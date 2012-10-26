西班牙消費者組織發現近三分之一的橄欖油貼錯標籤

一家西班牙消費者組織表示，它測試的 34 種特級初榨橄欖油中有 - 種是真正的初榨橄欖油，其中一種是 燈籠，儘管主要橄欖油公司威脅要採取法律行動，但仍堅持其主張。



Hojiblanca 和 ArteOliva 是威脅要起訴要求賠償的人之一。 包括 Acesur、超市連鎖店 Condis 和食用油裝瓶和精煉公司協會 (ANIERAC) 在內的其他人也加入了他們的行列，指責消費者和用戶組織 (OCU) 在測試中沒有遵守適當的做法。

但 OCU 表示，它對 34 個 EVOO 和 6 個初榨橄欖油樣品進行了品嚐小組和一系列物理和化學測試。

雖然大多數樣品都符合標籤上標明的質量，但 OCU 表示，其測試發現 “九個品牌通過銷售一種標有額外標籤的油來誤導消費者，而事實證明它只是初榨。” 平均而言，消費者多支付 1 歐元購買 特級初榨 它說，比初榨橄欖油。

這九個樣品來自 Aliada、Condis、Consum、Coosur、Eroski、Hojiblanca 和 Ybarra 品牌的塑料瓶、Oli Sone (LIDL) 的玻璃瓶和 Arteoliva 的 tetra 包裝。

九個中，所有的都被評為 “非常糟糕”在 OCU 的面板測試結果類別下，但有七個評級 “非常好”在 OCU 所謂的水果質量分析下。 Coosur 樣本評級 “好”在這個類別下和 Aliada 一個 “可以接受”。

此外，還發現 Maeva 的 EVOO 和 Olilán 的初榨橄欖油 燈籠 “因此不適合在未經（化學）精煉的情況下銷售”OCU 在新聞稿中說。

西班牙相關的消費者和農業當局已獲悉結果，以調查是否應採取任何行動。

OCU 表示，儘管發現了問題，但仍有價格合理的優質產品。 “對於橄欖油，與許多其他產品一樣，高價並不總是代表質量。”

Hojiblanca 和 ArteOliva 威脅要採取法律行動

在 新聞稿, 霍吉布蘭卡 表示將起訴 OCU 不遵守檢測規定，例如取樣數量和分析協議。

它還說強調它有 “可靠的內部和外部測試結果”——化學分析和品嚐小組——證明 OCU 發現的橄欖油類別是初榨橄欖油，確實是 EVOO。



非法分析幾瓶不代表幾百萬升 - 霍吉布蘭卡發言人

“Hojiblanca、其成員合作社及其成千上萬的橄欖種植者絕不會欺騙或欺騙任何人”它說。

Hojiblanca 發言人告訴 OCU，玻璃瓶中的 Hojiblanca 品牌 EVOO 樣品和同樣來自 Hojiblanca 馬厩的 Cordoliva 產品的兩個樣品已被 OCU 清除。 Olive Oil Times.

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“這是我們不同意的原因之一。 對幾瓶的非法分析並不代表數百萬升。”他說。

ArteOliva 發言人 Felipe Silvela 在推特上表示，該公司還將起訴 OCU 要求賠償。 “他說，ArteOliva 不會允許 OCU 不公平地破壞這家公司的聲譽和誠信。

消費者權益

OCU 沒有回應來自 Olive Oil Times 有關其測試的更多信息。

Hojiblanca 提到了油在超市燈光下變質的可能性。

但 OCU 主任 Jose María Múgica 今天在博客中表示，消費者有權知道他們購買的產品是標籤上所說的——無論其在超市貨架上的時間長短或條件如何。

OCU 主任何塞·瑪麗亞·穆吉卡

“我們分析產品到達消費者的狀態。”

“如果他們認為自己購買的是特級初榨橄欖油，那麼瓶子中應該含有特級初榨橄欖油，而不是初榨或 燈籠“ 他說。

“他們買的時候應該是特級初榨的，無論是剛從工廠裡拿出來的，還是在貨架上幾個月後才買的。”

西班牙橄欖油行業的反應

雖然 最近的雨 是西班牙陷入困境的橄欖油行業歡呼的一個原因，昨天在此案的廣泛宣傳中，一些社交媒體圈出現了沮喪的氣氛。

雖然一些製片人表示這是一個可喜的警鐘，但其他人則表示這是 “可悲可悲”，將損害西班牙的出口和國內消費。

面板測試

Hojiblanca 在其聲明中說，一段時間以來，橄欖油行業一直在與 “品嚐小組方法的不確定性”。

安達盧西亞地區和西班牙中央政府的有關當局以及歐盟農業專員已承諾將面板測試標準化 達契安·喬洛斯 作為他的一部分 橄欖油行動計劃， 它說。

除其他目標外，後一個計劃 “旨在使這些品嚐小組標準化，以避免 “同一產品的不同結果，因此也有這樣的報告，這對西班牙食品部門沒有任何幫助，尤其是在這些危機時期”Hojiblanca 說。

歐共體農業發言人告訴 Olive Oil Times 今天，今年 - 月，會員國 “被邀請描述他們在小組測試的運作中遇到的問題並提出解決方案。”

“到目前為止，還沒有詳細的回應，委員會現在已經發出提醒。”他說。