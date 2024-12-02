12月2，2024
食用橄欖生產商正面臨工人短缺的困境，而對外國競爭加劇和關稅上漲的可能性的擔憂又加劇了這種情況。
可以。 28，2024
將橄欖樹葉和樹枝轉化為生物聚合物將為橄欖種植者帶來環境、經濟和社會效益。
可以。 10，2024
此舉是在 8,500 名橄欖種植者簽署請願書抗議候選人資格後做出的。然而，有些人希望這項決定能夠被推翻。
可以。 7，2024
Luque Ecológico 背後的第五代家族相信有機農業可以生產美味的特級初榨橄欖油，可以保護環境並減輕乾旱的影響。
12月4，2023
研究人員發現，伊比利亞螞蟻會自然捕食橄欖樹林中的橄欖蛾幼蟲，而不會破壞生態系的其他部分。
10月12日，2023
Frantoio、Koroneiki 和 Arbosana 橄欖的三個雜交品種在受控環境下抵抗了大麗花黃萎病。
10月12日，2023
全球最大橄欖油產區的低產量將持續推高價格。
九月28，2023
預計全球最大的橄欖油生產國將連續第二次歉收，這意味著價格可能會繼續上漲。
九月28，2023
研究人員發現廢棄的陡坡橄欖樹林的土壤健康得到改善後，確定有機和再生農業也能產生類似的結果。
九月25，2023
經歷了去年歷史上的歉收之後，哈恩的生產商警告說，今年的收成即將開始。 哈恩農業食品合作社警告稱，結果將是驚人的經濟損失。
九月7，2023
橄欖油零售價已超過每升 10 歐元，預計將繼續上漲。 安達盧西亞的降雨將為即將到來的收穫帶來一線希望。
2月10，2023
橄欖和橄欖油的價格飆升導致西班牙各地水果盜竊和果園遭到破壞的流行。
2月9，2023
地方當局加快了安達盧西亞關鍵灌溉基礎設施的現代化，以應對氣候變化的影響。
2月2，2023
當局要求改變歐盟的共同農業政策，以減輕橄欖和有機農民的經濟負擔。
30月，2023
一顆納米衛星將為當地農民提供有關農業對區域環境影響的數據。
30月，2023
在西班牙，地方和國家機構以及整個當地橄欖油行業已經開會，以使安達盧西亞橄欖樹林享有盛譽的聯合國教科文組織候選資格重回正軌。
24月，2023
許多安達盧西亞橄欖油生產商都參與了所謂的擴大該地區有機農業的重大推動活動。
12月5，2022
缺乏降雨和稀缺的水資源意味著今年冬天樹木可能得不到足夠的水來生產 2023 年的水果和油。
12月1，2022
來自橄欖核和其他有機廢物的生物燃料將 200 多個航班的二氧化碳排放量減少了 200 噸。