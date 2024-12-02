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安達盧西亞

製作

12月2，2024

勞動力短缺削弱了西班牙橄欖的收成

食用橄欖生產商正面臨工人短缺的困境，而對外國競爭加劇和關稅上漲的可能性的擔憂又加劇了這種情況。

製作

10月18日，2024

由於價格持續上漲，西班牙官員對收穫期持樂觀態度

經過潮濕的冬季和溫和的春季有利於豐收，預計西班牙1.4/1.5作物年度的橄欖油產量將在2024至25萬噸之間。

新聞簡報

七月29，2024

研究人員推出人工智慧工具幫助橄欖農民預測收穫時間

研究人員利用機器學習分析來自模型農場的一系列數據點，能夠以 90% 的準確度預測橄欖收穫的時間。

新聞簡報

可以。 28，2024

研究人員將橄欖園廢棄物轉化為生物塑料

將橄欖樹葉和樹枝轉化為生物聚合物將為橄欖種植者帶來環境、經濟和社會效益。

商業版

可以。 10，2024

安達盧西亞官員撤回橄欖海聯合國教科文組織認可的候選資格

此舉是在 8,500 名橄欖種植者簽署請願書抗議候選人資格後做出的。然而，有些人希望這項決定能夠被推翻。

生產者簡介

可以。 7，2024

安達盧西亞有機農業的嘗試與勝利

Luque Ecológico 背後的第五代家族相信有機農業可以生產美味的特級初榨橄欖油，可以保護環境並減輕乾旱的影響。

商業版

12月4，2023

伊比利亞螞蟻如何幫助控制橄欖園中的害蟲

研究人員發現，伊比利亞螞蟻會自然捕食橄欖樹林中的橄欖蛾幼蟲，而不會破壞生態系的其他部分。

新聞簡報

10月12日，2023

研究人員發現了三種能夠抵抗普遍真菌的橄欖品種

Frantoio、Koroneiki 和 Arbosana 橄欖的三個雜交品種在受控環境下抵抗了大麗花黃萎病。

製作

10月12日，2023

安達盧西亞預計將再次歉收

全球最大橄欖油產區的低產量將持續推高價格。

新聞簡報

九月28，2023

西班牙橄欖油產量預計將降至1萬噸以下

預計全球最大的橄欖油生產國將連續第二次歉收，這意味著價格可能會繼續上漲。

製作

九月28，2023

再生農業實踐提高了陡坡橄欖農場的獲利能力

研究人員發現廢棄的陡坡橄欖樹林的土壤健康得到改善後，確定有機和再生農業也能產生類似的結果。

新聞簡報

九月25，2023

哈恩合作社警告該省橄欖產業將損失 1 億歐元

經歷了去年歷史上的歉收之後，哈恩的生產商警告說，今年的收成即將開始。 哈恩農業食品合作社警告稱，結果將是驚人的經濟損失。

新聞簡報

九月7，2023

西班牙官員對橄欖油價格上漲發出警報，同時呼籲保持冷靜

橄欖油零售價已超過每升 10 歐元，預計將繼續上漲。 安達盧西亞的降雨將為即將到來的收穫帶來一線希望。

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新聞簡報

2月10，2023

從安達盧西亞到馬德里，西班牙對橄欖盜竊浪潮感到震驚

橄欖和橄欖油的價格飆升導致西班牙各地水果盜竊和果園遭到破壞的流行。

新聞簡報

2月9，2023

安達盧西亞增加了灌溉橄欖的水庫容量

地方當局加快了安達盧西亞關鍵灌溉基礎設施的現代化，以應對氣候變化的影響。

新聞簡報

2月2，2023

安達盧西亞政府要求改變橄欖種植者的 CAP

當局要求改變歐盟的共同農業政策，以減輕橄欖和有機農民的經濟負擔。

新聞簡報

30月，2023

將從太空監測安達盧西亞農田

一顆納米衛星將為當地農民提供有關農業對區域環境影響的數據。

新聞簡報

30月，2023

教科文組織可能仍會授予安達盧西亞橄欖樹遺產地位

在西班牙，地方和國家機構以及整個當地橄欖油行業已經開會，以使安達盧西亞橄欖樹林享有盛譽的聯合國教科文組織候選資格重回正軌。

新聞簡報

24月，2023

安達盧西亞促進有機食品生產的新法律

許多安達盧西亞橄欖油生產商都參與了所謂的擴大該地區有機農業的重大推動活動。

製作

12月5，2022

科爾多瓦的農民擔心長期乾旱的持久影響

缺乏降雨和稀缺的水資源意味著今年冬天樹木可能得不到足夠的水來生產 2023 年的水果和油。

新聞簡報

12月1，2022

橄欖坑為塞維利亞的航班提供燃料

來自橄欖核和其他有機廢物的生物燃料將 200 多個航班的二氧化碳排放量減少了 200 噸。

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