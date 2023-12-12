婦女在該行業中的角色成為世界橄欖日的中心舞台

今年的版本 世界橄欖日 強調了婦女在橄欖油產業從果園到餐桌的整個生產鏈中的重要角色。

2019年被聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）正式認可為世界橄欖樹日或世界橄欖日，每年26月-日th.

然而，今年的慶祝活動於23月-日舉行rd 在總部 國際橄欖理事會 （國際奧委會）在馬德里作為 118 屆會議的一部分th 其成員理事會會議。

該活動由國際奧委會和國際高級地中海研究中心 (CIHEAM) 聯合舉辦，全球多個婦女協會進行了合作，其中包括 Women in Olive Oil、Pandolea、Donne dell'Olio 以及阿拉伯和約旦橄欖油婦女協會網絡和婦女與橄欖拉丁美洲網絡。

國際奧委會歡迎婦女團體代表、駐馬德里外交使團、代表團團長和國際奧委會理事會官員。

“我祝賀各位主席和婦女網絡成員為實現這一出色的倡議所做的一切努力，這一倡議當然應該得到鞏固和延續。” Olive Oil Times.

“女性一直深入參與管理 橄欖油價值鏈。 如今，他們是與橄欖油行業直接或間接相關的各個領域的農民、品嚐者、生產者、廚師、研究人員、教師和專家。」她補充道。 “憑藉他們的知識和經驗，他們在發展這一重要領域中發揮著至關重要的作用，並對當代和後代產生重大影響。”

“這些女性的工作有效地為建立一個充滿活力的橄欖產業做出了貢獻，」Trabelsi Trigu 繼續說道。 “他們致力於在區域、國家層面和國際層面分享生產優質橄欖油的最佳實踐經驗，傳播橄欖油的好處 地中海飲食 橄欖油是其中的基本組成部分，並提高人們對橄欖油各種用途的認識，同時保護其歷史和文化遺產，並為永續發展實踐做出貢獻。”

CIHEAM 發布的《2022 年地中海地區性別平等報告》指出，性別平等和婦女賦權是永續發展的先決條件。

在農業領域，女性佔全球勞動力的 43%，在確保糧食安全方面發揮重要作用。 儘管她們完成了許多重要任務，但活躍在農村社區的婦女的多重角色和責任往往沒有被充分認識。

By 促進平等權利 性別平等不僅是一項基本人權，也是促進永續和包容性成長的繁榮經濟的基石。

國際奧委會的目標是，世界橄欖日活動和相關協會樹立的榜樣可以激勵所有成員國的婦女建立女性主導的網絡，這將有助於加強她們在橄欖領域所做的寶貴工作的重要性。石油部門。

世界橄欖日慶祝活動安排了多項活動，包括品嚐來自世界各地的傳統橄欖油菜餚以及突出女性在該行業中角色多樣性的影片。 國際奧委會和 CIHEAM 也宣布了國際圖形藝術比賽的獲獎者。

該活動由 Emmanuelle Dechelette 領導，宣讀並簽署了一份宣言，以提高人們對婦女在橄欖油行業中的作用的認識和認可。 Olio Nuovo Days 創辦人宣讀了各協會代表的發言。

其中包括“Women in Olive Oil”的創始人吉爾·邁爾斯 (Jill Myers)； Nehaya Almuhaisin，阿拉伯橄欖油婦女網路創辦人； Loriana Abbruzzetti，Pandolea 總裁； Mariagrazia Bertaroli，《Donne dell'Olio》導演； 以及拉丁美洲婦女與橄欖組織的創始人​​勞拉·布蘭科 (Laura Blanco)。

他們都表示致力於憑藉自己的願景和技能，實現世界橄欖日所確定的宗旨和目標。