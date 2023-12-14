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土耳其傳統橄欖種植方法獲得聯合國教科文組織認可

該聯合國機構表示，土耳其傳統的嫁接、碾磨和食用橄欖生產方法對我們的全球文化很有價值，必須受到保護。

土耳其的傳統橄欖磨坊。 （照片：Yılmaz Ulus）
丹尼爾道森
14 年 2023 月 17 日 51:- UTC
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土耳其的傳統橄欖磨坊。 （照片：Yılmaz Ulus）

土耳其的傳統橄欖種植知識、方法和做法已被列入聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）2023年急需保護的非物質文化遺產名錄。

土耳其是世界上最大的橄欖種植國和橄欖油生產國之一。 在 2022/23 作物年度，該國的產量為 橄欖油產量創歷史新高421,000噸 和 735,000 噸食用橄欖。

Köstem 橄欖油博物館的創始人和所有者 Levent Köstem 表示，土耳其的橄欖油生產歷史悠久，最古老的磨坊可以追溯到 6 世紀th 或7th 西元前世紀。 傳統的動物和人力石磨直到 15 年前才被普遍使用，並且至今仍在使用某些地方。

請參見：慶祝南美洲歷史悠久的橄欖樹

聯合國教科文組織 做出了認可 因為橄欖種植和石油生產是安納托利亞西部文化的基本組成部分。

一些儀式、節日和社會習俗，包括戲劇、舞蹈和盛宴，標誌著收穫季節的開始和結束，收穫季節通常從十一月持續到一月。

其中包括社區努力從每個家庭的樹林中採摘橄欖樹。 收穫結束後，社區參與 巴沙克 傳統上，留在樹頂的橄欖被打落到地上，捐贈給社區最貧困的成員供個人消費或出售給當地工廠。

世界非洲中東傳統土耳其橄欖種植做法被聯合國教科文組織《橄欖油時代》認可

用傳統方法提取橄欖油。 （照片：Yılmaz Ulus）

除了橄欖和橄欖收穫的社會重要性外，教科文組織還認識到該地區獨特的 （土耳其語中鉛筆的意思）嫁接野生橄欖樹的方法，稱為 艾爾肯斯 接枝。

農民用刀沿著狹窄的樹樁（也稱為砧木）的相對邊緣刻出兩個小凹槽。 接下來，他們取兩個橄欖樹接穗，削尖每個基部，將其插入砧木上的兩個凹槽中。

然後，農民用泥土覆蓋砧木的頂部和接穗的基部，以保護它們免受空氣和陽光的影響。 砧木下面插入接穗的部分也用泥土覆蓋以保持涼爽。 泥漿通常會保留兩到三年。

之後，農民用紙包裹嫁接物，以防止泥土被雨水沖走或被太陽曬乾。 紙用當地灌木叢中的藤蔓固定，可以將紙和泥固定在適當的位置長達三年。

最後一步是將泥球放在接穗的頂部，以吸收水分，同時保護它們免受雨淋和陽光照射。

除了橄欖種植外，教科文組織還進一步認可了生產食用橄欖的幾種傳統方法，包括 薩拉穆拉 方法，其中涉及醃製橄欖。

來自布爾薩省的傳統生產者 Aynur Yıldırım 告訴聯合國教科文組織，準備工作首先是將橄欖浸泡在桶中。

請參見：火山爆發 2,000 年後龐貝恢復橄欖油生產

接下來，用手將橄欖從桶中取出，放入袋子中，並添加一層岩鹽。 然後，重複該過程。 耶爾德爾姆說，為了讓鹽溶解，橄欖必須保持濕潤。

她說，一旦袋子裝滿，每週搖晃一次很重要，以確保鹽水均勻分佈。

聯合國教科文組織也承認 亞格勒克，意思是加油機，食用橄欖的生產方法。

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烏穆爾比婦女倡議協會主席內斯林·烏魯(Nesrin Ünlü) 告訴聯合國教科文組織，這種方法包括在採摘橄欖的當天根據大小將橄欖分開，然後放入一個稱為橄欖池的石盆中。

盆裡裝滿橄欖後，加水至淹沒橄欖，然後撒上一層鹽。 在水池上鋪上一塊特殊的布，然後用木材和岩石覆蓋。

當你把黑橄欖放入橄欖池時，當池蓋揭開時，它們就會變成紅色。」雲律說。

世界非洲中東傳統土耳其橄欖種植做法被聯合國教科文組織《橄欖油時代》認可

在收穫期間對橄欖進行分類（照片：Mehmet Karaca）

傳統的加工方法也適用於橄欖油的生產。 從歷史上看，男人們爬上梯子，用振動器把橄欖從樹枝上敲下來，而女人則從下面的網中收集橄欖，然後將橄欖放入麻袋中。

這些麻袋被放在動物（通常是騾子）身上，從樹林運送到當地的磨坊，磨坊通常位於城市中心，村民們聚集在那裡慶祝收穫並改造橄欖。

清洗後，橄欖被放入盆中，並用通常由騾子驅動的石磨碾碎。 壓碎橄欖後，將糊狀物從盆中取出，放入大鍋中加熱以增加油含量（儘管這不太可能產生 特級初榨橄欖油).

然後將糊狀物放入麻袋中，放入有角的槽中，龍頭朝下，並在其下方放置陶罐。 一旦槽裝滿麻袋，村民就會輪流在橄欖上行走以壓榨油。

裝滿罐子後，油會分發給每個村民並使用到下一次收穫。

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