西班牙苗圃的橄欖樹苗即將耗盡

2023/24年的收穫已經成為過去，世界上最大的橄欖油生產國的農民正在準備種植新的橄欖樹。

儘管最近公佈的數據顯示，2023 年西班牙橄欖種植面積持續增加，但安達盧西亞南部自治區的苗圃卻難以滿足對新橄欖樹苗的需求。

在一個新的 report西班牙農業、漁業和食品部表示，2,788,084年橄欖種植面積增加至2023公頃，比去年增加0.73%，略高於所有木本作物的平均水準。

然而，西班牙最大橄欖油產區的苗圃表示，他們沒有足夠的新苗來滿足不斷增長的需求，一些苗圃告訴當地媒體，新橄欖樹的預訂將持續到 2025 年。

安達盧西亞第二大橄欖油生產省科爾多瓦的著名苗圃 La Conchuela 告訴 EFE Agro： 橄欖油價格高 在原產地，杏仁和開心果價格下跌， 日益增長的興趣 私募股權集團和投資基金是短缺的背後原因。

2024 年開局潮濕，加上 2023/24 作物年度產量高於先前預期，橄欖油價格從歷史高點回落，但仍遠高於以往任何時期。

西班牙橄欖油產量從上一季的歷史低點反彈至831,0000/2023年度24萬噸，產量減少 一些專家的擔憂 收成再次未能超過700,000萬噸。

由於降雨和產量提高，一公斤 特級初榨橄欖油 目前售價為 7.000 歐元，低於 8.988 月中旬創紀錄的 2022 歐元。然而，目前的價格仍是 - 年 - 月價格的兩倍多。

安達盧西亞各地的苗圃也將苗木短缺歸因於高密度和超高密度種植園的興起。

他們正在觀察西班牙從傳統橄欖園（每公斤石油的生產成本達到約 4.50 歐元）轉向高密度和超高密度（每公斤石油的生產成本通常低於 1 歐元）的轉變。

由於目前需求量最大的橄欖樹苗品種（包括皮庫爾橄欖），苗圃看到了這種轉變。

該品種大致負責 三分之一 全球橄欖油生產量廣泛用於灌溉、高密度的橄欖園。據苗圃報告稱，隨著當地需求的增加，對法國、葡萄牙和義大利農民的銷售量也在增加。

安達盧西亞的一些官員將對橄欖樹苗的需求增加歸因於伊比利亞半島經歷的歷史性乾旱和人口結構的變化。

由於水庫水位仍遠低於平均水平，西班牙南部的農民正在用西紅柿、玉米和水稻等耗水量作物取代高密度的橄欖園，因為橄欖園消耗的水更少，需要的勞動力也更少。