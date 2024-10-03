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橄欖油健康

健康&养生

10月3日，2024

橄欖油真的能預防宿醉嗎？專家介入

雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。

新聞簡報

九月12，2024

低碳水化合物地中海飲食有助於糖尿病患者實現緩解

一篇綜述發現，與低脂或傳統地中海飲食相比，低碳水化合物地中海飲食更能有效幫助第 2 型糖尿病患者獲得緩解。

基礎知識

七月23，2024

為什麼特級初榨橄欖油與降低失智症風險和改善大腦健康有關

研究表明，特級初榨橄欖油中的多酚和單元不飽和脂肪酸與降低失智症風險和緩解失智症症狀有關。

基礎知識

七月10，2024

了解特級初榨橄欖油對心血管疾病的正面作用

心血管疾病是全世界死亡的主要原因。研究表明，食用特級初榨橄欖油與改善心臟健康有關。

健康&养生

可以。 16，2024

研究發現，每日食用橄欖油與降低失智症死亡風險有關

哈佛大學的研究人員發現，每天攝取至少 28 克橄欖油，與失智症相關的死亡風險降低 -%。

新聞簡報

可以。 7，2024

地中海飲食和運動與老年人更好的腸道健康有關

該研究表明，腸道健康的這些改善對地中海老年人的心血管健康產生了顯著的益處。

健康&养生

2月1，2024

橄欖油代謝物與改善心血管疾病的結果有關

該研究證明了初榨橄欖油代謝特徵與降低心血管疾病風險之間存在聯繫，但與糖尿病風險無關。

基礎知識

15月，2024

油橄欖素：橄欖油中著名的苯酚的健康益處背後

油橄欖僅存在於特級初榨橄欖油中，具有強大的抗發炎特性，並且與癌症和失智症的有益作用有關。

新聞簡報

15月，2024

研究發現，飼餵橄欖油的雞隻對環境壓力的適應能力更強

另一項研究也發現，食用橄欖油可以改善人類食用雞肉和雞蛋的健康。

新聞簡報

8月，2024

地中海飲食連續第七年位居榜首

《美國新聞與世界報道》稱讚了這種飲食的多樣性、靈活性和健康益處。

健康&养生

2月，2024

研究揭示多酚如何降低胰島素阻抗

餵食含有富含多酚的特級初榨橄欖油的高脂肪飲食的小鼠表現出與氧化壓力和發炎減少相關的基因表現。

商業版

12月5，2023

加州以橄欖油為中心的課程旨在幫助貧困縣

儘管存在農業問題，但與該州其他地區相比，克恩縣的糧食不安全、肥胖和糖尿病水平較高。

健康&养生

十一月27，2023

懷孕期間的醫學飲食可改善嬰兒神經發育

在懷孕期間遵循地中海飲食或減輕壓力的母親所生的兩歲孩子在認知和社交情緒領域表現出更好的得分。

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新聞簡報

七月18，2023

研究探索橄欖油與橄欖葉、香草和香料的共提取

一項研究綜述探討了用橄欖葉、香草和香料研磨橄欖如何增加所得油的多酚含量。

健康&养生

七月13，2023

食用橄欖苦苷可以減輕衰老對肌肉萎縮的影響

新的研究旨在證明，食用富含橄欖苦苷的橄欖葉提取物的飲食的老年小鼠可以增加肌肉質量。

健康&养生

七月12，2023

營養學家評估橄欖油的優點 TikTok 趨勢

喝橄欖油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒體用戶鼓勵其他人早上第一件事就是喝橄欖油。

健康&养生

七月12，2023

研究表明，對於 EVOO 的健康益處，酚類比 MUFA 含量更重要

特級初榨橄欖油中的酚類物質對於降低血壓、提高胰島素敏感性和促進減肥比脂肪更重要。

基礎知識

七月7，2023

如何重複使用橄欖油進行炒菜和煎炸

用橄欖油油炸比用其他油油炸更健康，並且可以重複使用多次，但要小心，以減少浪費並增強風味。

健康&养生

Jun.22，2023

研究表明，喝橄欖果水可以提高運動效率

橄欖果水是橄欖油生產過程中通常被丟棄的副產品。 然而，它的抗氧化劑可能對休閒運動員有好處。

食品與烹飪

Jun.20，2023

在冰淇淋中，橄欖油在不影響風味的情況下增加了健康益處

特級初榨橄欖油為創新、健康的冰淇淋提供了可能性。

健康&养生

Jun.13，2023

研究揭示了橄欖油脂肪對基本細胞結構影響的見解

該研究發現，食用油酸的蠕蟲比食用標準飲食的蠕蟲壽命更長。 這些發現是否與人類有關需要更多的研究。

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