加州大學的橄欖收穫讓校園團結在一起

加州洛杉磯西方學院的可持續發展辦公室製作了有史以來第一個 特級初榨橄欖油 手工採摘校園內 130 年歷史的 Mission 樹後。

該學院永續發展協調員 Alison Linder 表示，橄欖收穫活動的靈感來自附近斯克里普斯學院的類似活動，旨在創造實踐學習體驗並促進永續發展。

“我很高興支持像橄欖油收穫這樣的努力，這些努力將氣候行動帶到了校園生活的最前沿，並表明我們所有人都可以發揮作用，」她告訴 Olive Oil Times.

“我們的校園位於陽光明媚的南加州城市，擁有超過125 棵結果橄欖樹，它們因其美麗和遮蔭而受到觀察者的推崇，也因其抗旱和氣候適應能力而受到場地和可持續發展工作人員的推崇，」她補充道。

雖然之前人們對橄欖收穫感興趣，但新配備了永續發展辦公室和 冬天特別潮濕 創造了協調成功收穫和社區活動的絕佳機會。

“西方學院首次收穫橄欖的目的是多方面的：首先，提高人們對其校園使用的氣候適應性、耐旱景觀美化實踐的認識； 其次，圍繞著當地糧食生產創造一個社區； 第三，向西方社區介紹我們重新設計的永續發展辦公室，」林德說。

永續發展辦公室最近重新啟動，因為面對日益明顯的影響，學生、工作人員、董事會和教員有興趣看到校園永續發展規劃和行動的協調努力。 氣候變化.

來自校園各個區域的大約 75 名志工在活動中幫助採摘橄欖，展現了對其努力的興趣。

收穫了使命橄欖，產出了 45 公升橄欖油。 （照片：西方學院馬克‧坎波斯）

“看到生產一加侖油所需的橄欖數量讓我大開眼界，幾名志工對裝滿一桶所需的時間感到驚訝，」林德說。 “在永續發展辦公室，我們希望這次實踐機會能讓我們更加欣賞我們所消費的產品。”

收穫後，西方學院地面經理 Lola Trafecanty 和永續發展助理協調員 Isa Merel 立即將橄欖運往西北兩小時的奧海橄欖油公司 (Ojai Olive Oil Company)。

Ojai 橄欖油在抵達後立即接收並轉化了 500 磅（225 公斤）的橄欖。 收穫後四小時內，橄欖就磨成 12 加侖（45 公升）橄欖油。

“如此重要的時刻的新穎性給校園帶來了興奮和熱情的能量，」梅雷爾告訴 Olive Oil Times. “社區成員找到了我，否則我永遠不會與他們互動，告訴我他們對收穫感到多麼興奮，並感謝我的辛勤工作。”

西方學院的橄欖園已有 130 多年的歷史，始建於景觀設計師 Beatrix Farrand（美國景觀設計師協會 11 位創始成員之一、也是唯一的女性）於 1936 年種植了四棵樹時。

隨著時間的推移，樹林不斷擴大，現在為學生、教職員工和校園動物提供了放鬆、學習和社交的蔭涼處，同時生產出可供社區使用的可行作物。

主辦單位希望將橄欖收穫變成學生一年一度的多學科學習經驗。 （照片：西方學院馬克‧坎波斯）

橄欖樹雖然不是加州原產地，但在面對高溫和乾旱時具有令人難以置信的恢復能力，隨著氣候變遷導致夏季變得更熱、冬季變得更加乾燥，橄欖樹成為校園景觀中越來越重要的特徵。

“我們希望，透過這次首次收穫，並透過對樹木的豐富性的尊重，我們能夠激發全社區對它們獨特的恢復能力的讚賞，」林德說。

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未來，學院官員看到了在土壤品質、橄欖油感官品質、經濟影響和提高環境意識方面持續研究機會的潛力。

也設想與生物學和地質學部門建立研究夥伴關係，利用再生實踐來測試和修復土壤，以提高養分利用率和保水能力。

例如，一個專案專注於現場堆肥橄欖果渣以製造全天然肥料。

西方學院也開設了食品研究輔修課程，這是一個跨學科的研究領域，涵蓋環境政策、社會學、文化和宗教以及運動機能學。

這個跨學科輔修課程是西方學院針對永續橄欖油生產、健康和社區效益的定向研究計畫的理想平台。

西方石油公司的收穫是受到史克里普斯學院類似活動的啟發。 （照片：西方學院馬克‧坎波斯）

計劃包括邀請學生和教職員工加入研究和維護過程，使橄欖收穫成為一年一度的校園傳統。

在收穫期間，有興趣用校園橄欖製作墨水的教員也聯繫了永續發展辦公室，展示了這樣的活動的多種可能性。

“在我們的永續發展辦公室暫停了四年後，這次成為校園永續發展計畫新時代的啟動活動真是太有意義了，」梅雷爾說。 “我迫不及待地想看看這個新校園傳統的未來會走向何方。”

學生的參與也包括設計瓶子標籤。 “與學生一起設計瓶子標籤是這個專案中我最喜歡的部分之一； 愛麗絲·阿姆杜爾的創造力、才華和對藝術的熱情具有感染力，」梅雷爾說。 “我相信這使得今年的橄欖油更加特別。”

“這是一個很好的機會，可以匯集整個校園的興趣和才能，創造可持續的、本地原創的產品。」Linder 總結道。