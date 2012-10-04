Terra Creta 組織會議

來自 14 個國家的遊客以及 50 名當地農民已報名參加下週在克里特島干尼亞舉行的 2012 年 Terra Creta 國際橄欖油和質量會議。



Terra Creta 營銷經理 Karpadakis Emmanouil 告訴 Olive Oil Times 11 月 14 日至 - 日會議的目標是讓參與者 “完整的橄欖油體驗——從樹到瓶子。”

其他主要目標是擴大對質量問題、健康益處和生物屬性的了解，並提供有關如何最好地儲存和使用橄欖油的提示。

Terra Creta 也希望能夠弘揚卓越和獨特的品質 橄欖油的特點 他說，在其地區——克里特島西部的科林瓦里——對生產者進行教育並提供對國際需求和趨勢的洞察，特別是在新興市場。

橄欖油的品質和健康益處

出席會議的專家陣容包括來自希臘健康和農業食品氧化應激觀察站的 Apostolos (Paul) Kiritsakis 教授，他的演講將在 優質橄欖油 作為功能性食品。

同時， “橄欖油，一種潛在的新藥”是雅典大學生藥學和天然產物化學系的 Prokopios Magiatis 演講的主題。

國際食品和葡萄酒經紀人 Liz Tagami 將發表題為“ “加州大學橄欖中心的 Edwin N. Frankel 博士將討論初榨橄欖油摻假對其營養和生物價值的影響，AGENT 實驗室的 Manolis Paschalis 博士將討論食品污染對橄欖油造成的威脅。

“雅典大學世界衛生組織合作中心醫學院Antonia Trichopoulou教授演講的標題是“活油、傳統食品與健康”，作家Nikolaos Psilakis的演講主題是 “克里特島的營養奇蹟。”

國際橄欖油市場

來自熱帶巴西的Apostolos Kalfas將談論巴西新興市場的橄欖油； Etn 的帕特里克·比洛伊。 Franz Colruyt 將探討比利時的趨勢和潛力； Unity Brands Group 的 Praful Mehta 將提供有關美國市場道德和質量的見解； Minoan Imports 的 John Gibson 將談論該市場的活力和特殊性。

江蘇天韻食品科技有限公司的錢亞東將解釋中國蓬勃發展的市場，Seil International 的 Il Woo Joo 將介紹韓國化妝品領域的橄欖油。

芬蘭、德國和俄羅斯的橄欖油市場以及有機產品的國際市場也將受到關注。

創新

會議創新研討會期間討論的主題包括新產品的品牌——特別是tsounati品種橄欖——以及橄欖油產品正面標籤上的酸度聲明如何影響消費者行為。

其他活動

其他活動包括當代希臘美食最重要的倡導者之一、名廚 Dimitris Skarmoutsos 的烹飪表演； 一個 橄欖油品嚐 和競爭； 以傳統克里特島飲食為基礎的膳食； 克諾索斯古城半日遊； 並遵循 橄欖油生產過程 從據說有 3500 年樹齡的古老橄欖樹 Vouves 中收穫橄欖到提取橄欖。

英語將成為官方語言，但將提供希臘語和俄語的同聲傳譯。

來自七個國家的記者將報導這次會議，其中包括 Olive Oil Times.