土耳其傳統橄欖種植方法獲得聯合國教科文組織認可

土耳其的傳統橄欖種植知識、方法和做法已被列入聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）2023年急需保護的非物質文化遺產名錄。

土耳其是世界上最大的橄欖種植國和橄欖油生產國之一。 在 2022/23 作物年度，該國的產量為 橄欖油產量創歷史新高421,000噸 和 735,000 噸食用橄欖。

Köstem 橄欖油博物館的創始人和所有者 Levent Köstem 表示，土耳其的橄欖油生產歷史悠久，最古老的磨坊可以追溯到 6 世紀th 或7th 西元前世紀。 傳統的動物和人力石磨直到 15 年前才被普遍使用，並且至今仍在使用某些地方。

聯合國教科文組織 做出了認可 因為橄欖種植和石油生產是安納托利亞西部文化的基本組成部分。

一些儀式、節日和社會習俗，包括戲劇、舞蹈和盛宴，標誌著收穫季節的開始和結束，收穫季節通常從十一月持續到一月。

其中包括社區努力從每個家庭的樹林中採摘橄欖樹。 收穫結束後，社區參與 巴沙克 傳統上，留在樹頂的橄欖被打落到地上，捐贈給社區最貧困的成員供個人消費或出售給當地工廠。

用傳統方法提取橄欖油。 （照片：Yılmaz Ulus）

除了橄欖和橄欖收穫的社會重要性外，教科文組織還認識到該地區獨特的 筆 （土耳其語中鉛筆的意思）嫁接野生橄欖樹的方法，稱為 艾爾肯斯 接枝。

農民用刀沿著狹窄的樹樁（也稱為砧木）的相對邊緣刻出兩個小凹槽。 接下來，他們取兩個橄欖樹接穗，削尖每個基部，將其插入砧木上的兩個凹槽中。

然後，農民用泥土覆蓋砧木的頂部和接穗的基部，以保護它們免受空氣和陽光的影響。 砧木下面插入接穗的部分也用泥土覆蓋以保持涼爽。 泥漿通常會保留兩到三年。

之後，農民用紙包裹嫁接物，以防止泥土被雨水沖走或被太陽曬乾。 紙用當地灌木叢中的藤蔓固定，可以將紙和泥固定在適當的位置長達三年。

最後一步是將泥球放在接穗的頂部，以吸收水分，同時保護它們免受雨淋和陽光照射。

除了橄欖種植外，教科文組織還進一步認可了生產食用橄欖的幾種傳統方法，包括 薩拉穆拉 方法，其中涉及醃製橄欖。

來自布爾薩省的傳統生產者 Aynur Yıldırım 告訴聯合國教科文組織，準備工作首先是將橄欖浸泡在桶中。

接下來，用手將橄欖從桶中取出，放入袋子中，並添加一層岩鹽。 然後，重複該過程。 耶爾德爾姆說，為了讓鹽溶解，橄欖必須保持濕潤。

她說，一旦袋子裝滿，每週搖晃一次很重要，以確保鹽水均勻分佈。

聯合國教科文組織也承認 亞格勒克，意思是加油機，食用橄欖的生產方法。

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烏穆爾比婦女倡議協會主席內斯林·烏魯(Nesrin Ünlü) 告訴聯合國教科文組織，這種方法包括在採摘橄欖的當天根據大小將橄欖分開，然後放入一個稱為橄欖池的石盆中。

盆裡裝滿橄欖後，加水至淹沒橄欖，然後撒上一層鹽。 在水池上鋪上一塊特殊的布，然後用木材和岩石覆蓋。

“當你把黑橄欖放入橄欖池時，當池蓋揭開時，它們就會變成紅色。」雲律說。

在收穫期間對橄欖進行分類（照片：Mehmet Karaca）

傳統的加工方法也適用於橄欖油的生產。 從歷史上看，男人們爬上梯子，用振動器把橄欖從樹枝上敲下來，而女人則從下面的網中收集橄欖，然後將橄欖放入麻袋中。

這些麻袋被放在動物（通常是騾子）身上，從樹林運送到當地的磨坊，磨坊通常位於城市中心，村民們聚集在那裡慶祝收穫並改造橄欖。

清洗後，橄欖被放入盆中，並用通常由騾子驅動的石磨碾碎。 壓碎橄欖後，將糊狀物從盆中取出，放入大鍋中加熱以增加油含量（儘管這不太可能產生 特級初榨橄欖油).

然後將糊狀物放入麻袋中，放入有角的槽中，龍頭朝下，並在其下方放置陶罐。 一旦槽裝滿麻袋，村民就會輪流在橄欖上行走以壓榨油。

裝滿罐子後，油會分發給每個村民並使用到下一次收穫。