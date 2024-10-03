10月3日，2024
雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。
七月10，2024
心血管疾病是全世界死亡的主要原因。研究表明，食用特級初榨橄欖油與改善心臟健康有關。
可以。 16，2024
哈佛大學的研究人員發現，每天攝取至少 28 克橄欖油，與失智症相關的死亡風險降低 -%。
可以。 7，2024
該研究表明，腸道健康的這些改善對地中海老年人的心血管健康產生了顯著的益處。
2月1，2024
該研究證明了初榨橄欖油代謝特徵與降低心血管疾病風險之間存在聯繫，但與糖尿病風險無關。
15月，2024
油橄欖僅存在於特級初榨橄欖油中，具有強大的抗發炎特性，並且與癌症和失智症的有益作用有關。
15月，2024
另一項研究也發現，食用橄欖油可以改善人類食用雞肉和雞蛋的健康。
8月，2024
《美國新聞與世界報道》稱讚了這種飲食的多樣性、靈活性和健康益處。
2月，2024
餵食含有富含多酚的特級初榨橄欖油的高脂肪飲食的小鼠表現出與氧化壓力和發炎減少相關的基因表現。
12月5，2023
儘管存在農業問題，但與該州其他地區相比，克恩縣的糧食不安全、肥胖和糖尿病水平較高。
十一月27，2023
在懷孕期間遵循地中海飲食或減輕壓力的母親所生的兩歲孩子在認知和社交情緒領域表現出更好的得分。
七月18，2023
一項研究綜述探討了用橄欖葉、香草和香料研磨橄欖如何增加所得油的多酚含量。
七月13，2023
新的研究旨在證明，食用富含橄欖苦苷的橄欖葉提取物的飲食的老年小鼠可以增加肌肉質量。
七月12，2023
喝橄欖油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒體用戶鼓勵其他人早上第一件事就是喝橄欖油。
七月12，2023
研究表明，對於 EVOO 的健康益處，酚類比 MUFA 含量更重要
特級初榨橄欖油中的酚類物質對於降低血壓、提高胰島素敏感性和促進減肥比脂肪更重要。
七月7，2023
用橄欖油油炸比用其他油油炸更健康，並且可以重複使用多次，但要小心，以減少浪費並增強風味。
Jun.22，2023
橄欖果水是橄欖油生產過程中通常被丟棄的副產品。 然而，它的抗氧化劑可能對休閒運動員有好處。
Jun.20，2023
特級初榨橄欖油為創新、健康的冰淇淋提供了可能性。
Jun.13，2023
該研究發現，食用油酸的蠕蟲比食用標準飲食的蠕蟲壽命更長。 這些發現是否與人類有關需要更多的研究。