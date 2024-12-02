12月2，2024
食用橄欖生產商正面臨工人短缺的困境，而對外國競爭加劇和關稅上漲的可能性的擔憂又加劇了這種情況。
九月18，2024
西班牙的一個研究計畫在開發出一種有效的製程後結束，該製程可將橄欖廢棄物重新用於多種工業應用。
九月16，2024
儘管面臨勞動力短缺和進口競爭等挑戰，但由於氣候有利，加州的食用橄欖產量預計到 40,000 年將增加至 2024 萬噸。
九月16，2024
農民警告說，炎熱乾燥的八月影響了食用橄欖的大小和銷路。
4月30，2024
最高法院駁回了麥塞尼亞種植者提出的上訴，即只有他們才能使用卡拉馬塔品牌，該名稱的出口價值達 200 億歐元。
3月19，2024
麥塞尼亞卡拉馬塔食用橄欖原產地保護名稱（PDO）在產權組織的註冊將限制希臘食用橄欖生產商對該術語的使用，從而重新引發一場持續不斷的爭論。
2月23，2024
世貿組織裁定美國必須取消對西班牙食用橄欖的進口關稅，而上訴法院正在審理另一起案件。
16月，2024
國際橄欖理事會主任海梅·利洛表示，橄欖油生產的未來位於地中海以外地區。
3月，2024
歐洲授予土耳其 Çizik Zeytini 食用橄欖 PDO 地位
土耳其目前有三個食用橄欖品種已獲得歐盟保護地位，同時正在等待另外三個品種的原產地命名保護認證。
12月14，2023
該聯合國機構表示，土耳其傳統的嫁接、碾磨和食用橄欖生產方法對我們的全球文化很有價值，必須受到保護。
十一月6，2023
據估計，橄欖油產量可能達到 - 萬加侖，比去年大幅增加。
10月6日，2022
安達盧西亞的橄欖油產量預計將比滾動五年平均值低近 50%。 食用橄欖的收成也將大幅下降。
九月21，2022
所有希臘卡拉蒙橄欖生產商都可以將它們作為卡拉馬塔橄欖出售。 麥西尼亞的生產商辯稱，這將使他們的 PDO 認證貶值。
九月12，2022
由於其他地方收成不佳和生產成本增加，價格將上漲。
九月6，2022
哈爾基迪基半島的冰雹損壞了該地區多達 20% 的橄欖，估計造成 1.8 萬歐元的損失。
八月18，2022
當地農民協會預測，由於持續乾旱，橄欖油和食用橄欖的產量將下降多達 85%。
七月5，2022
根據跨專業人士的說法，由於這些限制，墨西尼亞以外的卡拉馬塔橄欖生產商將遭受“不可估量的損害”。
Jun.22，2022
法院裁定，只有 Messenian 生產商可以使用“卡拉馬塔橄欖”一詞來銷售他們的卡拉蒙橄欖。
Jun.2，2022
安達盧西亞在新政策中要求為橄欖油和食用橄欖生產商提供更多資金
根據一些估計，根據西班牙的 CAP 國家戰略計劃，安達盧西亞橄欖產業每年將損失 60 萬歐元。