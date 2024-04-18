克羅埃西亞農業部長讚揚全國獲獎最多的製片人

本週早些時候公佈了四項獎項的通知， 奧地利航空 成為克羅埃西亞獲獎最多的製片人 世界橄欖油排名 和今年的 NYIOOC.

生產商位於伊斯特拉半島西北部地區 獲得三項金獎 並在 2024 年世界大賽中獲得銀獎，自 24 年以來，獲獎總數達到 2018 個。

“我們為我們的成功感到自豪。 Olive Oil Times. “我們與伊斯特拉半島和奧地利的朋友一起慶祝每一個獎項。

這對夫婦居住在奧地利北部的聖沃爾夫岡，但在斯維蒂洛夫雷奇種植橄欖已有近十年的歷史。這個威尼斯主教的前所在地擁有種植橄欖的理想地點和土壤。

九年前，這對夫婦購買了大約 85 公頃的土地，其中種植著 400 棵廢棄的橄欖樹，後來又將樹木修復了。

他們種植了 1,600 棵樹，主要是伊斯特拉和精選的意大利品種。橄欖園目前佔地 35 公頃，他們也打算擴建。 “我們的目標是擁有 15,000 棵樹並進行有機種植，」Rudolf Nemetschke 說。

這對夫婦主要關注典型的伊斯特拉品種，如 Buža、Storta、Karbonazza、Rožignola 或 Istarska Bijelica，他們更喜歡義大利品種，如 Leccino、Frantoio、Pendolino、Itrana 和 Amaurino。

Nemetschke 表示，公司成功的秘訣在於這一年（包括收穫期間）採取的農業技術措施，以及這些措施背後的團隊。

“我們擁有一支多年合作的專家和工人團隊。 “我也盡力參與所有的工作。

該公司注重品質而非數量，每個季節都進行早期收穫。在 2023/24 作物年度，Avistria 生產了 1,242 公升 特級初榨橄欖油，引用不利的氣候條件和 橄欖果蠅 作為主要挑戰。

“我們在成熟的早期階段收穫，此時果實的品質最好，」Nemetschke 說。 “我們用它們來生產綠色的、特別辛辣的、適當苦味但和諧的油，並帶有突出的水果風味。

他加了， “這些油大多是單一品種，我們也生產優質的特釀伊斯特拉混合油。

這對夫婦用手耙收割橄欖，並在幾個小時內將它們運送到工廠。 “我們專門生產特級初榨橄欖油，」Nemetschke 說。 “採摘後，我們立即在最先進的 Pieralissi 榨油廠加工水果。

根據 世界橄欖油排名 數據顯示，Avistria 是榮獲最多獎項的克羅埃西亞生產商 NYIOOC 並在獲得獎項最多的全球排名第七。

阿爾托西奧 榮獲 16 項獎項，是獲獎第二多的克羅埃西亞製片人，其次是 OPG 伊維察·弗拉特科維奇，其中有 15 個。

“我們贏得了第一名 NYIOOC 2018 年獲獎，」Nemetschke 說。從那時起，Avistria 參加了每一屆比賽。

“獲勝的感覺很棒 NYIOOC 我們生產的所有油品都獲得了獎項，」Nemetschke 說。 “此外，我們的 Cuvee Istrian Blend 首次獲得金獎，該酒近年來贏得了銀牌。

該公司的持續成功並沒有被忽視。當他們最新獲得認可的消息傳出時，克羅埃西亞農業部長 Marija Vučković 向這對夫婦表示祝賀。

“作為在伊斯特拉種植橄欖園的奧地利人，我們感到特別自豪，」這對夫婦說。

內梅奇克表示，隨之而來的獎項和認可幫助該公司推銷其特級初榨橄欖油。

阿維斯特拉出售 大部分油產於奧地利 但在伊斯特拉半島有當地客戶。其行銷策略是基於消費者、私人客戶、餐廳、飯店和某些專賣店的目標客群。

這對夫婦還計劃在他們的伊斯特拉莊園建造一座新的鄉間別墅，配有品酒室和一個小型榨油廠來處理橄欖。

“我們很滿意，」Nemetschke 說。 “這是即將到來的橄欖種植年的新動力。