍早的 4,000 個碳信用額大訂單，當時每個碳信用額的交易價格為 72 歐元（77.50 美元）。

自願市場的挑戰之一是投機。 碳信用額的價格在大幅上漲後，過去一年一直呈下降趨勢，但 Chica 認為未來價格將繼續呈上升趨勢。

“人們今天購買碳信用額，以便在兩年、三年或四年內出售，因為現在價格已經下降，但[我認為]將來會上漲，」他說。

奇卡表示，他盡力不向投機者出售信貸，投機者試圖以較低的價格購買信貸，並在價格上漲時持有信貸以轉售。

“我們不想把產品賣給那些想用我的碳信用額進行投機的人，」他說。 “我們直接向那些補償其排放以實現碳中和的公司銷售產品。”

出售碳信用額產生的額外收入幫助該公司應對了西班牙之前和目前收成的挑戰，但 Chica 表示，O.Live 成為有機生產商的原因不僅僅是額外收入。

O.Live 通常收穫五到六百萬公斤橄欖。 去年他們只收穫了-萬噸，今年預計收穫-萬噸。

-月開花期的高溫使即將開花的樹木受損，導致產量下降。

“對我們來說，永續性非常重要，」奇卡說。 “[有機]不僅涉及[銷售碳信用額]的經濟效益，還涉及為我的孩子和我孩子的孩子創造一個生產有機特級初榨橄欖油的環境。”