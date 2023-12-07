西班牙和義大利警方破獲橄欖油詐騙集團

西班牙和義大利警方參與的歐洲刑警組織協調調查，在西班牙中部雷阿爾城附近查獲了 260,000 萬公升摻假橄欖油，並逮捕了 11 人。

據調查人員稱，被捕者的目的是淡化 特級初榨橄欖油 使用非初榨油和蘭彭特油，這將使非法經營者的產品達到足以進入合法橄欖油市場的化學成分。

Lampante最低等級的橄欖油，除非精煉否則不可食用，平均售價為每公升 6.37 歐元，而西班牙基準市場哈恩的特級初榨橄欖油每公升為 7.45 歐元。

在一份聲明中，調查人員還宣布發現了許多貨櫃、四輛車、數位文件、91,000 歐元現金以及其他指向國際造假團伙的物證。

調查還確定了義大利托斯卡納和西西里島的三家工廠，據信直接參與了非法經營。

調查人員在這些公司的辦公室獲得了一些文件和數位文件，揭露了從不同來源收集橄欖油的行為。 其中一家公司因非法橄欖油標籤而被當場制裁。

整個行動是由對雷阿爾城不遠的一輛油罐車內的貨物進行例行檢查引發的。

據調查人員介紹，此類打假行動越來越普遍。

在他們看來， 創紀錄和接近創紀錄的特級初榨橄欖油價格 過去的一年裡，連同 產量大幅下降，引誘不法分子試圖從這種情況中獲利。

去年九月， 西班牙官員展開廣泛調查 科爾多瓦卡爾卡布埃一家工廠的特級初榨橄欖油被盜，該工廠位於世界上最重要的橄欖油生產區安達盧西亞的中心。

過去幾週，義大利普利亞等其他相關產區也發生了類似事件。 執法官員指出，有組織的犯罪集團試圖透過竊取該地區的橄欖和橄欖油，從阿普利亞豐富的產量中獲利。

在2022， 義大利警方阻止 2.3 萬公升初榨橄欖油被當作特級初榨橄欖油出售，這是該行業最相關的防偽行動之一。

雖然初榨橄欖油被認為品質優良，但其酸度比特級初榨橄欖油更高，售價比特級初榨橄欖油低得多。

儘管整個橄欖產業的例行檢查和調查仍在繼續，但與橄欖油貿易總量相比，法律官員發現的假橄欖油數量仍然非常低。

《紐約時報》引述美國食品藥物管理局 2015 年的報告顯示，在美國超市銷售的 88 種橄欖油中，摻假的比例不到 -%。

考慮到美國在 360,000/2022 作物年度進口了 23 萬噸橄欖油，這些發現意義重大。

西班牙和義大利警方破獲的 260,000 萬公升造假行為雖然其犯罪目標和執行方式意義重大，但與西班牙和義大利的橄欖油總產量相比，其數量微不足道。

在產量較低的2022/23作物年度，西班牙和義大利的產量略高於-萬噸，約-億公升，其中大部分是特級初榨橄欖油。