專家支持在更炎熱、更乾燥的世界中種植橄欖

未來三十年，地球上預計將有另外十億人生活，普里莫·普羅耶蒂認為，未來最重大的挑戰將是種植足夠的糧食。

如今，橄欖樹的一些特性（例如耐旱）仍然使其成為最好的農業用地用途之一。 - Primo Proietti，佩魯賈大學

“如果我們不能減少溫室氣體排放，地球表面氣溫上升將對農業造成毀滅性影響，減少生產面積並大幅削減農作物產量。」義大利佩魯賈大學農業與環境科學教授告訴我們。 Olive Oil Times.

“根據聯合國糧食及農業組織 (FAO) 的預測，未來 30 年內，全球人口將超過 - 億。」Proietti 補充道。 “為了應對這一問題，我們需要將糧食產量增加至少 50%，擴大耕地面積和每公頃產量。”

因此，橄欖種植可能在未來農業中發揮關鍵作用。橄欖樹可以 固碳 遠離大氣，支持土壤健康，防止侵蝕和 增強生物多樣性 為眾多動物物種提供自然棲息地。

永續農業實踐，例如使用覆蓋作物、少耕以及在有機農業中避免使用化學農藥和化肥，可以進一步提高橄欖園的環境效益。

身為歐盟 Olive4Climate 計畫的協調員，Proietti 和他的團隊致力於評估義大利、希臘和以色列農場的碳平衡。

他們發現，平均生產一公升 特級初榨橄欖油 與生產過程中排放的 3.4 公斤二氧化碳相比，它封存了 - 公斤二氧化碳。

“透過採用環境永續的種植模式，橄欖油甚至可以產生負碳足跡，」普羅耶蒂說。 “橄欖種植 可以緩解氣候變化 因為橄欖園系統中發生的碳封存大於整個供應鏈的排放量。”

“這是重大環境利益的結果，因此可以對消費者的選擇產生相當大的積極影響，從而為石油帶來巨大的附加價值，」他補充道。

這個由歐盟支持的計畫編寫了一本手冊，透過減少排放和增加植物和土壤中的碳封存來幫助改善碳平衡。

根據 Proietti 的說法，與橄欖樹相關的有前途的 碳信用市場 可能會進一步提高橄欖樹在應對氣候變遷時的重要性。

儘管如此，最近的橄欖收成和氣候變遷的影響向國際社會表明橄欖生產當前必須面臨的嚴峻挑戰。

“塞浦路斯研究所研究員兼副教授阿德里亞娜·布魯格曼 (Adriana Bruggeman) 表示：“橄欖樹是一種生命力極強的樹。” Olive Oil Times. “在生產方面，灌溉設施、規範的水資源獲取和可持續的做法可能可以為橄欖提供良好的保護，使其免受乾旱等事件的影響。”

除了對果園進行正確和可持續的管理外，灌溉用水和最佳實踐也是當前和未來橄欖農場的首要任務。

“氣候變遷導致夏季降雨量減少（目前減少了 2.5%），並且由於蒸散量增加而導致植物耗水量增加，」Proietti 說。

由於氣溫升高，土壤透過蒸發和蒸騰而流失的水分更加嚴重，增加了灌溉需求。

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“在地中海地區，預計未來幾十年灌溉需求將增加近 20%，」Proietti 說。

“水資源將會減少，」布魯格曼補充道。 “今天，我們灌溉許多農作物。未來，有些人甚至可能轉而為橄欖樹分配更多資金，而為耐旱性較差的木本作物分配更少資金。”

現代灌溉技術和程序可以顯著提高效率。在塞浦路斯和許多其他橄欖生產國，先進的天氣監測系統越來越多地用於平衡灌溉並最大限度地提高用水效益。

“赤字灌溉策略的應用已經在橄欖園和葡萄園中進行了試驗，可以提高用水效率，因為它可以避免土壤濕度過高，同時為植物生產週期保留水分，其中水最能提高生產績效，」Proietti 說。

他補充說，橄欖園的土壤濕度應滿足樹木生長關鍵時刻（包括中果皮生長、果肉生成和坐果）約 70% 的用水需求。

“在更傾向於坑硬化和植物活動的階段，該比例應該約為 30% 至 40%，」Proietti 說。 “透過這種方式，可以節省 30% 至 50% 的水，同時不會對生產產生過度影響。”

其他重要的方法包括夜間灌溉以減少蒸發損失、維護土壤並富含有機質。

「[這些措施]透過在冬季覆蓋作物和隨後在春季開始的綠肥，提高保水能力並減少傾斜地形的地表水徑流，從而增加土壤儲存量，」普羅耶蒂說。

“如果土壤經過管理 永久覆蓋作物，透過利用草屑的覆蓋作用，它可以免受極端溫度變化和過度蒸發的影響，」他補充道。

在橄欖種植中，覆蓋涉及用一層材料覆蓋橄欖樹周圍的土壤，該材料可以是有機的或無機的。

目標包括保濕、透過阻擋陽光減少雜草生長、調節土壤溫度、保護根部免受極端天氣的影響，以及在使用有機材料並緩慢分解時改善土壤健康。

“割掉雜草等一年生植被，並將割下的植被放在田裡晾乾，就會形成健康的覆蓋物，」布魯格曼說。

“這是減少蒸發損失的良好做法，從而減少灌溉用水需求，」她補充道。 “它還可以改善土壤的有機含量和土壤健康，從而創造更好的土壤儲水能力，並使樹木更具彈性。”

布魯格曼表示，除了節約用水之外，先進的灌溉管理還可以提高油品質。在收穫前向橄欖提供過多的水會降低橄欖的出油率並降低品質。

布魯格曼表示，除了優化灌輸之外，極端氣溫和熱浪，尤其是在橄欖樹開花期間，也是塞浦路斯和其他地方的橄欖種植者必須面對的挑戰。

“我們在塞浦路斯乃至整個地中海盆地正在經歷的是天氣越來越難以預測。這就是我們如何看到氣候正在變化，」布魯格曼說。

“在這個時代，橄欖樹的一些特性，如耐旱，仍然使其成為最好的農業用地之一，」她總結道。