國際橄欖理事會組織了一次 “ 「了解橄欖油」研討會於 30 月 - 日星期一在紐約雅各布賈維茨會議中心舉行。

對於橄欖油生產商來說，現在是充滿挑戰的時期。 價格低，庫存高， 進口正在下滑 在每個主要市場。

在這個世界上最大的市場，儘管有種種令人信服的理由美國人應該使用更多的橄欖油和更少的其他脂肪，但人均消費量多年來沒有變化。

這裡沒有採取太多措施來改善局勢，而很多措施卻使情況變得更糟。

昨天，我參加了紐約美食展的研討會，其中 國際橄欖理事會 又浪費了一次做重要事情的機會。

出席人數令人印象深刻，不過很難說誰是來了解世界上最重要的食物之一的，誰是早上第一件事就是被 iPad 和免費甜甜圈的抽獎活動吸引過來的。

讓-路易·巴約爾

國際奧委會主任讓-路易斯·巴約爾(Jean-Louis Barjol)一開始就警告說，由於只給自己分配了45分鐘的時間，他需要快速行動。

但45 分鐘的時間足以為橄欖油提供令人信服的案例——用講述其豐富文化的圖像來吸引我們，用最簡單的術語強調其優勢，並提供強有力的談話要點，讓我們這些參與者深入了解向繁忙的貿易展場內外的廣大觀眾展示。

但巴若爾並不是推銷員。

在加入全球液體黃金管理機構之前，巴若爾代表糖生產商，賈維茨中心地下室的研討會只是關於另一種商品的平淡報告，不知何故以法國口音的單調語氣發表（我認為這本身就是一項成就） 。

在用幾十張充滿圖表、消費統計數據和標準基準的幻燈片重新進行演示後，一位觀眾提出的第一個問題是他在哪裡可以找到 橄欖油馬提尼。 我的感受完全正確。

但就像 林肯中心開球 互聯網時代唯一的國際奧委會活動（什麼，你不記得見過 “添加一些生活”活動？ 那個有 342億 “印象” 不知何故錯過了我們所有人？）這是另一個傳遞有關橄欖油的可靠而直接的信息的絕佳機會。 為什麼要使用它？ 如何使用它。

該活動的預算為 1.7 萬美元（為此我們聘請了一個名叫 瑞安·古德斯皮德 和博客）。

當然，大家都知道 國際奧委會破產了 因為它在爭取維持生命的憲章過程中經歷了一段自我反思的時期。 但如果我是 Barjol，我會這麼做（如果他在 - 月任期結束後再給他一次機會）：

我要求成員國批准橄欖油推銷員（或女性）的招標。 最好是一位極具魅力的廚師，花時間了解橄欖油（你會驚訝地發現很少有廚師這樣做），他將全年環遊世界，為世界各地的觀眾提供精確、令人難忘的表演：為什麼要使用橄欖油。 如何使用橄欖油。 橄欖油 世界巡遊.

我遇見了一位廚師 幾年前 在科爾多瓦，誰會是一個很好的候選人。 著名餐館老闆保羅·巴托洛塔(Paul Bartolotta)放棄了自己建立的烹飪帝國，轉而加入了橄欖油質量和教育運動。

巴托洛塔在現場接待了觀眾 “Beyond Extra Virgin”會議上他的直言不諱和嚴肅的演講令人著迷，其中充滿了他在中西部成長過程中的軼事。 我當時告訴他他會成為一名優秀的橄欖油推銷員，他說他對此非常感興趣。 不久之後我向巴若爾提到了這次討論。

保羅·巴托洛塔

誰知道呢，事情的結果可能會有所不同。

一個人。 橄欖油的主線人物，不是談論標準、欺詐和出口趨勢，而是談論歷史和傳統、簡單的健康益處以及用特級初榨橄欖油製作完美的雞蛋。

你知道誰適合這份工作嗎？