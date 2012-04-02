西班牙研究人員開發出便攜式“電子鼻”

西班牙研究人員開發了一種廉價的便攜式 “他們說“電子鼻”在感官測試和食品質量控制中具有很大的應用前景。

雖然所謂的電子鼻本身並不新鮮，但埃斯特雷馬杜拉大學感官系統研究小組表示，其係統減少了測試時間和成本。



在最近的新聞稿中，研究人員 Jesus Lozano 表示，模仿人類鼻子的新系統不僅可以在一分鐘內提供定量結果，而且成本比現有方法低十倍。

“這種便攜式設備的缺點……是，與哺乳動物的嗅覺一樣， “電子鼻需要對已知樣本進行敏感化，它進行的測試越多，其結果就越準確，”他說。

該大學表示，除了用於水分析外，該系統還對食品行業的質量控制、葡萄酒感官特性的評估、爆炸物和疾病的檢測以及香水和化妝品的開發非常有用。

美國 Bogaris 橄欖油集團的總經理 Hugo Regojo 最近呼籲橄欖油行業利用這種技術。 在 橄欖油風味與品質研討會 - 月在聖赫勒拿舉行，他說有一個 “需要改進電子鼻和電子檢測油品感官缺陷的技術，以控制行業中的欺詐行為。”

國際橄欖理事會目前正在審查旨在提高橄欖油和橄欖果渣油質量和真實性的新的和現有的分析方法，但尚未公佈細節。

國際奧委會執行主任 Jean-Louis Barjol 上週表示 它不可能放棄使用感官面板來確定橄欖油的質量。 “我們高度評價我們的感官測試方法……我們認為這是一項基本的質量標準，”他說。