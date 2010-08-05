訴訟針對戴維斯研究中譴責的橄欖油品牌

亞歷克斯·比克曼

在加州大學戴維斯分校橄欖中心上個月發布的一項研究得出結論，大多數特級初榨橄欖油採樣不符合特級初榨分類標準，幾位加州廚師和餐館老闆正在起訴 10 個主要橄欖油品牌的某些零售商和分銷商。 原告包括來自 Bravo 網絡的參賽者 “頂級廚師”電視節目，大衛馬丁和幾位著名的南加州餐館老闆。

該訴訟尋求集體訴訟地位，列舉了 10 個主要橄欖油品牌，包括 Bertolli、Filippo Berio、Carapelli、Star、Colavita、Mezzetta、Pompeian、Rachael Ray、Mazolla 和 Safeway Select。

丹尼爾·J·卡拉漢

根據原告律師事務所進行的秘密測試，它還列出了 10 家據稱以特級初榨品牌銷售不合格油的大型連鎖超市和大型商店， 卡拉漢和布萊恩 在聖安娜， Calif.

該訴訟稱，許多橄欖油貼錯標籤，因此可以為消費者增加成本。 “測試結果令人震驚，”訴訟稱。 “感官測試表明，這些不合格的樣品有腐臭、霉味和霉味等有缺陷的味道。”

根據聖安娜 Callahan & Blaine 的 Daniel J. Callahan 的說法，原告的首席律師， “在加利福尼亞州銷售其產品的被告、橄欖油製造商、分銷商和零售商多年來一直在故意誤導和欺騙加利福尼亞消費者。 被告一直聲稱他們銷售的橄欖油符合特級初榨分類的高標準，因此被告有權為該產品收取高額溢價，而實際上該產品不符合該標準並且質量低劣，通常摻有更便宜的精煉油，例如榛子油或少量橄欖油。”

該律師事務所的聲明繼續說： “加州大學戴維斯分校羅伯特蒙大維葡萄酒與食品科學研究所的加州大學戴維斯分校橄欖中心在其 2010 年 - 月的報告中進行了一項綜合研究，這些失實陳述已被證明是錯誤的。 該報告由全國領先的食用油研究和教育博士、研究人員和科學家撰寫。 加州橄欖油委員會、美國石油化學家協會 (AOCS) 和澳大利亞橄欖油協會合作並為本研究的資助、研究和發現做出了貢獻。”

原告正在尋求禁止分發可疑石油的禁令，並可能要求賠償數億美元 “以欺詐手段獲取利潤，”卡拉漢說，他估計，由於被告眾多，此案可能需要兩年時間才能進入法庭。

在美國，摻假橄欖油和橄欖油欺詐的指控並不新鮮，長期以來，歐洲橄欖油出口商一直在利用美國的天真和缺乏質量標準。

這起訴訟是加州大學不斷發展的後果的最新進展

戴維斯研究 該計畫的部分資金來自加州的橄欖油生產商。