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阿根廷

製作

九月23，2024

阿根廷收成較少，生產成本上升

阿根廷的橄欖油產量預計將不到去年創紀錄產量的三分之一。同時，電力和燃料價格大幅上漲。

世界

九月23，2024

World Olive Oil Competition 南賽區進行中

鑑於西半球許多國家普遍面臨收成短缺，今年的獎項具有非凡的分量。

新聞簡報

八月19，2024

布宜諾斯艾利斯省橄欖油產量顯著成長

農民們押注於高密度的橄欖園和新的磨坊，以期在阿根廷的產量中佔據更大的份額。

新聞簡報

Jun.26，2024

橄欖油進口增加導致西班牙與阿根廷貿易逆差

儘管西班牙的農產品貿易逆差在33年至2022年間下降了2023%，但由於收成不佳和價格上漲，橄欖油進口量卻增加了近230%。

製作

2月23，2024

豐收後，阿根廷產量大幅下降

「非年」收成、寒冷時間不足以及極端天氣事件預計將使產量減少 40%。

商業版

2月19，2024

阿根廷的重大變化為生產者帶來希望

保守派政府的當選給一些生產商帶來了希望，即阿根廷及其本國的經濟狀況將開始改善。

十一月9，2023 最好的橄欖油

南錐體豐收的獲獎收尾

新聞簡報

2月6，2023

阿根廷種質資源庫支持保護橄欖品種的使命

聖胡安的橄欖植物收藏已加入國際橄欖理事會的橄欖種質網絡，這是促進生物多樣性和支持研究的重要工具。

生產者簡介

10月10日，2022

隨著產量的增長，Solfrut 著眼於擴大國內市場

這家位於聖胡安的屢獲殊榮的公司最近以超高密度種植了 2,000 棵樹，並新建了一家工廠，旨在發展阿根廷的橄欖油文化。

最好的橄欖油

Jun.22，2022

NYIOOC 為南錐體的生產者贏得 Waylay 經濟困境

自 2019 年以來，來自阿根廷、智利和烏拉圭的南美生產商共同獲得了該地區最高數量的獎項。

新聞簡報

可以。 5，2022

乾旱導致阿根廷收成不佳的預測

阿根廷的橄欖收穫季節已經開始，但農民預計產量低且成本上升。

橄欖品種

可以。 4，2022

阿根廷可能會主辦橄欖理事會的第四個橄欖種質庫

在最近的一次訪問中，國際奧委會還討論了技術轉讓、生產改進以及將 Arauco 品種添加到世界橄欖品種目錄中。

製作

3月9，2022

阿根廷首次獲得橄欖油地理標誌

當地生產商和官員認為，該國的第一個 PGI 將推廣當地的 Arauco 品種，並希望其他地區也能效仿。

最好的橄欖油

Jun.30，2021

南美生產商慶祝 NYIOOC 艱難一年後的勝利

大流行和惡劣的氣候條件阻礙了阿根廷、智利和烏拉圭的收成，但這些生產商設法贏得了業界最令人垂涎​​的質量獎項。

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商業版

七月5，2018

南美生產商的生產、出口和質量主要問題

南美橄欖部門和政府盟友的代表討論了該部門的未來，包括美洲橄欖協調委員會的潛力。

商業版

Jun.21，2018

在第 107 屆國際奧委會成員理事會會議的最後一天

今天在布宜諾斯艾利斯閉幕的國際橄欖理事會 (IOC) 第 107 屆理事會成員會議原本平淡無奇，外交和貿易緊張局勢愈演愈烈。 各成員國代表輪流宣讀四個委員會各自的調查結果

美國

可以。 29，2018

阿根廷橄欖業充滿樂觀情緒

預計到 20 年，橄欖油產量將增加 2019%。

世界

可以。 16，2018

美國製片人慶祝 NYIOOC 勝利

來自四個國家的生產商宣稱這項成功證明了南美洲特級初榨橄欖油的高品質。

商業版

30月，2018

歐洲橄欖收成不佳導致門多薩出口激增

今年門多薩的橄欖油銷量翻了一番，主要銷往巴西、加拿大、智利、美國、墨西哥和西班牙。

商業版

十一月21，2017

雙洋走廊將促進阿根廷出口

拉里奧哈的規劃和工業部長表示，省政府已經與阿根廷和智利的其他七個省就該項目取得進展進行了談判。

商業版

十一月10，2017

大雨不會削弱阿根廷橄欖油出口商的熱情

由於生產商和出口商對該部門的潛力仍然持樂觀態度，最近的洪水大部分使阿根廷的橄欖種植園倖免於難。

生產者簡介

十一月1，2017

加州橄欖牧場放眼國外

首席執行官 Gregg Kelley 稱與阿根廷的生產商結盟是“一個機會，可以為我們的客戶帶來多樣化的產品組合，同時擴大我們的農場和種植者合作夥伴網絡。”

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