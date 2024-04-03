烏拉圭將主辦橄欖油產業研究與創新會議

預計 200 至 300 名科學家、橄欖油生產商、供應商和官員將於 - 月齊聚烏拉圭首都蒙得維的亞，參加第二屆年度會議 拉丁美洲橄欖油會議.

定於 8 月 - 日舉行的為期兩天的活動的參與者th 第一和第二th，將討論地中海盆地以外世界最大的橄欖油生產地區所面臨的挑戰和機會。

活動組織者之一、烏拉圭共和國大學食品科學與技術系主任 Adriana Gámbaro 告訴我們 Olive Oil Times 這次會議是一個機會，可以建立一個有關南美洲具體情況的橄欖種植和橄欖油生產的公共知識體系。

“土壤、雨水和氣候條件與其他橄欖種植區完全不同，」甘巴羅說。 “目標之一是分享該地區正在進行的所有研究。”

儘管許多私人公司在該地區進行研究，但他們並未公佈研究結果。因此，甘巴羅強調，這次會議將在向公眾傳播大學和研究機構的研究成果方面發揮重要作用。

討論的主題將包括最佳農藝實踐、碾磨技術和技術以及橄欖油經濟學。

例如，一個小組將討論烏拉圭和巴西南部的農民如何處理真菌，例如 炭疽菌 以及夏季潮濕條件下容易發生的其他病蟲害。

還將有關於酶的用途的演講 特級初榨橄欖油 生產是澳大利亞和美洲的一個新興領域，但在歐洲是一個有爭議的話題，包括共和國大學的一項研究。

“我們將在會議上展示我們項目的主要成果，」甘巴羅說。 “活動中也會有公司在展位上銷售這些酵素。”

會議的另一個目標是讓來自非洲大陸各地的人們聚集在一起分享經驗並相互學習。

“會議是你專注於一件事的地方，並且與研究人員互動，」甘巴羅說。 “共同的項目出現了。”

她認為，面對面互動的好處被忽略了。 第一版 該會議於 2021 年 19 月以數位方式舉行，此前該會議因 Covid-- 大流行而推遲了一年。

這些互動將在活動中的隨意交談以及更正式的圓桌討論環境中進行，其中包括關於 油脂旅遊 整個地區。

“對於製作人來說，這是一個聆聽這些談話並說的機會， “他們所做的事情多麼有趣；也許我可以做同樣的事情或類似的事情，」甘巴羅說。

組織的支持者 門多薩地理標誌保護 聯盟還將討論他們如何建立該地區第一個特級初榨橄欖油地理指標。

“他們將討論獲得 PGI 的過程，這也可以定下基調，並指導其他地區實現相同目標必須採取的步驟，」甘巴羅說。

該活動還將研究增加該地區橄欖油消費、組成合作社、發展規模經濟、提高可追溯性和增加碾磨副產品價值的策略。

“最終目標是讓每個人都能品嚐到來自該地區的特級初榨橄欖油。」甘巴羅說。

會議於國際橄欖理事會在蒙得維的亞宣布南半球馬裡奧·索利納斯獎的第二天開始。

參與者將能夠品嚐來自整個非洲大陸的特級初榨橄欖油，並了解同一橄欖品種在不同地區的感官特徵有何不同。

科學家和研究人員必須在 15 月 - 日之前th 提交他們的研究和演示。雖然沒有宣布農民、生產者、供應商或公眾報名參加會議的截止日期，但每人 110 美元。學生報名費為 60 美元。