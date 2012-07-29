橄欖油進口商要求 FDA 提高身份標準

北美橄欖油協會 (NAOOA) 提交了一份 向食品藥品監督管理局請願 (FDA) 為 “增強橄欖油和橄欖果渣油產品的鑑別標準”，以定義不同等級的橄欖油及其測定中使用的分析方法。



NAOOA 的成員是向美國進口橄欖油的公司，它表示它在 1990 年首次向 FDA 提出同樣的目標。

請願書，日期為 9 月 - 日th，被視為對美國橄欖油生產商今年早些時候採取的舉措的回應。 由加州橄欖牧場副總裁 Adam Englehardt 領導的一個小組， 起草聯邦營銷令 希望制定更高的品質標準，重新定義等級，並要求對美國生產的所有橄欖油進行新的測試。 業內消息人士稱，如果美國農業部採用，國內生產商將推動該規則也適用於進口。

另一方面，進口商一直在呼籲將美國貿易標準與那些 由國際橄欖理事會成立. 美國人消費的橄欖油中有 -% 是進口的。

NAOOA 執行副總裁 Eryn Balch 在一份聲明中說 “我們應該利用行業支持者、州立法者和美國農業部已經進行的盡職調查，這表明強制對橄欖油等級和證明方法進行通用定義具有重大利益以及消費者和貿易利益與橄欖油類別有關。 聯邦標準的一致性是在執法的關鍵方面放寬道路的最後一塊拼圖。”