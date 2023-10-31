研究表明，堅持地中海飲食可減輕創傷後壓力症候群症狀

A 研究 布萊根婦女醫院和哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究人員進行的一項研究，為了解創傷後壓力症候群 (PTSD)、飲食模式和腸道微生物群之間的複雜關係提供了新的線索。

這項發表在《自然心理健康》雜誌上的研究發現，堅持行為之間有顯著關聯。 地中海飲食 以及減少 PTSD 症狀。

雖然還需要進一步的研究，但我們更接近能夠為預防或改善創傷後壓力症候群提供飲食建議。 - Yang-Yu Liu，布萊根婦女醫院研究員

創傷後壓力症候群（PTSD）是一種基於恐懼的心理健康狀況，可能會在經歷痛苦和創傷情況（包括嚴重傷害、死亡威脅或暴力行為）的個體中出現。

患有創傷後壓力症候群的人不僅要應對其直接的心理影響，而且還面臨著冠心病、中風、糖尿病、自體免疫疾病甚至過早死亡等慢性健康問題的風險增加。

認識到 飲食和腸道微生物組的作用 在 PTSD 的背景下，有可能產生有益於受該疾病影響的人的建議和結果。

來自布萊根婦女醫院網路醫學查寧科的合著者 Yang-Yu Liu 強調了人類腸道微生物組與大腦之間的有趣關係。

“透過我們的研究，我們研究了飲食等因素如何與創傷後壓力症候群症狀相關，」她說。 “雖然還需要進一步的研究，但我們更接近能夠為預防或改善創傷後壓力症候群提供飲食建議。”

人類腸道微生物組是代謝活動的活躍中心。 在結腸內，細菌在發酵和消化各種成分（包括宿主和飲食中的碳水化合物、蛋白質和脂質）方面發揮關鍵作用。 這些過程產生的代謝物可能對健康產生有益或有害的影響。

例如，碳水化合物發酵產生短鏈脂肪酸，主要是乙酸鹽、丙酸鹽和丁酸鹽。

這些化合物具有許多健康益處，例如為結腸細胞提供能量、增強離子吸收、具有抗發炎特性以及調節血清素的產生，同時影響腸嗜鉻細胞的數量。

值得注意的是，丁酸鹽在小鼠中表現出類似抗憂鬱的作用，超過了許多抗憂鬱藥物中常見成分氟西汀的作用。

此外，共生細菌可以產生具有神經活性特性的神經傳導物質，包括 GABA、血清素和多巴胺。 這些神經傳導物質無法穿過血腦屏障，但可能刺激腸上皮細胞釋放分子，進而調節神經訊號傳導。 這種複雜的相互作用可以影響大腦功能和行為。

儘管廣泛的研究強調了腸道微生物組對情緒發展和反應的影響，但微生物組與創傷後壓力症候群之間的關聯在很大程度上尚未被探索。

研究人員強調了探索腸腦軸的重要性，因為它提供了對心理和身體健康相互依賴的見解。

他們的研究結果表明，創傷後壓力症候群（PTSD）與人類腸道微生物群之間的關係為研究提供了一條有前途的途徑，為減輕創傷後壓力症候群（PTSD）下游的負面健康後果提供建議。

為了調查這種關係，團隊收集了護理人員健康研究 II 子研究的 191 名參與者的數據，其中包括身心研究和 PTSD 子研究。

參與者被分為三組：可能患有創傷後壓力症候群（PTSD）的人、經歷創傷但未發展為創傷後壓力症候群（PTSD）的人以及沒有創傷暴露史的人。

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每位參與者提供了兩組糞便樣本，每組四個樣本：一組在研究開始時提供，另一組在六個月後提供。 這種方法能夠收集微生物 DNA 數據並確認每個參與者腸道微生物組在六個月內的穩定性。

研究人員隨後分析了微生物組的整體結構與各種宿主因素之間的關聯。 這些因素包括創傷後壓力症候群 (PTSD) 症狀、年齡、身體質量指數 (BMI) 和飲食資訊。

透過這項評估，研究人員確定了與微生物組結構相關的幾個宿主因素，例如體重指數、憂鬱症和抗憂鬱藥物的使用。

隨後，研究小組探索了現有​​飲食資訊與創傷後壓力症候群症狀之間的關聯。 他們的研究結果顯示，堅持地中海飲食的參與者經歷的創傷後壓力症候群症狀較少。

值得注意的是，地中海飲食中大多不存在的紅肉和加工肉類的消費與創傷後壓力症候群症狀的嚴重程度呈正相關。 相反，植物性食品的消費與這些症狀呈負相關。

研究人員檢查了 PTSD 症狀和腸道微生物組特徵之間的聯繫，以確定可以預防 PTSD 的潛在物種。 優良真桿菌 成為該疾病最有可能的保護物種。

他們的結論是 艾利根斯 與地中海飲食的組成部分（如蔬菜、水果和魚類）呈正相關，而與紅肉和加工肉類的消費呈負相關。 艾利根斯 此前曾被認為與堅果消費和素食有關。

雖然該研究提供了有價值的見解，但作者承認存在某些局限性，例如使用簡短的 PTSD 篩檢量表而不是正式的臨床診斷。 儘管如此，研究結果為未來的研究工作奠定了基礎。

其中包括對其他精神健康障礙和飲食幹預的調查，旨在加強減輕或預防與這些疾病相關的症狀的建議。