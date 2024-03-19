拋開熱浪和停電不談，南非人預計產量將會反彈

儘管由於氣溫高於平均水平，收穫工作比往年提前，但南非橄欖農仍預計 2024 年將獲得好收成。

西開普地區是該國橄欖產業的中心，過去幾週經歷了遠高於 40 攝氏度的創紀錄高溫。南非氣象局（SAWS）指責 氣候變化 和 厄爾尼諾現象.

減載始終發揮著重要作用，但我們一直積極主動，並將擁有備用電源來解決這個問題。我們預計收成將比 2023 年高得多，並且迫不及待地想要開始。 - Philip King，Mardouw Olive Estate 總經理

同時，南非橄欖產業協會 (SA Olive) 執行長溫蒂彼得森 (Wendy Petersen) 表示，一些生產商預計橄欖產量將比去年增加 10% 至 20%。

2023 年，南非產量約為 1.2萬升 與橄欖油相比 1.7萬升 在2022。

“一些生產商預計產量將比去年增加 50% 至 60%，但他們只是少數，」Petersen 說。

“多年來，我們看到了對產品品質的高度重視，這一點在 國際獎項 以及南非橄欖油生產商在國際平台上獲得的榮譽，」她補充道。

然而，彼得森警告說，食用橄欖油和橄欖油生產商正在努力與價格較低的進口產品競爭，這在過去幾年一直是一個問題。她補充說，詐欺仍然是個問題，因為不道德的進口商試圖利用高價。

“橄欖油不是增值稅零稅率農產品這一事實影響了其市場競爭力，」彼得森說。 “橄欖油的競爭環境並不公平。”

“我們需要政府介入並認識到橄欖是刺激創造就業機會的重要農產品，」她補充道。 “這也刺激了橄欖種植業的新進入者以及國際上稀有和必需的農業技能的發展。”

減載（為防止國家電網崩潰而輪流停電）會提高營運成本並在收穫季節增加另一個不可預測的因素，從而讓該國的橄欖種植者感到沮喪。

2023年，該國無電時間為1,742小時，即72.6天，南非人平均一年中有近20%的時間沒有電力。

2024 年的前景也不見好轉，有報告指出該國電力公司 Eskom 的燃煤基本負載（供電系統需要提供的持續最低負載）陷入停滯。

“減負荷導致營運成本上升，從而影響農場利潤和最終產品價格，」彼得森說。 “電力仍然是農業的一大挑戰，橄欖產業就是如此。”

她補充說， “除了影響價格外，如果收穫後不立即加工，還會直接影響最終產品的品質。”

減負荷使南非的橄欖油生產變得複雜，迫使生產商投資發電機或再生能源。 （照片：托賓瓊斯）

尼克威爾金森 (Nick Wilkinson) 的合夥人 里奧拉哥橄欖莊園位於南非西開普省羅伯遜和阿什頓之間的公司證實，他們未來面臨的主要挑戰是減載，這將產生生產調度問題。

“雖然我們有太陽能和備用發電機來抵消國家電網停電的影響，但這確實增加了生產成本，而且進入冬季，我們每天可能會停電長達八小時，」他說。

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“去年我們的收成非常大，因此預計會比去年下降，」威爾金森補充道。 “但其品質看起來非常出色，生長條件良好，沒有真菌疾病或蟲害。我預計該國的收成將高於去年。”

距離裡奧拉戈不遠，團隊在 馬爾杜橄欖莊園 也將很快開始收穫。

馬杜橄欖莊園的生產者預計會有豐收。 （照片：馬爾杜橄欖莊園）

“通常情況下，我們在 2024 月初開始收穫，但由於過去兩個月的氣溫非常高，我們預計 - 年的收穫將於 - 月中旬開始，」該公司總經理 Philip King 說。

儘管如此，金仍然興致勃勃，認為今年的收成不會有任何問題。 “我們已經做好了盡可能的準備，」他說。 “減載始終發揮著重要作用，但我們一直積極主動，並將擁有備用電源來解決這個問題。”

“我們預計產量將比 2023 年高得多，並且迫不及待地想要開始，」King 補充道。

向東移動， 巴比倫商店 弗朗斯胡克葡萄酒谷於二月底開始收穫一些曼薩尼拉綠色食用橄欖。

他們於三月初搬到弗蘭托約進行石油生產，預計收穫將持續到六月。

Babylonstoren 的生產團隊表示，由於秋季高溫，今年的收穫提前開始。 （照片：巴比倫商店）

“今年的收穫季節似乎比上個季節開始得早，這主要是因為今年夏天我們在弗朗斯胡克葡萄酒谷經歷了酷熱，」Babylonstoren 的橄欖專家 Petrus van Eeden 說道。

他補充說，考慮到石油供應不足和全球市場狀況 橄欖油價格高與往年相比，今年的收成存在不確定性。

“雖然許多農場的收成似乎很有希望，但目前尚不清楚產量是否能像以前一樣有效地滿足我們的石油需求，」範伊登說。 “鑑於目前的高價格，消費者可能會面臨壓力，隨著時間的推移，可能會導致當地需求下降。”

“鑑於產量較低 我們在歐洲看到的收益率 加上上個季節南非產量下降，有理由預計客戶可能會遇到比往年更高的每公升石油價格，」他補充道。