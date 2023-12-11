用西西里島的和平之樹製作特級初榨橄欖油

收穫工作是在西西里島巴勒莫的和平橄欖樹上進行的，幾週前，地區負責人宣布該樹為文化景點。

向法官和 檢察官保羅·博爾塞利諾 (Paolo Borsellino)被認為是義大利和國際上打擊組織犯罪的最重要人物之一，這棵樹象徵著復興、團結、和平、公民承諾和正義。

“這棵樹的社會重要性與日俱增，這就是為什麼我們致力於透過機構來保護它，」保羅和麗塔·博爾塞利諾研究中心的聯合創始人弗朗西斯卡·格拉斯塔告訴我們 Olive Oil Times.

“幾年前，我們開始收集橄欖，將其加工用於餐桌消費並贈送給社區，」她補充道。 “今年是我們生產的第二年 特級初榨橄欖油 這也是捐贈的。 事實上，和平橄欖樹屬於社區。”

和平橄欖樹種植於 1992 年反黑手黨檢察官保羅·博爾塞利諾 (Paolo Borsellino) 被暗殺的地方。 （照片：保羅和麗塔博爾塞利諾研究中心）

博爾塞利諾是 包括 與他的同事兼好友喬瓦尼·法爾科內 (Giovanni Falcone) 一起入選《時代》雜誌 2006 年英雄名單。 他們一起為正義而戰，但相隔幾個月都在黑手黨恐怖攻擊中被暗殺。

19 年1992 月- 日，這位法官在巴勒莫的Via D'Amelio 大街被汽車炸彈炸死，地點靠近他的母親瑪麗亞·皮亞·勒班托(Maria Pia Lepanto) 的房子，連同五名保全人員：阿戈斯蒂諾·卡塔拉諾(Agostino Catalano)、沃爾特·埃迪·科西納(Walter Eddie Cosina)、埃馬努埃拉·洛伊(Emanuela Loi)、克勞迪奧·特拉納和文森佐·法比奧·李·穆利。 他們都被授予公民英勇金質獎章。

“種植橄欖樹的想法源自於皮亞的願望，」格拉斯塔說。 “在接下來的幾個月裡，有可能在襲擊現場設立一座紀念紀念碑，但在與女兒麗塔交談時，皮亞向她透露，她想透過代表生命的東西來重現這一悲慘事件，因此樹，特別是橄欖樹，因為它具有和平的意義。”

巴勒莫和平橄欖樹的收穫（照片：Paolo 和 Rita Borsellino 研究中心）

“她真的希望那個地方成為一個充滿生命與和平的地方，」她補充道。 “麗塔補充說，如果它來自伯利恆，那就更重要了。”

植樹提案與收集簽署的請願書一起發起。 來自義大利和國外的多達 20,000 個簽名很快就到達巴勒莫，程序開始了。

非政府組織國際南南合作 (CISS) 幫助建立了最初的聯繫，隨後巴勒斯坦和以色列黑人婦女和平運動支持該組織，並與伯利恆克雷米桑山谷的慈幼會社區做出了安排 – 該植物來自在修道院的土地上，自1800 年代以來，義大利僧侶們就在這裡用古老的橄欖樹生產橄欖油。

一年後，在該事件一周年紀念儀式上，爆炸造成的裂縫被泥土填滿，並種植了和平橄欖樹。

“幼苗是透過飛機抵達的，出於安全原因，甚至不可能在根部周圍保留土塊，」格拉斯塔說。 “說實話，它看起來是如此脆弱，以至於沒有人認為它能夠在城市建築中生存和繁衍。”

“然而，今天，它美麗而繁榮，」她補充道。 “其分支機構全年都會舉辦許多具有高社會價值的活動，包括學習中心定期舉辦的來自意大利各地和國外學生的活動。”

每年秋天，當地的合作社都會收穫並研磨橄欖，然後將所得的橄欖油捐給社區。 （照片：保羅和麗塔博爾塞利諾研究中心）

橄欖的收穫已成為一件感人的事。 這些水果經過手工精心採摘，然後運送到柯里昂的一家工廠，僱用了合作社的工人 勞沃羅和非獨奏，管理從黑手黨沒收的土地。

“合作社在收穫期間為我們提供幫助，研究中心的公務員和其他幾個志願者團體也參加了這次活動，」格拉斯塔說。 “埃馬努埃萊·菲利伯托 (Emanuele Filiberto) 是博爾塞利諾 (Borsellino) 的一名保安，當天沒有值班，但他每年都會參加。”

“襲擊週年紀念日是年度活動的高潮，」她補充道。 “我們整晚都在祈禱，早上，我們和來自巴勒莫郊區的孩子們一起為街道塗上色彩，通過圍繞樹跳舞、音樂和戲劇活動讓街道變得活躍起來。”

“憑藉熱情和協作的氛圍，收穫是另一個偉大的社區活動，幫助我們實現 Pia 的願望，即這裡可能是一個生命的地方，」Grasta 總結道。