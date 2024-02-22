加州中部的油脂旅遊興起

加州中部海岸的農業旅遊蓬勃發展，遊客紛紛放棄長途跋涉前往希臘、義大利或西班牙，前往加州品嚐美食 屢獲殊榮的特級初榨橄欖油.

該地區的旅遊業正在蓬勃發展，遊客消費達 2.15 億美元（2 億歐元），當地生產商透過提供品嚐、旅遊和農場體驗來回應人們對教育農業旅遊日益增長的興趣。

如果我們對種植者所做的事情充滿熱情，人們就會注意到這一點。如果農場參觀品質好、令人興奮且有趣，那麼您就成功了。 - 理查德·梅斯勒 (Richard Meisler)，聖米格爾橄欖農場 (San Miguel Olive Farm) 共同所有人

“在過去的幾年裡，我們收到了越來越多的請求，要求我們提供最好的描述為 “農場體驗，”Shaana Rahman，共同所有人 博卡貝拉農場 加州橄欖理事會董事會主席告訴 Olive Oil Times.

“我們正在接到房車團體和熱愛露營並希望沉浸在農場生活（儘管只是一兩個晚上）的人們的電話，並了解橄欖油的製作方法，」她補充道。

拉赫曼說，橄欖油旅遊正在從橄欖油品嚐演變為更身臨其境的有關農業和製粉的學習機會。

“他們很高興能夠參觀果園，觸摸樹木，看到果實，並聆聽我們從樹到餐桌的步驟 特級初榨橄欖油，“ 她說。

在因 Covid-19 大流行而大幅下滑之後，官員們根據各種旅遊相關指標認為，該行業將在 2023 年完全復甦。

根據非營利組織加州旅遊局(Visit California) 的數據，134 年金州的旅遊支出將超過125 億美元（2022 億歐元），幾乎是2020 年低水位的兩倍，略低於2018 年和2019 年達到的水平。

一些生產商正在利用人們對其所在地區日益增長的興趣。 “帕索羅布爾斯和聖米格爾已成為旅遊勝地。」理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 聖米格爾橄欖農場，說。

事實上，加州旅遊局的數據表明，2022 年是聖路易斯奧比斯波縣旅遊業創紀錄的一年。 高品質橄欖油生產熱點過夜遊客消費超過 2.1 億美元（2 億歐元），比 2019 年創下的紀錄高出 -%。

“隨著我們的精油在室內和室外的銷售，我們的旅遊人數也隨之增加。」梅斯勒說。 “人們在這些地區巡遊，並在看起來不錯的地方停下來。幾年前，路上的一輛車令人興奮。是的，旅遊業正在崛起。”

Meisler 和他的妻子 Myrna 希望利用 2024 年的另一個旅行好年頭，在他們的品酒室裡欣賞農場和橄欖園的景色。

“安靜的氛圍、柔和的午後微風、蔚藍的天空，偶爾還有小兔子跑來跑去，也是免費的。」梅斯勒說。

在加州中央海岸進行導遊的品酒活動。 （照片：聖米格爾橄欖農場）

在帕索羅布爾斯市中心，露絲·默庫裡奧證實該地區的農業旅遊明顯增加。

“他們興奮地前來品嚐、學習和提出問題，」We Olive 的所有者和管理合夥人告訴我們 Olive Oil Times. “許多人熱衷於尋找當地的橄欖農場，尤其是那些擁有橄欖壓榨機的農場。”

Mercurio 積極接受了該縣橄欖旅遊大使的角色，並表示她向遊客推薦了一系列當地的橄欖農場。

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她建議的農場之一是 基勒嶺。共同擁有者 Audrey Burnam 表示，雖然葡萄酒是該州無可否認的農業旅遊吸引力，但人們對橄欖油的興趣越來越大。

“我們看到遊客對了解橄欖油和薰衣草、起司和蘑菇等其他當地農產品的興趣越來越濃厚，」她說。

雖然 2023/24 作物年度 金州即將結束，生產商表示，豐收意味著整個夏季旅遊旺季將有大量特級初榨橄欖油可供品嚐。

“今年的收成是我們有史以來最大、最好、最新的，」拉赫曼說。 “儘管開花時間、坐果時間和天氣導致收穫推遲了很多，但果實豐富而美麗。”

