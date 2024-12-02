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食用橄欖

製作

12月2，2024

勞動力短缺削弱了西班牙橄欖的收成

食用橄欖生產商正面臨工人短缺的困境，而對外國競爭加劇和關稅上漲的可能性的擔憂又加劇了這種情況。

新聞簡報

十一月15，2024

川普當選後西班牙餐桌橄欖產業處於邊緣

西班牙的黑餐桌橄欖生產商已經因為川普第一屆政府期間徵收的關稅而感到震驚，他們擔心還會有更多關稅出現。

商業版

10月1日，2024

埃及的目標是大幅增加橄欖油出口

官員們正在製定一項透過擴大生產來增加出口的策略。

新聞簡報

九月18，2024

專案將橄欖廢料轉化為超級電容器

西班牙的一個研究計畫在開發出一種有效的製程後結束，該製程可將橄欖廢棄物重新用於多種工業應用。

新聞簡報

九月16，2024

加州食用橄欖產量預計連續第二年增加

儘管面臨勞動力短缺和進口競爭等挑戰，但由於氣候有利，加州的食用橄欖產量預計到 40,000 年將增加至 2024 萬噸。

新聞簡報

九月16，2024

西班牙食用橄欖產量反彈，但低於最初預期

農民警告說，炎熱乾燥的八月影響了食用橄欖的大小和銷路。

九月5，2024 生產者簡介

將伯羅奔尼撒風味帶入美國廚房

新聞簡報

4月30，2024

希臘法院裁定卡拉蒙橄欖可以使用卡拉馬塔品牌

最高法院駁回了麥塞尼亞種植者提出的上訴，即只有他們才能使用卡拉馬塔品牌，該名稱的出口價值達 200 億歐元。

新聞簡報

3月19，2024

卡拉馬塔橄欖註冊為智慧財產權在希臘再次引發爭議

麥塞尼亞卡拉馬塔食用橄欖原產地保護名稱（PDO）在產權組織的註冊將限制希臘食用橄欖生產商對該術語的使用，從而重新引發一場持續不斷的爭論。

商業版

2月23，2024

世界貿易組織發現美國在餐桌橄欖貿易爭端中不合規

世貿組織裁定美國必須取消對西班牙食用橄欖的進口關稅，而上訴法院正在審理另一起案件。

世界

16月，2024

國際奧委會領導人重點關注擴大耕地、應對氣候變遷

國際橄欖理事會主任海梅·利洛表示，橄欖油生產的未來位於地中海以外地區。

新聞簡報

3月，2024

歐洲授予土耳其 Çizik Zeytini 食用橄欖 PDO 地位

土耳其目前有三個食用橄欖品種已獲得歐盟保護地位，同時正在等待另外三個品種的原產地命名保護認證。

世界

12月14，2023

土耳其傳統橄欖種植方法獲得聯合國教科文組織認可

該聯合國機構表示，土耳其傳統的嫁接、碾磨和食用橄欖生產方法對我們的全球文化很有價值，必須受到保護。

新聞簡報

十一月6，2023

加州橄欖收成即將開始，持謹慎樂觀態度

據估計，橄欖油產量可能達到 - 萬加侖，比去年大幅增加。

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製作

10月6日，2022

安達盧西亞的生產商準備迎接有記錄以來的第二次最差收成

安達盧西亞的橄欖油產量預計將比滾動五年平均值低近 50%。 食用橄欖的收成也將大幅下降。

新聞簡報

九月21，2022

希臘再次將卡拉馬塔橄欖添加到國家植物品種清單中

所有希臘卡拉蒙橄欖生產商都可以將它們作為卡拉馬塔橄欖出售。 麥西尼亞的生產商辯稱，這將使他們的 PDO 認證貶值。

新聞簡報

九月12，2022

乾旱，高溫襲擊了西班牙的橄欖收成

由於其他地方收成不佳和生產成本增加，價格將上漲。

新聞簡報

九月6，2022

哈爾基迪基食用橄欖在收穫前被冰雹襲擊

哈爾基迪基半島的冰雹損壞了該地區多達 20% 的橄欖，估計造成 1.8 萬歐元的損失。

新聞簡報

八月18，2022

埃斯特雷馬杜拉的橄欖種植者為“歷史上最糟糕的收成”做好準備

當地農民協會預測，由於持續乾旱，橄欖油和食用橄欖的產量將下降多達 85%。

新聞簡報

七月5，2022

希臘生產商拒絕限制在食用橄欖上使用“Kalamata”

根據跨專業人士的說法，由於這些限制，墨西尼亞以外的卡拉馬塔橄欖生產商將遭受“不可估量的損害”。

橄欖品種

Jun.22，2022

希臘法院裁定有利於麥西尼亞的橄欖生產商

法院裁定，只有 Messenian 生產商可以使用“卡拉馬塔橄欖”一詞來銷售他們的卡拉蒙橄欖。

新聞簡報

Jun.2，2022

安達盧西亞在新政策中要求為橄欖油和食用橄欖生產商提供更多資金

根據一些估計，根據西班牙的 CAP 國家戰略計劃，安達盧西亞橄欖產業每年將損失 60 萬歐元。

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