在提交了 92 份參賽作品後，克羅埃西亞橄欖種植者熱切等待 2024 年 NYIOOC World Olive Oil Competition 結果。

比賽第一天，公佈了40名得獎者。其中有兩名克羅埃西亞人 OPG切利尼 和 OPG 安特武林 每種酒分別因中等強度混合酒和中等 Oblica 酒而獲得金獎。

該國兩個主要產區伊斯特拉半島和達爾馬提亞的農民和磨坊主希望這些獎項能彌補 2023/24 作物年度令人失望的開局。

與去年相比，橄欖油產量估計下降了 30% 至 40%，主要是由於不利的氣候條件。根據國際橄欖理事會的數據，克羅埃西亞生產了 5,100 噸橄欖 2022/23 橄欖油.

儘管產量大幅下降，生產商仍對他們製作的高品質產品充滿信心 特級初榨橄欖油.

“無論誰發送了他的石油樣品，都希望得到好的結果。” 多次獲獎 來自達爾馬提亞沃迪采的托米斯拉夫·杜夫尼亞克 (Tomislav Duvnjak)。

自從 Duvnjak 推出 協調一致的努力 為了組織和資助小型達爾馬提亞生產商在 2021 年向紐約發送參賽作品，克羅埃西亞一直是世界大賽的最大贏家之一。

2023 年，克羅埃西亞製片人從 105 個參賽作品中獲得了 131 個獎項。只有義大利和西班牙獲得更多獎項。 2022 年和 2021 年也出現了類似的情況，克羅埃西亞人分別獲得第三名（96 項）和第四名（87 項）。

在 Duvnjak 提出這項倡議之前，克羅埃西亞製片人每年獲得 20 至 50 個獎項。

他還指出，克羅埃西亞一直是成功率最高的國家之一，在過去三年達到或超過 80%，其中 90 年將達到 2022%。

伊維卡弗拉特科維奇 (Ivica Vlatković) 是一位屢獲殊榮的製片人 聲樂倡導者 對於克羅埃西亞橄欖油產業來說，相信這個人口略低於 400 萬的小國很快就會成為品質的代名詞。

他指出，橄欖種植和橄欖油生產的悠久傳統以及許多本土品種——包括 Oblica、Levantinka、Istrian Bjelica、Istrian Buza 和 Krvavica 橄欖——是該國國際形像不斷提升的原因之一。

弗拉特科維奇也看到了這個趨勢 需求增加 有機橄欖油，並相信克羅埃西亞在有機生產方面具有巨大潛力。他說，克羅埃西亞有1,956公頃有機橄欖園，幾乎是美國有機橄欖園數量的三倍。

然而，克羅埃西亞人指出，高品質的有機生產是有代價的，克羅埃西亞特級初榨橄欖油的零售價比歐洲平均高出 30%。

藥劑師兼薩格勒布橄欖研究所（首都農民協會）主席斯雷科·格羅斯（Srećko Gross）將高價歸因於有機農業生產成本上升。

然而，他警告說，高價格導致橄欖油摻假和欺詐行為增加，當地當局的數據證實了這一點。

在最近的一項對照中，隨機選擇的 13 個標有「特級初榨」標籤的樣本中有 25 個不符合等級要求。

選定的七個克羅埃西亞品牌中有一個未通過檢查，另外九個義大利品牌油中的五個和九個西班牙品牌中的七個也未通過檢查。

格羅斯強調了 NYIOOC 促進小農戶注重品質而非數量，而不是銷售較便宜的初榨或特級初榨橄欖油與橄欖果渣油混合的白標品牌，其中一些產品標籤錯誤。

“這裡沒有煉油廠……這類品牌應該被排除在遊戲之外，」格羅斯說。 “我們作為一個小國，應該繼續發展高品質特級初榨橄欖油的生產，讓我們在世界各地越來越有名。”