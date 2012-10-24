西班牙生產商擔心美國即將實施進口限制



加州橄欖牧場的收割機

西班牙橄欖油生產商對此表示不滿 “不公平”和 “據報導，他們擔心美國國會正在考慮荒謬的“營銷命令”，這將對橄欖油的進口施加嚴格限制 拉里奧哈.



美國進口的橄欖油比世界上任何國家都多，61,470 年從西班牙總共購買了 2011 噸。最大的產油州加利福尼亞州每年生產約 10,000 噸 - 這個數字與 276,000 噸相比相形見絀每年進口噸數，主要來自西班牙和意大利——但金州的生產商的雄心壯志遠不止於此。

營銷訂單于去年 - 月首次在 加利福尼亞州迪克森會議 並從此成為業界的熱點問題。 加利福尼亞生產商表示，營銷訂單可以減少來自海外的標籤不良和不合格的橄欖油的數量，從而為當地生產商與進口橄欖油競爭提供公平的競爭環境。

同時， 北美橄欖油協會，由主要進口商和分銷商組成， 稱為新倡議 “試圖通過完全消除幾類橄欖油來限制貿易，同時還將拒絕的測試方法強加給該行業。”

格雷戈里奧·洛佩斯（Gregorio López），負責人 橄欖部門 西班牙農業和畜牧業組織協調員 (COAG) 表示，美國正在採取的措施是， “出格”和一個 “濫用”使橄欖油生產商 “警惕。”

López 表示，該組織對提議的限制持謹慎態度，其中包括對進貨產品實施 100% 的質量控制（目前僅分析 5%）和更嚴格的限制。 橄欖油標籤 標準，將導致西班牙橄欖油 “被海關扣留。”

“我們必須與美國人坐下來看看他們在做什麼。 我們必須迅速靈活地採取行動，制定基本規則，以免生產者受到傷害。” 洛佩斯說。

西班牙的其他行業代表指出，儘管這個問題已經持續了幾個月，但在巴拉克奧巴馬總統需要在加利福尼亞州拉票的勢均力敵的選舉前夕，它才剛剛升溫。



海梅·加西亞-萊加茲

儘管尚未做出決定，但西班牙商務部長 Jaime Garcia-Legaz 一直在密切關注這一問題，以保護 橄欖油生產商 近年來遭受重大損失的人。

- 月，Garcia-Legaz 前往華盛頓與美國農業部負責營銷和監管計劃的副部長 Edward Avalos 和美國貿易副代表 Miriam Sapiro 會面，討論西班牙在此事上的立場。