卡拉馬塔橄欖註冊為智慧財產權在希臘再次引發爭議

卡拉馬塔食用橄欖 受保護的原產地標記 (PDO) 以希臘名稱在世界智慧財產權組織 (WIPO) 註冊後受到國際財產保護， 埃利亞·卡拉馬塔.

卡拉馬塔原產地保護 (PDO) 食用橄欖來自伯羅奔尼撒半島南部麥塞尼亞地區生產的希臘本土卡拉蒙品種。

產權組織是具有法律約束力的原產地名稱 (AO) 和地理標誌 (GI) 國際註冊簿，將保護卡拉馬塔 PDO 食用橄欖免遭全球 76 個國家的仿冒和假冒。

自 1996 年以來，來自麥西尼亞的卡拉馬塔橄欖也獲得了歐盟的受保護地理標誌。

“我們堅定不移地繼續努力捍衛和保護舉世聞名的受保護原產地名稱，儘管有人千方百計地試圖廢除它。」發起並監督WIPO 卡拉馬塔橄欖申請的麥西尼亞農業協會聯盟在一份聲明中表示。陳述。

“我們以遠見、計劃、科學智慧和認真態度來授權和投資標誌性的原產地保護名稱。」他們補充道。

然而，希臘全國食用橄欖跨專業協會（Doepel）反駁了該聯盟的聲明，稱其不準確並引起懷疑。

“很明顯，正如我們多次強調的那樣，沒有人反對或試圖廢除 埃利亞·卡拉馬塔 PDO，」跨專業人士說。 “然而，應該指出的是，[卡拉馬塔食用橄欖 PDO] 沒有任何出口潛力。特別是，自 1996 年以來最大出口量……未超過 247 噸——佔希臘卡拉蒙/卡拉馬塔品種出口量的 0.30%。”

麥塞尼亞聯盟和國家跨專業組織之間的爭議表明，令人垂涎的卡拉馬塔名稱賦予了該產品全世界的認可， 繼續分裂 希臘食用橄欖部門。

位於麥塞尼亞的卡拉蒙橄欖生產商聲稱，卡拉馬塔名稱指定了原產地保護產品，應僅用於該地區生產的橄欖。

其他地區的卡拉蒙生產者認為，卡拉馬塔這個名字應該在整個希臘自由使用，因為橄欖來自同一品種。

希臘政府和最高法院也捲入了這場糾紛，凸顯了生產者之間的分歧。

2022年-月，希臘政府 頒布部長令 允許該國所有卡拉蒙食用橄欖生產商使用卡拉馬塔品牌名稱。

2022 年決定在國家植物品種名錄中重新註冊卡拉馬塔橄欖，允許希臘各地的生產商使用該名稱，此舉是為了扭轉 最高法院判決 推翻了 2018年部長令 最初將卡拉馬塔橄欖登記在名單上。

卡拉馬塔品牌名稱的自由化極大地促進了希臘卡拉蒙橄欖的出口，這些橄欖以卡拉馬塔或卡拉馬塔 PDO 的名稱銷售，適用於麥西尼亞生產的橄欖，滿足 PDO 要求。

然而，它啟用了橄欖 其他國家的生產商 將他們的卡拉蒙橄欖推廣為“卡拉馬塔”，與希臘生產商直接競爭。

梅塞尼亞食用橄欖生產商再次就2022年部長級法令向希臘國務委員會提出上訴，目前仍有待最高法院的裁決。

在豐收的年份，希臘的卡拉蒙/卡拉馬塔橄欖產量可超過100,000萬噸。約 80% 的產品用於出口到國際市場，出口價值超過 200 億歐元。