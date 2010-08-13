EVOO 和 A-Rod：橄欖油測試時代的黎明

這是多麼有趣的幾週。 14月-日th 我們收到一個深夜提示，加州大學戴維斯分校橄欖中心將發布一份報告，該報告將總結大部分 “我們購買的“特級初榨”橄欖油不值得這樣稱呼。 我們 打破了這個故事，在其他人之前幾個小時發布報告，從那時起我們一直在為您帶來發展。 幾個月前，當我們用標語打開服務器時，我們並沒有想到欺詐、牟取暴利和公關戰爭的指控 “橄欖油新聞、評論和討論”，但新聞時有發生，橄欖油是我們的主旋律。

加州超市貨架上的大多數橄欖油都不符合特級初榨指南，我們對此並不感到驚訝。 假設您是一家價值 - 億歐元的橄欖油集團的負責人，他必須對股東負責，同時產生不斷改進的年度業績。 您為您的主要國內客戶生產一定數量的優質特級初榨橄欖油，但想像一下利用這種生產和您百年品牌的壓力，用更便宜的添加劑澆灌好東西並出售它, 船舶 充滿了它，對於毫無戒心的民眾來說，他們不知道其中的區別，而且他們的政府不會執行現有的薄弱法律。 美國是不道德的橄欖油生產巨頭的搖錢樹，這些巨頭長期以來更擔心品牌建立和分銷網絡，而不是橄欖油的品質。

那麼現在發生了什麼變化？ 由於美國農業部最近的修訂，至少要求特級初榨標籤的最低標準，加州橄欖油委員會和他們在戴維斯橄欖中心的朋友再次指出，美國的消費者正在被騙. 小樣本反映了一項廉價研究，但不可避免的現實仍然存在，我們敢打賭，您可以在世界上任何數量的搖錢樹國家複製測試並獲得類似的結果。 在中國、印度、日本、墨西哥、加拿大、德國試一試。

今天一個 訴訟 以典型的美國方式宣布，並由一位半名人廚師原告和 “著名的餐館老闆”，以擠壓在好市多、沃爾瑪和艾伯森等地的橄欖油貨架上擺滿橄欖油的大公司。 Rachael Ray 的品牌名列贗品之列，儘管這位美國美食甜心更像是我們其他人一樣倒霉的受害者。 也許這就是它需要的。 沒有嗡嗡聲，這裡什麼都不會發生。

這不是我們想在這些頁面中寫的（但我們會的）。 我們更願意談論製作橄欖油的人，如何使用和享受它，它的古老文化以及它在我們現代生活方式中的地位。 雖然我們要感謝加州大學、國際橄欖理事會、北美橄欖油協會以及 Callahan 和 Blaine 律師事務所在我們的讀者群中的巨大增長，但我們也收到了大量來自困惑並需要一些指導的讀者。 他們想知道如何在不被帶走的情況下購買特級初榨橄欖油。

坦率地說，我們沒有這個問題。 編輯部 Olive Oil Times 從生產商那裡獲得超過其公平份額的真正優質的特級初榨橄欖油，他們必須考慮如果他們向我們發送免費的東西，我們會寫關於他們的東西（我們可能會這樣做）。 我們再也不用再買一瓶了，如果我們能與讀者分享這個荒謬的藏匿處，你知道我們會的。 但是讓我假裝我必須真的出去買一瓶 好橄欖油 比如說，雜貨店。 我們的丹妮絲·約翰遜 貼了一張 最近關於典型的新英格蘭超市的少量採摘。 她在涉及的一些品牌之間做出了選擇 “研究”和 “如果不是奧巴馬之前，來自已確定來源的優質“特級初榨產品可能會非常好。

在高端特級初榨橄欖油生產領域有一個流行詞：可追溯性。 現在可以從一些高端瓶裝特級初榨橄欖油中獲取批號，將其輸入到網站上，然後查看有關該油的全面信息，包括收穫日期、品種以及採摘橄欖的包裹的鳥瞰圖。 為了真正了解您所購買的商品，需要有一定程度的可追溯性。 對於許多食品，包括一些甚至可能有瑞秋雷(Rachael Ray)或保羅紐曼(Paul Newman)等著名名字的食品，這可能並不那麼重要。 使用特級初榨橄欖油，確實如此。 優質橙汁每誇脫 3 美元。 優質橄欖汁可以是這個數字的十倍。 我們需要知道橄欖是哪一年採摘的，以及油是何時裝瓶的。

亞歷克斯 “A-Rod” Rodriguez，有史以來最有天賦的棒球運動員之一，他的 600 分th 本週在大張旗鼓和崇拜中本壘打。 似乎很少有人介意他承認在被稱為 “類固醇時代。” 職業棒球現在在所謂的 “測試時代”，在此期間，人們普遍認為，在如此嚴格的審查下服用提高性能的藥物是不可能逃脫的。

我相信我們正在進入橄欖油行業的類似時期。 丹弗林的研究和丹卡拉漢的訴訟將標誌著 “特級初榨橄欖油的“測試時代”，用不了多久，我們就可以確定我們在超市買的東西是它聲稱的那樣。 就像我知道 A-Rod 的本壘打源於他自己的天賦（以及該區域的快球）一樣。

參與這一過程的橄欖油生產商和營銷商將像亞歷克斯·羅德里格斯一樣渡過難關，只要他們不再搞砸。 消費者很快就會關注遊離脂肪酸 (FFA) 和過氧化值、收穫日期和原產國的標籤。 您可以用手機掃描條碼來查看樹林的 Google 地圖。 可追溯性。

與此同時，問問你的雜貨店為什麼橄欖油上沒有日期。 選擇用於烹飪的超市品牌，並考慮為您選擇的國家/地區的工匠生產商製作的優質特級初榨花更多的錢，以用於其他一切。 如果您喜歡特級初榨橄欖油來閱讀這篇文章，那麼您應該學習如何區分好與壞，好與不好。 您可以參加課程、拿起一本書、閱讀我們關於該主題的一些帖子，或者只是在家中練習比較不同品牌。 你不會後悔的。