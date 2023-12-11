小規模農民慶祝加州中部的巨大成功

理查德和米爾娜·梅斯勒將一個充滿熱情的項目變成了加州獲獎最多的特級初榨橄欖油之一。
在加州中央海岸聖米格爾以西的山丘上，坐落著風景如畫的四公頃農場，該農場是同名農場的農場。 聖米格爾橄欖農場.
多年來，Richard 和 Myrna Meisler 夫婦團隊成就了高品質的遺產 特級初榨橄欖油 透過仔細控制流程的各個方面（從手工收穫到研磨條件）來進行生產。
我們沒有高科技來幫助我們，但有一雙慧眼，知道何時澆水、何時採摘以及如何混合。
這對夫婦表示，他們屢獲殊榮的橄欖生產不僅僅是農業經營； 這是一個充滿熱情的項目。
“三十四年前，我們在加州中部購買了一處房產，距離我們住的地方三個小時車程，」合夥人理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 說道。 “十七年前，我們在那片土地上種植了十棵橄欖樹，就在我們住了 24 年的地方的下方。 這就是冒險的開始。”請參見：生產者簡介
“最終，我們的農場種植了 1,200 棵托斯卡納橄欖樹，」他補充道。 “我們於 2012 年生產的第一批石油為我們提供了 26.5 加侖（- 公升）。”
梅斯勒夫婦將這種油參加了當地的優質競賽並獲得了多項獎項。 “我們立即售空，不得不拒絕許多潛在買家，」梅斯勒說。
取得這項成功後，他們開始考慮如何擴張。 在朋友和當地生產商的幫助下，梅斯勒夫婦意識到他們可以在自己的土地上種植更多的橄欖樹。
“邁娜的一位叔叔不斷發送有關橄欖樹的文章，鼓勵她在我們的土地上種植橄欖樹，」梅斯勒說。 “她在我們的報紙上讀到一篇關於當地兩名橄欖種植者的文章，並聯繫了他們。 很快，我們發現了一個由樂於助人的人組成的完整網絡。”
梅西勒家族探索當地資源以實現他們的目標，尋找最適合其財產生長條件的橄欖品種。
“我們一邊走一邊學習是令人興奮的，」梅斯勒說。 “在我們北部找到了一個信譽良好的橄欖樹苗圃，我們遇到了店主，他建議我們選擇適合我們氣候的最佳品種，最終我們得到了五個托斯卡納橄欖品種，」包括Frantoio、Leccino、Maurino 、Pendolino 和Taggiasca。
他們都沒有務農背景，但這並沒有阻止他們。 他們對種植、學習和生產特級初榨橄欖油充滿熱情。
“我們從未務農，所以義無反顧地投入其中。」米爾娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 說。 “為小樹挖洞需要想像。 但我們都整天工作很多天，才能完成工作。”
與當地生產商建立聯繫是成功的持續部分。 “我們參加了其他種植者的非正式聚會。 在這個小組中，我們了解了灌溉和 橄欖果蠅、修剪、收割等等，」理查德·梅斯勒補充道。
這對夫婦對他們工作的各個方面都感到自豪。 他們提供橄欖種植體驗和教育之旅，包括品嚐。 在熱情的引導下，他們做出了他們認為的關鍵決定，小心翼翼地進行手工採摘。
“我們做出的決定與其他人不同，但多年來我們一直保留著這些決定，」梅斯勒說。 “我們隻手工採摘，不使用農藥，自然耕作，一切都用心完成。 我們的工作充滿了愛。”
“我們沒有高科技來幫助我們，但有一雙慧眼，知道何時澆水、何時採摘以及如何混合，」他補充道。
這對夫婦對聖路易斯奧比斯波縣 2023/34 作物年度持樂觀態度，該縣是該國許多獲獎最多的橄欖油生產商的所在地。 早期收穫已經完成，第一批 Olio Nuovo 已裝瓶並準備出售。
“理查德正忙著選擇要採伐的行數和樹木，我們讓人們等待 Olio Nuovo 近一年了，」米爾娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 說。 “2022 年特級初榨橄欖油已售罄，我們僅生產 75 瓶 Olio Nuovo 2023。”
隨著早期收穫的完成，這對夫婦預計在 - 月底結束這個季節，再進行兩天的採摘，然後將橄欖送到精心挑選的磨坊進行加工。
在經歷了 2023 年充滿挑戰的季節之後，梅斯勒家族對今年的產量感覺好多了。
“去年一點也不好，」理查德‧梅斯勒說。 “我們的產量很小，但仍然很高興生產出優質的高酚美味橄欖油。”
在加州生產橄欖油不適合膽小的人。 和 氣候變化、經濟影響和不可預測的條件，邁斯勒家族繼續大步邁向變革。
“挑戰還不錯。」梅斯勒笑著說。 “我們需要的產品價格翻了一番。 輕鬆感消失了，品質也不一樣了。 運費翻倍了，好舊 “照顧生意似乎並不重要。”
雖然橄欖種植對梅斯勒家族來說是新鮮事，但進入 NYIOOC World Olive Oil Competition 標誌著他們橄欖油生產之旅的另一個里程碑。
他們在大賽中獲得了19個獎項 NYIOOC 自2018年以來，包括 2023年三項金獎 比賽的版本。
“贏得金獎是我們的目標，尤其是在這次比賽中。 銀色很好，但它會讓你想， “明年我們怎樣才能贏得金牌？” 梅斯勒說。 “我們做到了，並且贏得了巨大的勝利。”
Myrna Mesiler 表示，除了知道自己保持品質穩定而感到滿意之外，這些獎項還提供了獨特的商業價值，特別是對於在擁擠的市場中競爭的小型生產商而言。
“我們瓶子上的金色貼紙一直是一個賣點，它們對於高品質特級初榨橄欖油非常重要，」她補充道。
Meisler 家族將所有的品質獎（總共約 160 個）貼在品酒室的牆上。 這些榮譽提醒我們不斷進步和努力工作。 它們也是美好時刻和一路上遇到的所有新朋友的回憶。
“每個獎項都是我們業務的墊腳石。 成功需要時間和毅力。」梅斯勒總結道。 “我們喜歡說， “穩定埃迪。 這也提醒我們要繼續前進。”