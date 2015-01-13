在牛奶和蜂蜜的土地上，厭惡苦澀的 EVOO

美國人並不是唯一不喜歡高品質特級初榨橄欖油苦味的消費者。 蘇黎世廣受歡迎的貿易展覽會 Gourmesse 的參觀者評估了 140 個樣品，他們更喜歡具有成熟、果味和甜味的 EVOO，而不是那些更辛辣和苦澀的 EVOO。

研究， 報導 在《食品和農業科學雜誌》上，調查了展會參觀者對 EVOO 的總體偏好。 百分之八十的參與者來自瑞士； 可以肯定的是，在黃油國家的深處，但地中海飲食的立足點很小。

經消費者接受測試的 140 個 EVOO 樣品參加了 蘇黎世國際橄欖油獎. 這些樣本中超過一半（準確地說是 74 個）來自意大利，43 個來自西班牙，其餘來自希臘、葡萄牙和土耳其。

瑞士橄欖油面板 對樣品進行了感官分析，就其風味和感官質量而言，7% 為好，58% 為非常好，其中 45% 為極好。 總體而言，專家小組成員將所有 EVOO 分類為高質量且沒有任何缺陷。

展會上的消費者被認為比平均水平更了解美食，他們使用九點享樂量表評估 EVOO 樣品以表明他們的偏好。

令人驚訝的是，在所有評估的樣品中，消費者只喜歡 19%，這表明瑞士橄欖油小組對 EVOO 質量的期望和解釋存在明顯差異。

參觀者（51% 的男性和 49% 的女性）明顯偏愛成熟、果味和甜味的 EVOO，不喜歡高品質樣品的苦味、辛辣和綠色水果味。

酚類化合物導致特級初榨橄欖油的苦味和刺激性。 它們也是與 對健康的益處 與食用橄欖油有關。

作者得出的結論是，消費者不熟悉具有苦味和辛辣味的優質特級初榨橄欖油的積極感官屬性和相關的健康益處。

美國消費者 也有反感 根據加州大學戴維斯分校的一項研究，優質特級初榨橄欖油的苦味和辛辣味。