拉赫曼解釋說，收穫通常在十一月底完成。然而，今年橄欖採摘直到11月底才開始，並在12月和1月繼續進行。

“一月份的收穫對我們來說是前所未有的，但為我們晚收的特級初榨橄欖油做最後、晚採摘的橄欖真的很令人興奮，」拉赫曼說。

梅斯勒同意了。 “今年，我們的橄欖豐收。我們 1,200 棵樹中的 -% 都已裝載，」他說。 “2022 年，我們的收成只有正常收成的 40%，這次降雨對我們來說是一件幸事。”

然而，豐收導致一些規模較小的種植者由於數量龐大和勞動力成本上升而無法收穫所有水果。

“今年，勞動成本和樹木密度使得手工採伐速度更慢、成本更高，」梅斯勒說。 “放棄了這麼多美麗的橄欖，我的心很難過。修剪樹木以便於進入應該會給我們帶來另一個豐收。”

除了小農戶之外，當地磨坊主今年也注意到業務大幅成長。

“對於中部海岸橄欖油生產商來說，2023 年是一個出色的收穫季節，」伯南說。 “橄欖油產量創歷史新高（去年增加了一倍以上），而且果實品質優異，原因是 春雨綿長, 種植者控制 橄欖果蠅、從收穫到碾磨的快速時間以及延遲冷凍，使種植者能夠在最佳時間收穫水果。”

聖路易斯奧比斯波縣旅遊局局長兼執行長 Chuck Davison 表示，7.47 年該縣旅遊人數為 2022 萬人次，幾乎達到 2019 年的水平。 “旅遊業是該地區第二大經濟驅動力，僅次於農業。”

我們已經做出了大量努力，使中央海岸成為葡萄酒和美食目的地。

“拉赫曼說：“如果能看到類似的努力來教育公眾了解中央海岸的小規模農業規模和生產橄欖油的農場數量驚人，那就太好了。”

墨丘利同意了。 “特級初榨橄欖油農業旅遊就是要建立與土地、農民和產品的聯繫，」她說。

“它可以將農業遊客變成終生的粉絲和消費者，」Mercurio 補充道。 “農業旅遊社區往往規模較小且相互連結。中央海岸特級初榨橄欖油農場社區就是這樣。我認為農業遊客正在尋找這種聯繫。他們希望看到它付諸實踐。”

橄欖生產商和企業指出，口碑推薦和線上評論鼓勵農業遊客參觀和探索中央海岸。

“特級初榨橄欖油農業旅遊的重要性還在於特級初榨橄欖油農民與其他農民和企業的聯繫，以及他們如何與農業遊客傳達和分享這種聯繫，」Mercurio 說。 “農業旅遊者不是 “訪問該地區時，一勞永逸。”

“他們根據研究和推薦遊覽農業旅遊景觀——如果農業旅遊者與農民有值得信賴的聯繫，他們通常會根據該推薦前往其他農業旅遊景點和企業，」她補充道。 “現在這種聯繫剛結束。首先要了解您的農業旅遊社區以及它可以為農業旅遊者提供什麼。”

拉赫曼表示，社群媒體已成為幫助生產者與潛在的農業旅遊氛圍和社區其他成員建立聯繫的強大工具。

“就我個人而言，我利用社群媒體管道與來自全國各地的人們分享農場生活，鼓勵他們參觀中央海岸並支持當地農民，」拉赫曼說。 “作為加州橄欖油委員會董事會主席，我們一直在與人們談論購買本地橄欖油並支持我們的行業。”

梅西勒補充說，社交媒體和其他網路評論網站上的正面評論對生產者有利。儘管如此，參觀者很快就會發現人們對該項目缺乏熱情或熱情。

“如果我們對種植者所做的事情充滿熱情，人們就會注意到這一點。如果農場參觀品質好、令人興奮且有趣，你就會成功，」他說。

對伯納姆來說，教育對於吸引農業遊客並將他們轉變為客戶至關重要。

“我們現在每週開放五天，進行教育性橄欖油品嚐活動，在周末提供更廣泛的旅遊，並開始舉辦一些特別活動，提供搭配橄欖油的時令菜餚，」她說。

拉赫曼強調參與，並解釋說，在過去的一年裡，他們做了一系列 “與當地廚師一起在加州各地烹飪，使用當地食材和加州橄欖油，這些食材都已在社交媒體上拍攝和宣傳。

“這是一種非常好的方式，不僅向人們展示如何用特級初榨橄欖油烹飪，還向人們展示如何欣賞加州種植的豐富橄欖油，」她總結道。