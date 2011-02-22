戴維斯橄欖中心回應國際奧委會對報告的批評

由洛里贊特森

Olive Oil Times 貢獻者 | 來自洛杉磯的報導

加州大學戴維斯分校橄欖中心去年的報告， “測試表明進口 “特級初榨橄欖油通常不符合國際和美國農業部標準，”當流行媒體以夢幻般的頭條新聞大肆宣傳結果時，在橄欖油行業及其他領域引起了轟動 “橄欖油不是處女”。 加州大學有爭議的研究表明，69% 的進口橄欖油樣品都貼上了標籤 “特級初榨橄欖油”未達到特級初榨分類的國際化學和感官標準。

國際橄欖理事會 (IOC) 的化學專家組對調查結果表示異議，並發表了反駁，引用了該研究的小樣本量、未知的儲存條件、化學測試方法和感官分析。

現在，該報告的作者已經對這些批評發表了他們自己的尖銳回應，在一份首次發表在國際奧委會網站上的聲明中為國際奧委會化學家提出的每一個例外情況進行了辯護。 美國石油化學家協會.

“在我看來，”該研究的首席科學家， 埃德溫·弗蘭克爾博士, 在電子郵件中寫道 Olive Oil Times, “國際奧委會在製定出口特級初榨橄欖油標準方面非常政治化。 在加利福尼亞，我們希望能夠制定更好的標準來支持我們當地生產的特級初榨橄欖油。”

加州大學戴維斯分校支持報告

Edwin N. Frankel、Rodney J. Mailer、Selina Wang、Charles F. Shoemaker 和 Dan Flynn

對加州大學戴維斯分校報告的回應（“測試表明進口 “特級初榨橄欖油通常不符合國際和美國農業部的標準，”加州大學戴維斯分校橄欖中心，2010 年 - 月）的範圍從明知的點頭到尖銳的批評，例如國際橄欖理事會（IOC；馬德里，西班牙）化學專家組提出的批評. 我們尊重專家組的成員，但完全支持這份報告。

為了快速回顧爭議的根源，加州大學戴維斯分校的研究發現，我們測試的 69% 的進口橄欖油未通過國際奧委會的官方感官測試，國際奧委會的紫外線吸收測試在 31% 的案例中證實了這一結果。氧化產物，並在 86% 的情況下通過德國二酰基甘油 (DAG) 和焦脫鎂葉綠素 (PPP) 測試。

該報告由加州大學戴維斯分校橄欖中心和澳大利亞油研究實驗室完成。 澳大利亞實驗室在進行 IOC 化學和感官測試方面獲得了 IOC 和 AOCS 的認可。

雖然專家組的聲明並不能充分代表專家組成員意見的多樣性，其中許多人沒有機會審查或簽署聲明，但我們將按照書面聲明作出回應。

統計學意義。 國際奧委會專家組聲稱加州大學戴維斯分校的報告是 “沒有統計學意義，”但實際上加州大學戴維斯分校以四倍於國際奧委會自己的質量控制計劃的速度分析樣本（以年度為基礎）。 根據國際奧委會網站提供的官方國際奧委會報告，國際奧委會在 116 年和 2008 年平均每年分析 2009 份從美國和加拿大收集的特級初榨樣本。 這些國家的總人口為 340 億，因此國際奧委會每 2.93 萬人分析一個樣本。 加州大學戴維斯分校的研究基於從加利福尼亞州收集的 52 個樣本，該州擁有 38 萬人口。 因此，加州大學戴維斯分校的研究為每 730,000 人分析了一個樣本，或者是國際奧委會的四倍。

儲藏條件。 專家組雖然接受我們關於許多油不符合國際奧委會標準的調查結果，但認為 “如果沒有有關運輸或測試時間的信息，就不可能認為結果可靠。 以下是事實信息：所有油樣均由研究團隊的一名成員在加州大學戴維斯分校收集和管理。 當白天溫度介於 52°F 和 56°F（11°C 和 13°C）之間時，在 - 天內收集樣本。 樣本在運送到加州大學戴維斯分校的過程中不超過九個小時。 研究團隊及時進行編碼，用箔紙包裹，包裝運輸，並將樣品運送到澳大利亞實驗室，樣品在裝運五天后到達澳大利亞。 澳大利亞油品研究實驗室獲得 IOC 認證，並遵循 IOC 與測試時間和所有其他參數相關的質量標準。

化學方法。 專家組表示，國際奧委會貿易標準 “包含評估橄欖油質量和純度的所有必要方法……因此沒有必要應用報告中引用的非官方方法。” 雖然我們讚賞 IOC 在製定標準方面所做的工作，但我們預計很少有化學家會同意 IOC 標準是完全足夠的，我們強烈希望通過在德國和澳大利亞採用的額外測試（DAG 和 PPP）來補充 IOC 方法。 事實上，德國/澳大利亞的化學測試證實了 86% 的病例的感官結果為陰性，而國際奧委會的化學測試證實了只有 31% 的病例的感官結果為陰性。

專家組還表示，它拒絕了 DAG 和 PPP 測試，因為 “這些化合物在油的保質期內會動態變化。” 使用這種推理，專家組還需要拒絕 IOC 對游離脂肪酸、共軛二烯 (K232) 和三烯 (K270) 以及過氧化值的測試，這些都會在油的保質期內發生變化。 專家組還表示，加州大學戴維斯分校的研究不能斷定添加了精煉油，因為豆甾二烯和甾醇成分符合 IOC 標準。 實際上，加州大學戴維斯分校的研究表明添加精煉油是可能的，我們的研究小組得出結論 “如果有任何樣品被摻假，那麼摻假物很可能是精製橄欖油，而不是精製堅果、種子或植物油。”

感官分析。 專家組雖然接受了我們的發現，即許多油未能通過國際奧委會官方小組進行的感官分析，但表示國際奧委會程序需要由另一個國際奧委會小組進行第二次分析，並指責加州大學戴維斯分校的研究沒有進行了第二次測試。 實際上，當專家組發現油樣未通過初始測試時，國際奧委會並不要求感官專家組獲得第二意見。

儘管加州大學戴維斯分校的報告只是一項研究，應該被視為一項研究，但我們應該注意到，消費者報告在 2004 年 2005 月，Der Feinschmecker 在 2010 年 2010 月，澳大利亞石油研究實驗室，幾年來發現了嚴重的橄欖油質量問題， - 年 - 月烏拉圭共和國大學和 - 年 - 月西班牙安杜拉西亞衛生部。美國現在是世界上第三大橄欖油消費國，這個問題值得繼續研究。

我們鼓勵讀者檢查 我們的報告和附錄，並為自己評估研究的有效性。 我們重申我們希望與國際奧委會合作分析美國橄欖油的質量。 讓我們一起測試並品嚐它。

Edwin N. Frankel 是兼職教授，Selina C. Wang 是研究助理，Charles F. Shoemaker 是教授和加州大學戴維斯分校橄欖油化學實驗室的負責人，Dan Flynn 是加州大學戴維斯分校橄欖中心的執行主任，所有這些在加州大學戴維斯分校。 Rodney Mailer 是位於澳大利亞沃加沃加的澳大利亞石油研究實驗室的研究員。