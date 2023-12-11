小規模農民慶祝加州中部的巨大成功

在加州中央海岸聖米格爾以西的山丘上，坐落著風景如畫的四公頃農場，該農場是同名農場的農場。 聖米格爾橄欖農場.

多年來，Richard 和 Myrna Meisler 夫婦團隊成就了高品質的遺產 特級初榨橄欖油 透過仔細控制流程的各個方面（從手工收穫到研磨條件）來進行生產。

我們沒有高科技來幫助我們，但有一雙慧眼，知道何時澆水、何時採摘以及如何混合。 - 理查德·梅斯勒 (Richard Meisler)，聖米格爾橄欖農場 (San Miguel Olive Farm) 共同所有人

這對夫婦表示，他們屢獲殊榮的橄欖生產不僅僅是農業經營； 這是一個充滿熱情的項目。

“三十四年前，我們在加州中部購買了一處房產，距離我們住的地方三個小時車程，」合夥人理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 說道。 “十七年前，我們在那片土地上種植了十棵橄欖樹，就在我們住了 24 年的地方的下方。 這就是冒險的開始。”

“最終，我們的農場種植了 1,200 棵托斯卡納橄欖樹，」他補充道。 “我們於 2012 年生產的第一批石油為我們提供了 26.5 加侖（- 公升）。”

梅斯勒夫婦將這種油參加了當地的優質競賽並獲得了多項獎項。 “我們立即售空，不得不拒絕許多潛在買家，」梅斯勒說。

取得這項成功後，他們開始考慮如何擴張。 在朋友和當地生產商的幫助下，梅斯勒夫婦意識到他們可以在自己的土地上種植更多的橄欖樹。

“邁娜的一位叔叔不斷發送有關橄欖樹的文章，鼓勵她在我們的土地上種植橄欖樹，」梅斯勒說。 “她在我們的報紙上讀到一篇關於當地兩名橄欖種植者的文章，並聯繫了他們。 很快，我們發現了一個由樂於助人的人組成的完整網絡。”

梅西勒家族探索當地資源以實現他們的目標，尋找最適合其財產生長條件的橄欖品種。

“我們一邊走一邊學習是令人興奮的，」梅斯勒說。 “在我們北部找到了一個信譽良好的橄欖樹苗圃，我們遇到了店主，他建議我們選擇適合我們氣候的最佳品種，最終我們得到了五個托斯卡納橄欖品種，」包括Frantoio、Leccino、Maurino 、Pendolino 和Taggiasca。

他們都沒有務農背景，但這並沒有阻止他們。 他們對種植、學習和生產特級初榨橄欖油充滿熱情。

“我們從未務農，所以義無反顧地投入其中。」米爾娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 說。 “為小樹挖洞需要想像。 但我們都整天工作很多天，才能完成工作。”

與當地生產商建立聯繫是成功的持續部分。 “我們參加了其他種植者的非正式聚會。 在這個小組中，我們了解了灌溉和 橄欖果蠅、修剪、收割等等，」理查德·梅斯勒補充道。

邁娜和理查德·梅斯勒在 2109 年 NYIOOC World Olive Oil Competition （照片： NYIOOC)

這對夫婦對他們工作的各個方面都感到自豪。 他們提供橄欖種植體驗和教育之旅，包括品嚐。 在熱情的引導下，他們做出了他們認為的關鍵決定，小心翼翼地進行手工採摘。

“我們做出的決定與其他人不同，但多年來我們一直保留著這些決定，」梅斯勒說。 “我們隻手工採摘，不使用農藥，自然耕作，一切都用心完成。 我們的工作充滿了愛。”

“我們沒有高科技來幫助我們，但有一雙慧眼，知道何時澆水、何時採摘以及如何混合，」他補充道。

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這對夫婦對聖路易斯奧比斯波縣 2023/34 作物年度持樂觀態度，該縣是該國許多獲獎最多的橄欖油生產商的所在地。 早期收穫已經完成，第一批 Olio Nuovo 已裝瓶並準備出售。

“理查德正忙著選擇要採伐的行數和樹木，我們讓人們等待 Olio Nuovo 近一年了，」米爾娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 說。 “2022 年特級初榨橄欖油已售罄，我們僅生產 75 瓶 Olio Nuovo 2023。”

隨著早期收穫的完成，這對夫婦預計在 - 月底結束這個季節，再進行兩天的採摘，然後將橄欖送到精心挑選的磨坊進行加工。

在經歷了 2023 年充滿挑戰的季節之後，梅斯勒家族對今年的產量感覺好多了。

“去年一點也不好，」理查德‧梅斯勒說。 “我們的產量很小，但仍然很高興生產出優質的高酚美味橄欖油。”

在加州生產橄欖油不適合膽小的人。 和 氣候變化、經濟影響和不可預測的條件，邁斯勒家族繼續大步邁向變革。

“挑戰還不錯。」梅斯勒笑著說。 “我們需要的產品價格翻了一番。 輕鬆感消失了，品質也不一樣了。 運費翻倍了，好舊 “照顧生意似乎並不重要。”

梅斯勒夫婦將精心挑選的橄欖送到當地的工廠。 （照片：聖米格爾橄欖農場）

雖然橄欖種植對梅斯勒家族來說是新鮮事，但進入 NYIOOC World Olive Oil Competition 標誌著他們橄欖油生產之旅的另一個里程碑。

他們在大賽中獲得了19個獎項 NYIOOC 自2018年以來，包括 2023年三項金獎 比賽的版本。

“贏得金獎是我們的目標，尤其是在這次比賽中。 銀色很好，但它會讓你想， “明年我們怎樣才能贏得金牌？” 梅斯勒說。 “我們做到了，並且贏得了巨大的勝利。”

Myrna Mesiler 表示，除了知道自己保持品質穩定而感到滿意之外，這些獎項還提供了獨特的商業價值，特別是對於在擁擠的市場中競爭的小型生產商而言。

“我們瓶子上的金色貼紙一直是一個賣點，它們對於高品質特級初榨橄欖油非常重要，」她補充道。

Meisler 家族將所有的品質獎（總共約 160 個）貼在品酒室的牆上。 這些榮譽提醒我們不斷進步和努力工作。 它們也是美好時刻和一路上遇到的所有新朋友的回憶。

“每個獎項都是我們業務的墊腳石。 成功需要時間和毅力。」梅斯勒總結道。 “我們喜歡說， “穩定埃迪。 這也提醒我們要繼續前進。”