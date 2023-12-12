巴西當局查獲 9,000 瓶假橄欖油

巴西南部巴拉那州當局查獲了約 9,000 瓶假橄欖油，價值 300,000 萬巴西雷亞爾（56,000 歐元）。

據農業和畜牧業部稱，這些瓶子被作為 特級初榨橄欖油 西班牙血統。 然而， 核磁共振檢測 發現其中含有大豆油。

從長遠來看，巴西面臨的挑戰是保持本國產品的質量，防止國內生產商發生欺詐行為，就像今天進口橄欖油所發生的那樣。 - Rafael Goelzer，Estância das Oliveiras 市場關係總監

在貼有葡萄牙標籤的盒子裡發現西班牙品牌的瓶子後，該部的特工首先產生了懷疑。 仔細檢查發現，這些瓶子還有不同類型的瓶蓋。 在發現多個樣本具有相同的光譜輪廓後，欺詐行為得到證實。

當局沒有透露檢查期間是否逮捕了任何人。

兩週前，該部特工在聖保羅查獲了超過 16,000 公升橄欖油。 當局對所謂的橄欖油進行測試並認為其不適合人類食用後，超過 6,000 瓶被銷毀。

該部拒絕透露參與最近兩次查獲的品牌或連鎖超市的名稱，但表示已傳喚這些公司的代表到該部。

據巴西當局稱，橄欖油詐欺是巴西繼魚類詐欺之後第二常見的食品詐欺類型。

在 2021研究來自義大利、法國和英國的研究人員發現，用燈油稀釋初榨和特級初榨橄欖油可以作為 特級初榨 用染成綠色的大豆油取代特級初榨橄欖油是巴西最常見的兩種橄欖油詐欺行為。

2015年至2017年，農業畜牧部 發現違規行為 45 個商業品牌的特級初榨橄欖油。 當局發現，該部分析的 62 公升液體中，333,329% 有感官缺陷。

巴拉那州和聖保羅州分別靠近該國兩個最大的橄欖油產區：裡奧格蘭德多索爾和曼蒂凱拉山脈。

巴西國內橄欖油產量仍很低，約 產量 580,000 公升 在 2022/23 作物年度。 根據國際橄欖理事會的數據，巴西預計85,000/2022年將消費23萬噸橄欖油，幾乎全部依賴進口。

因此，巴西出口商和當地生產商都告訴 Olive Oil Times 欺詐盛行是他們主要關注的問題之一。

“從長遠來看，[巴西]面臨的挑戰是保持本國產品的質量，防止國內生產商發生欺詐行為，就像今天進口橄欖油所發生的那樣。” 埃斯坦西亞達斯奧利維拉斯， 告訴 Olive Oil Times 在 2023年採訪.