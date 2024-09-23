九月23，2024
阿根廷的橄欖油產量預計將不到去年創紀錄產量的三分之一。同時，電力和燃料價格大幅上漲。
Jun.26，2024
儘管西班牙的農產品貿易逆差在33年至2022年間下降了2023%，但由於收成不佳和價格上漲，橄欖油進口量卻增加了近230%。
2月23，2024
「非年」收成、寒冷時間不足以及極端天氣事件預計將使產量減少 40%。
2月19，2024
保守派政府的當選給一些生產商帶來了希望，即阿根廷及其本國的經濟狀況將開始改善。
2月6，2023
聖胡安的橄欖植物收藏已加入國際橄欖理事會的橄欖種質網絡，這是促進生物多樣性和支持研究的重要工具。
10月10日，2022
這家位於聖胡安的屢獲殊榮的公司最近以超高密度種植了 2,000 棵樹，並新建了一家工廠，旨在發展阿根廷的橄欖油文化。
Jun.22，2022
自 2019 年以來，來自阿根廷、智利和烏拉圭的南美生產商共同獲得了該地區最高數量的獎項。
可以。 5，2022
阿根廷的橄欖收穫季節已經開始，但農民預計產量低且成本上升。
可以。 4，2022
在最近的一次訪問中，國際奧委會還討論了技術轉讓、生產改進以及將 Arauco 品種添加到世界橄欖品種目錄中。
3月9，2022
當地生產商和官員認為，該國的第一個 PGI 將推廣當地的 Arauco 品種，並希望其他地區也能效仿。
Jun.30，2021
大流行和惡劣的氣候條件阻礙了阿根廷、智利和烏拉圭的收成，但這些生產商設法贏得了業界最令人垂涎的質量獎項。
七月5，2018
南美橄欖部門和政府盟友的代表討論了該部門的未來，包括美洲橄欖協調委員會的潛力。
Jun.21，2018
今天在布宜諾斯艾利斯閉幕的國際橄欖理事會 (IOC) 第 107 屆理事會成員會議原本平淡無奇，外交和貿易緊張局勢愈演愈烈。 各成員國代表輪流宣讀四個委員會各自的調查結果
可以。 29，2018
預計到 20 年，橄欖油產量將增加 2019%。
可以。 16，2018
來自四個國家的生產商宣稱這項成功證明了南美洲特級初榨橄欖油的高品質。
30月，2018
今年門多薩的橄欖油銷量翻了一番，主要銷往巴西、加拿大、智利、美國、墨西哥和西班牙。
十一月21，2017
拉里奧哈的規劃和工業部長表示，省政府已經與阿根廷和智利的其他七個省就該項目取得進展進行了談判。
十一月10，2017
由於生產商和出口商對該部門的潛力仍然持樂觀態度，最近的洪水大部分使阿根廷的橄欖種植園倖免於難。
十一月1，2017
首席執行官 Gregg Kelley 稱與阿根廷的生產商結盟是“一個機會，可以為我們的客戶帶來多樣化的產品組合，同時擴大我們的農場和種植者合作夥伴網絡。”